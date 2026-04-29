Cronología 2025: libertad de expresión en Venezuela

La cronología de la situación de libertad de expresión en Venezuela contiene una narración día a día de los casos que Espacio Público documentó, comunicados y pronunciamientos de diferentes organizaciones o personalidades que trabajan en la protección de este derecho fundamental.

A través de la cronología podrás buscar (Ctrl+b o Command+b si tu explorador está en español) por nombre o por fecha para conocer todo lo que ocurrió con esa persona o medio de comunicación en materia de libertad de expresión durante el año 2025. Puedes revisar la página de Cronologías y buscar la información cada año.

Enero

06/01/2025

Marcos Palma, de 50 años, fue privado de libertad por un audio que difundió por WhatsApp, señaló su hermana Lennys Palma en entrevista telefónica. Marcos, envió al grupo de su comunidad del barrio Ayacucho, ubicado en la carretera vieja Caracas-Los Teques, un audio de 52 segundos, en el que anunciaba una protesta por la falta de entrega de las bombonas de gas. El 6 de enero allanaron su casa, se lo llevaron detenido, lo presentaron y lo acusaron de incitación al odio, comenta la hermana.

07/01/2025

Fue detenido de forma arbitraria Carlos Correa, director ejecutivo de Espacio Público. Fue interceptado en el centro de Caracas por funcionarios encapuchados, vestidos de negro, y sometido a desaparición forzada a partir de las 5:00 p.m..

08/01/2025

Mabel Calderín, profesora universitaria y esposa del director ejecutivo de Espacio Público, Carlos Correa, introdujo un recurso de habeas corpus en el Palacio de Justicia de Caracas para exigir que se conozca su paradero tras la desaparición forzada de la que está siendo víctima. El documento fue recibido tras 7 horas de espera y posteriormente denegado, vulnerando el derecho a esta garantía constitucional.

Los principales proveedores de internet bloquearon la página web del documental “De Macedonia, con amor”, el cual proporciona información y testimonios de los sucesos de represión y violaciones a los derechos humanos, luego de las elecciones del 28 de julio del año pasado.

El observatorio de internet VE sin Filtro reportó bloqueos a los servidores públicos DNS de Google y Cloudflare, que son frecuentemente utilizados en Venezuela para evadir la censura en internet.

El periodista y defensor de derechos humanos, Ángel Godoy, fue interceptado y detenido de forma arbitraria por personas desconocidas y encapuchadas cuando llegaba a su casa en Los Teques, estado Miranda, según denunció su esposa Adriana Briceño. Tras 72 horas, permanecía en desaparición forzada. Godoy es director del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI) y redactor del portal informativo Punto de Corte.

09/01/2025

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela informó haber documentado 16 detenciones o capturas de defensores de derechos humanos y líderes políticos, opositores y sus familiares en los últimos dos días en varios estados de ese país. Volker Türk citó concretamente la detención del defensor de derechos humanos Carlos Correa y de miembros de la oposición y sus familiares. Dichas detenciones, afirmó la Misión en un comunicado, “suponen un atentado más a los derechos y libertades del pueblo venezolano”.

Personas afectas al oficialismo le arrancaron uno de sus teléfonos al periodista Reinaldo Campins mientras reportaba sobre una manifestación opositora en la ciudad de Maracay, estado Aragua (centro). Según informó Campins, las personas estaban armadas y lanzaron disparos al aire para luego quitarle su equipo de trabajo, poco después de que las mismas personas obligaran a él y a otros compañeros a borrar el material audiovisual que habían captado de la protesta. Campins se encontraba haciendo un reporte para el canal digital VPITV. R..

Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) agredieron físicamente a los periodistas Felipe López y Joanna Barboza mientras cubrían una manifestación convocada por la oposición en la plaza La República ubicada en Maracaibo, estado Zulia, según reportó en X la seccional en esa entidad del Colegio Nacional de Periodistas (CNP). Barboza se identificó como periodista y uno de los funcionarios agresores mostró indiferencia y la insultó. A Barboza le tumbaron su teléfono celular, mientras que a López un funcionario lo golpeó en la pierna.

En la misma manifestación de habitantes de Maracaibo, efectivos de seguridad detuvieron de forma arbitraria al periodista y profesor universitario Edison Castro, mientras protestaba. La seccional Zulia del CNP afirmó que Castro fue detenido en la plaza La República mientras protestaba y se encuentra recluido en el Comando Regional (CORE) 3 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). CNP Zulia. 9 de enero de 2024.

En Valencia, estado Carabobo, un funcionario de la GNB le arrebató su teléfono celular al periodista Randolfo Blanco mientras cubría y transmitía en vivo la manifestación convocada por líderes opositores en la avenida Bolívar Norte de esa ciudad. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). 9 de enero de 2025.

La periodista del diario El Siglo, Chiquinquirá Rivero, fue amenazada y hostigada por funcionarios de seguridad del Estado mientras cubría una manifestación en el sector La Redoma de La Fuente en Maracay, estado Aragua. Según informó el CNP, los efectivos la amenazaron con quitarle su teléfono celular por tener fotos y videos de la represión policial a los manifestantes de la oposición. La Patilla. 9 de enero de 2025.

El Comité de Derechos Humanos del partido opositor Vente Venezuela denunció en X la desaparición del periodista del Comando Con Venezuela, Julio Balza, desde las 4:00 p. m. del 9 de enero, luego de cubrir la manifestación opositora en el municipio Chacao del estado Miranda. La organización de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón afirmó que se desconoce su paradero y que podría estar detenido.

Previo a la jornada de manifestaciones masivas de la oposición, el observatorio de internet VE sin Filtro reportó que amanecieron bloqueadas más de 230 DNS (Sistema de Nombres de Dominio) públicos, junto con 20 páginas web de servicios VPN (Red Privada Virtual) y la red social TikTok, que en días previos ya había sido bloqueada por distintos proveedores y está bajo amenaza del Estado desde finales de 2024. También se reportó el bloqueo por parte de la empresa estatal CANTV al sitio web de Canva, una herramienta de diseño gráfico en línea. El bloqueo fue de tipo DNS.

10/01/2025

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 3, mediante la cual otorgó medidas cautelares en beneficio de Carlos Correa, tras considerar que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentaron un riesgo de daño irreparable en Venezuela.

Desde tempranas horas del día se registraron bloqueos a redes sociales y servidores DNS públicos con el fin de evitar la libre circulación de información, el día en que se esperaba la juramentación como Presidente de Nicolás Maduro, tras una proclamación sin cumplir con las verificaciones de ley de las elecciones y entre denuncias de fraude.

La red social TikTok fue bloqueada durante unas horas en la madrugada de los días 10, 11 y 12 de enero, en víspera y posterior a la juramentación de Nicolás Maduro. A la medianoche del 10 de enero, el observatorio de internet VE sin Filtro reportó bloqueos de tipo DNS, HTTPS/HTTP y TCP IP; reportó bloqueos simultáneos por parte de las operadoras Movistar, Digitel, Inter, Airtek, Vnet y Gnetwork; mientras que CANTV, NetUno y Supercable mantenían sus bloqueos desde la medianoche del 9 de enero. La práctica se repitió los dos días siguientes, con duraciones aproximadas de ocho horas consecutivas. El 12 de enero, VE sin Filtro reportó que Movistar, Inter y Airtek levantaron el bloqueo nocturno a la red social TikTok.

La página web y la aplicación móvil de la plataforma de mensajería instantánea Telegram fueron bloqueadas por las operadoras CANTV, Movistar, Digitel, Inter, Supercable, Airtek y G-Network con las técnicas de DNS, HTTPS/HTTP y TCP/IP. El bloqueo a Telegram por parte de las operadoras fue detectado por VE sin Filtro a partir de las 7:00 p. m. del 10 de enero y levantado paulatinamente en varios ISP. CANTV e Inter levantaron el bloqueo a las 11:00 p. m. del mismo día, mientras que el resto lo hizo entre la madrugada y la mañana del 11 de enero.

11/01/2025

Por cuarto día consecutivo se registraron bloqueos por parte de CANTV a servidores DNS públicos, entre ellos los de Google y Cloudflare. La organización VE Sin Filtro contabilizó más de 40 servidores DNS bloqueados, que suelen ser más rápidos y funcionar para evadir los bloqueos que aplica el Estado a determinadas páginas web, redes sociales como X y portales informativos independientes.

La emisora Ritmo Stereo 93.5 FM estuvo fuera del aire entre el 11 y el 17 de febrero a causa de un apagón eléctrico en la ciudad de Mérida el 11 de febrero, que dañó algunos de sus equipos de transmisión, lo que les obligó a pausar su actividad informativa. A través de un aviso público en redes sociales, Ritmo Stereo 93.5 FM informó: “El día 11 de febrero de 2025, debido a los múltiples e indiscriminados apagones eléctricos, nuestros equipos de trasmisión sufrieron daños de consideración, por lo que estaremos fuera del aire en un lapso de 3 a 4 días, mientras nuestros técnicos solventan la situación. Solo estaremos saliendo vía web por www.ritmostereo935.com. Sepan disculpar las molestias ocasionadas. La Gerencia general.

12/01/2025

Distintas organizaciones nacionales e internacionales se pronunciaron en rechazo a la desaparición forzada del periodista, activista y director ejecutivo de Espacio Público, Carlos Correa, ocurrida el pasado 7 de enero en el centro de Caracas. Más de 72 horas después de su detención arbitraria, ni sus familiares ni su defensa conocen su paradero ni han logrado establecer contacto. Sumado a la ilegalidad de su detención, que viola el ordenamiento jurídico nacional, las organizaciones destacan las violaciones a derechos fundamentales como la vida, la integridad y la salud. Todas instan a las autoridades a informar sobre el estado y ubicación de Correa y su liberación inmediata.

Tribunales penales del estado Zulia dictaron privativa de libertad para el periodista Leandro Palmar y el técnico audiovisual Salvador Cubillán, junto con otros ocho ciudadanos y ciudadanas, bajo la acusación de delitos de terrorismo, asociación para delinquir, instigación al odio y alteración del orden público, según denunció en un comunicado la seccional estatal del Colegio Nacional de Periodistas. Palmar, periodista de la emisora de la Universidad del Zulia (LUZ FM), y Cubillán, asistente técnico en las producciones independientes de Palmar, estaban cubriendo la protesta opositora del 9 de enero en la plaza La República, de Maracaibo, cuando fueron detenidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que, hasta el 12 de enero, ambos estaban recluidos en el Destacamento 111 de la GNB, sin poder ejercer su derecho a defensa privada.

Funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a Wander Alejandro, de acuerdo a denuncias en redes sociales a través de videos. El joven publicó mensajes en X convocando a protestas en contra de Nicolás Maduro. .

14/01/2025

El silencio continuado de funcionarios estatales sobre el paradero de Carlos Correa se suma a la violación a la garantía constitucional del habeas corpus, que fue denegado según información emitida por el Tribunal segundo de control, por cuestiones de forma: se exigió la dirección del cuerpo de seguridad agraviante, aún cuando se desconocía dónde estaba el defensor de derechos humanos. El habeas corpus es una garantía de derecho que obliga a que la persona sea llevada a comparecer de forma inmediata y pública ante un Juez para que este determine si el arresto fue o no conforme a la ley y si debe mantenerse o interrumpirse, lo que permite conocer quién efectuó la detención y el lugar de reclusión de la persona.

16/01/2025

En horas de la madrugada fue excarcelado nuestro director, Carlos Correa, defensor de derechos humanos, quien fue detenido por funcionarios encapuchados, vestidos de negro, cerca de las 5:00 p.m del 7 de enero y estuvo en desaparición forzada durante ocho días, hasta la notificación de su excarcelación.

17/01/2025

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro de Interior y Justicia de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, criticó y atacó al arzobispo de Barquisimeto, Monseñor Polito Rodríguez, por la homilía que ofreció el 14 de enero en el marco de la visita anual de la Virgen de la Divina Pastora, en el estado Lara. En su programa semanal que se transmite por Venezolana de Televisión, Cabello arremetió en contra del clero y tildó a los sacerdotes de “siempre poner la nota discordante” en las misas, en referencia a discursos previos que suelen percibirse como críticos a la gestión gubernamental.

19/01/2025

Personal de seguridad del comité organizador de la Federación Venezolana de Fútbol impidió el 19 de enero que trabajadores de la prensa de los medios digitales El Mundo es un Balón y Blog Vinotinto hicieran cobertura, con fotos y videos, de la llegada de la selección venezolana sub-20 al Aeropuerto Jacinto Lara de Barquisimeto, estado Lara (noroeste). Mientras hacían un pase en vivo desde la parte externa del aeropuerto, un miembro de la FVF hostigó al reportero que hacía la cobertura y tapó la cámara para impedir la transmisión en vivo de la llegada de la Vinotinto a la ciudad. “Tienen que retirarse, no se puede grabar”, les indicó a los trabajadores de la prensa el sujeto identificado con uniforme de la FVF.

Óscar Duque Díaz fue detenido en el velódromo de San Cristóbal, presuntamente acusado por incitación, un delito tipificado en la denominada ley contra el odio. La detención arbitraria ocurrió en la etapa final de la Vuelta al Táchira en Bicicleta, posteriormente el gobernador del estado Freddy Bernal ofreció declaraciones a medios de comunicación y aseguró: “un grupo allí llamando a derrocar el gobierno pues y lanzando improperios contra el presidente Nicolás Maduro (…) efectivamente se detuvo un ciudadano de nombre Óscar Duque Díaz (…) y quien al momento de la detención asumió ser del partido Voluntad Popular”.

20/01/2025

A través de su cuenta en la red social X, el estudiante de Comunicación Social y reportero de El Mundo es un Balón, Andrés González Vilchez, denunció que personal policial presente en el Aeropuerto Jacinto Lara les indicó que “por orden de la FVF está prohibido tomar fotos y grabar videos”.

La CIDH emitió la Resolución 7, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor del periodista y activista social Carlos Julio Rojas, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela. Según la solicitud, desde su privación de libertad, no le ha permitido acceder a una persona abogada de confianza y no ha tenido contacto con sus familiares desde el 28 de julio de 2024. Se reportó que el beneficiario padecería de enfermedades y no se dispone de información oficial sobre sus condiciones de detención o atención médica.

21/01/2025

Luis López, de 83 años de edad, tiene tres meses detenido. Lo apresaron el 21 de enero de 2025 por expresar, a través de un cartel, las cifras de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Lo acusaron de “terrorismo” e “incitación al odio”. La familia de López, alertó que tiene problemas de salud, debido a enfermedades preexistentes. Además, señalaron que esperan por la decisión de un juez, a pesar de que el 17 de febrero fue emitida una boleta de excarcelación por parte de la Fiscalía.

23/01/2025

Funcionarios de seguridad del Estado detuvieron a los ciudadanos y hermanos Franyert y Shogel Uzcátegui, presuntamente por grabar a un funcionario del oficialismo en los alrededores de la Alcaldía del municipio Jesús María Semprún, en el estado Zulia. Sol Uzcátegui, madre de ambos, dijo en un video que circuló en redes sociales que sus hijos salieron en la mañana del 23 de enero a buscar hielo y agua para atender a los desplazados por el conflicto en el Catatumbo (Colombia), que se refugian en una iglesia de la localidad, cuando fueron detenidos por un cuerpo aún sin identificar.

24/01/2025

Funcionarios de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenaron el el cierre e incautación de equipos de la emisora Criolla 100.7 FM, que operaba desde 2020 en el municipio Angostura del estado Bolívar, bajo el argumento de que operaba “en la clandestinidad”. La comisión de funcionarios llegó alrededor de las 8:00 a. m. a la sede de la emisora con una presunta orden de incautación del transmisor, el CPU y demás equipos que soportan la transmisión, según relató a Espacio Público el director de Criolla 100.7 FM, Luis Bello. L. Bello. 24 de enero de 2025. Comunicación telefónica.

27/01/2025

El gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, amenazó con detener a aquellas personas que a su juicio generen “contenidos de odio y de instigación al odio” en sus redes sociales y con hacer la “operación tún tún” en su contra, haciendo referencia a las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas ejecutadas por organismos de seguridad en contra de opositores. Márquez, quien es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dijo que “se acabó aquello de que nos llamaban, nos escribían y nos ofendían (sic)” e instó a la militancia del oficialismo a “denunciar” casos de supuesta instigación al odio en contra de los partidarios del gobierno enviándoles capturas de pantalla.

30/01/2025

La agencia EFEfue víctima de hostigamiento por parte del primer mandatario venezolano, Nicolás Maduro, quien afirmó que el grupo periodístico “siempre todos los días tiene una campañita sucia en contra de nuestro país”. Los comentarios de Nicolás Maduro fueron difundidos por Venezolana de Televisión y ocurrieron durante una plenaria del Consejo Federal de Gobierno, con alcance en todo el país. Aseguró que “todos los periodistas de EFE que sirven como sicarios mediáticos contra Venezuela, verán la cara del fascismo”. EFE ha publicado numerosas noticias relacionadas con la crisis política en Venezuela y la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, por lo que es considerado por el gobierno como un medio crítico.

Eleangel Navas fue excarcelado a finales de enero, tras ser detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 3 de agosto de 2024 y trasladado al penal de Tocorón, en el estado Aragua. A través de la red social X, el SNTP confirmó que la liberación ocurrió a finales de enero, pero que la familia de Navas evita dar declaraciones y mantiene bajo reserva los detalles de la medida cautelar que le otorgaron.

Febrero

06/02/2025

Familiares del periodista y locutor José Gregorio Camero alertaron sobre su estado de salud tras sufrir varias descompensaciones en un calabozo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) del estado Guárico, donde se estuvo recluido tras ser detenido de forma arbitraria el 3 de agosto de 2024. La hermana de Camero, Elys Camero, detalló en un video que circuló por redes sociales que el comunicador social es paciente cardíaco operado del corazón y alertó que recientemente fue trasladado al Hospital Rafael Zamora Arévalo de Valle de la Pascua, debido a una complicación médica que sufrió.

El periodista Víctor Ugas fue hospitalizado entre el 4 y el 6 de febrero debido a complicaciones con el asma que padece, como consecuencia de factores ambientales que se han presentado en la cárcel de Tocorón, centro de detención donde estuvo recluido. La madre de Ugas, Yris Azócar, dijo a Espacio Público que el periodista estuvo hospitalizado y recibió tratamiento en el mismo centro de reclusión .

07/02/2025

El SNTP denunció la detención y posterior condena a 10 años de prisión impuesta a la comunicadora social anzoatiguense Marifel Lucía Guzmán Chacín, sentenciada por el delito de “incitación al odio” por hacer denuncias en redes sociales sobre una situación laboral en la Gobernación de ese estado oriental de Venezuela. La sentencia se dictó luego de que Guzmán publicara una denuncia por despido injustificado en el Departamento de Cultura de la Gobernación del estado Anzoátegui. La detención ocurrió el 7 de febrero de 2025 en su residencia, ubicada en el sector Boyacá II de Barcelona.

14/02/2025

El ciudadano y médico Alexis Zárraga, fue arrestado de forma arbitraria por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) bajo acusaciones de “instigación al odio”. Según informaron distintos medios locales, Zárraga habría publicado mensajes críticos con el gobierno de Nicolás Maduro en grupos de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Posterior a la publicación de los mensajes, los funcionarios del SEBIN iniciaron su búsqueda y ejecutaron la detención arbitraria. El Tribunal Quinto de Control del Palacio de Justicia de Coro, estado Falcón, ratificó la privativa de libertad el 15 de febrero.

20/02/2025

Funcionarios del SEBIN detuvieron al periodista de La Patilla, Rory Branker, alrededor de las 4:00 p. m. tras salir de su residencia junto con su pareja, en Caracas. Branker fue interceptado dentro de su vehículo por dos individuos en moto, armados y vestidos de civil, quienes obligaron a ambas víctimas a cambiarse al asiento de atrás mientras uno de los presuntos funcionarios pasaba a manejar el carro. Al llegar a un sitio sin identificar en el sector Boleíta del municipio Sucre, a Branker lo cambiaron de vehículo y le dijeron que iba a la sede del SEBIN en El Helicoide. .

21/02/2025

La Conatel ordenó el cierre de las emisoras Victoria 100.9 FM y Stilos 93.1 FM que operaban en la localidad de Biscucuy, estado Portuguesa, así como el decomiso de sus equipos. El periodista y locutor de Stilos 93.1 FM, Pedro José Espino, dijo que el cierre de esa emisora se produjo alrededor de las 8:30 a. m. del 21 de febrero. Detalló que los funcionarios de la Conatel se llevaron la computadora, el monitor y los transmisores y afirmó que el cierre tuvo motivaciones políticas, pese a que los programas informativos se enfocaban en problemas de las comunidades y mantenían un “tono bajo” en temas que podían ser críticos con el gobierno. El cierre ocurrió tras 15 años al aire y afectó a 12 trabajadores. .

24/02/2025

El Juez Tercero de Juicio del estado Carabobo, Luis Ovalles, condenó a 15 años de prisión al activista Nelson Piñero, miembro del partido opositor Encuentro Ciudadano, quien fue detenido en noviembre de 2023 por informar y expresar sus opiniones políticas en redes sociales. La información fue confirmada por Encuentro Ciudadano en su cuenta de X y replicada también por la Plataforma Unitaria, coalición de partidos opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Piñero fue detenido de forma arbitraria en su casa, el 22 de noviembre de 2023, por funcionarios del SEBIN y no ha tenido acceso a una atención médica adecuada.

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció la detención de una adolescente de 16 años que publicaba contenido en la red social TikTok. La Fiscalía 59 Nacional dictó la privativa de libertad por difundir contenido “burlándose de la muerte de una adulta mayor con cáncer”, enfrenta cargos por “instigación al odio” en una medida desproporcionada que afecta a una menor de edad y no cumple con estándares de libertad de expresión. La creadora de la cuenta Ashley Aways fue detenida junto con sus padres por la Policía Nacional en Cocorote, estado Yaracuy, Venezuela. Según un comunicado del Ministerio Público, los videos que publicó tenían “los fines de atentar contra los buenos sentimientos y moral de la hija de la fallecida con el único objetivo de hacerle daño”.

26/02/2025

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, leyó un documento el miércoles 26 de febrero en su programa “Con el mazo dando”, en donde afirmó que el periodista Rory Branker “fue capturado por extorsionar a personas mediante la publicación de información falsa y otros delitos más (…) para montar matrices comunicacionales contra el gobierno y el pueblo de Venezuela”. Hasta la fecha, se desconoce el paradero del comunicador social de La Patilla, en responsabilidad y bajo custodia de funcionarios del Estado. En el mismo documento leído por Cabello, hostigó a Alberto Federico Ravell, dueño de La Patilla y comunicador de trayectoria en Venezuela.

Alrededor de 10 personas sin identificación hostigaron al dirigente sindical y coordinador de la Red Sindical Venezolana, Mauro Zambrano, y a la periodista María Graterol en el momento en que ambos grababan testimonios de pacientes y trabajadores del Hospital Magallanes de Catia, en Caracas. Fueron abordados por civiles “que se identificaron como líderes de la comunidad”. Los acusaron de “promover una agenda”, “perjudicarlos” y “montar una guarimba”, cuando grababan las opiniones de las personas sobre la reciente canonización del doctor José Gregorio Hernández. .

Marzo

01/03/2025

El Estado venezolano no proporciona garantías adecuadas para la protección de datos personales. A pesar de su extensa experiencia en la gestión de información, el gobierno carece de voluntad política para implementar medidas que resguarden la privacidad de los datos de los ciudadanos. Esto crea un entorno en el que se vulneran los derechos humanos, limitando la efectividad de las aplicaciones en beneficio de la ciudadanía y favoreciendo prácticas de control arbitrario.

04/03/2025

En la audiencia conjunta “Venezuela: Situación del derecho a las libertades de expresión, asociación, reunión y prensa” ante la CIDH, organizaciones de la sociedad civil alertamos sobre el contexto represivo y de censura que enfrenta la ciudadanía, periodistas, comunicadores y medios de comunicación en el país. Las intervenciones se dieron en el marco del 192 período de sesiones de Venezuela. La primera vicepresidenta de la CIDH, Andrea Pochak, alertó que en Venezuela “no hay independencia judicial” y que, según distintos informes recabados por la sociedad civil, se evidencia un uso abusivo de la fuerza y una práctica sistemática de la desaparición forzada que genera temor generalizado en la población, por lo que reiteró lo sugerido en enero por la Comisión al catalogar la situación como “terrorismo de Estado”.

El periodista de la fuente de sucesos, Román Camacho, fue detenido al mediodía en un centro comercial del municipio Sucre de Caracas, estado Miranda (norte) y trasladado a una sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en El Hatillo, Miranda. El SNTP atribuye la detención a la cobertura de un asesinato en Petare, estado Miranda e informó que el caso de Camacho lo lleva la Fiscalía 61 Nacional con competencia en delitos contra el odio en el Tribunal 25 Estatal. Según la organización, el periodista había recibido en dos oportunidades llamadas y cuestionamientos por su cobertura en la fuente de sucesos.

06/03/2025

En la madrugada, tras más de 48 horas de su detención arbitraria, fue excarcelado con medidas cautelares el periodista de la fuente de sucesos Román Camacho, según informó el mismo comunicador en su cuenta en la red social X. Afirmó que “la investigación continúa” y que no debe hablar sobre el caso, medida que ya ha sido aplicada por el Estado en contra de periodistas, activistas y personas percibidas como opositoras al gobierno.

14/03/2025

La Conatel notificó e informó en un comunicado público la revocación de los títulos administrativos que permitían operar en Venezuela a la empresa privada Supercable, bajo el argumento de “violación a los derechos de los usuarios”. La Conatel estableció un “período de transición” de 60 días en los que Supercable mantendrá sus operaciones para garantizar el servicio de sus usuarios y para que estos puedan migrar a otro proveedor. La revocatoria de los permisos a Supercable, sin embargo, carece de información suficiente que permita conocer el alcance de la medida, en aras de garantizar el derecho de las y los usuarios a comunicarse y mantenerse informados.

17/03/2025

Testimonios de periodistas en las regiones muestran cómo las restricciones contra periodistas y la ciudadanía se intensificaron después de la toma de posesión de Nicolás Maduro en 2025. La represión silenció a múltiples voces a través de detenciones arbitrarias y el recrudecimiento de la censura en radio, televisión y medios digitales, lo que impuso un clima de miedo.

18/03/2025

La periodista Charito Rojas denunció que en la noche del 18 de marzo funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y del Ministerio Público allanaron su apartamento en Valencia, estado Carabobo (norte), cuyo inmueble estaba solo desde que ella decidió salir de Venezuela. “Estaban revisando todo, querían que les abriera el maletero para llevarse mi carro”, dijo Rojas. En junio de 2024 un tribunal penal de Carabobo dictó orden de aprehensión en su contra acusada de “estafa agravada continuada y asociación para delinquir”. .

19/03/2025

El ministro de Interior y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, criticó con ironía una entrevista que le hizo EFE a la activista Magalli Meda, quien fue jefa de campaña de la opositora María Corina Machado en la elección presidencial de 2024 y que actualmente está asilada en la embajada de Argentina en Caracas.“¿Cómo le dio esa entrevista si ella no tiene luz ni nada ahí (en la embajada), verdad? Qué extraño”, dijo de forma irónica Cabello tras leer una supuesta carta en la que se refieren a EFEcomo “los piojosos”.

20/03/2025

El estudiante de Comunicación Social, Juan Francisco Alvarado, fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en el municipio Anzoátegui del estado Cojedes (centro), presuntamente por publicar denuncias en su cuenta de Facebook. Según informó en la red social X el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Alvarado fue detenido por la GNB cuando se dirigía a su casa en la localidad de Apartadero y trasladado a un comando del mismo cuerpo en Agua Blanca, estado Portuguesa (centro).

22/03/2025

El observatorio de internet VE sin Filtro registró el bloqueo de la página web de la agencia internacional EFE por los principales proveedores de internet en Venezuela, días después de que el ministro de Interior, Diosdado Cabello, criticara una entrevista publicada por ese medio. Los bloqueos aplicados fueron principalmente de tipo DNS y HTTPS, puestos en marcha por la estatal CANTV y las empresas privadas G-Network, Airtek, Movistar, NetUno, Digitel, Supercable y Thundernet.

24/03/2025

Inició la reducción de la jornada laboral en la administración pública, dando como razón la “emergencia climática”, una restricción que afecta y retrasa el acceso a la justicia y otros derechos asociados a la prestación de servicios en la administración pública. La notificación se dio a través de un comunicado difundido por el gobierno el 23 de marzo, que explica que el trabajo en las dependencias oficiales estará limitado durante seis semanas a un horario de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. Además, se implementará un esquema denominado 1×1, que alterna días laborables y no laborables, “para reducir el consumo energético”. El texto exceptúa a los organismos encargados de prestar servicios esenciales a la población. VTV, 23 de marzo de 2025.

27/03/2025

El periodista Gustavo Azócar alertó sobre una orden de captura en su contra, dictada por el Tribunal Noveno de Control del Circuito Judicial del estado Táchira (oeste), por un proceso penal en el que sus abogados no han podido tener acceso al expediente, en vulneración del derecho a la defensa. En la orden se acusa a Azócar por los presuntos delitos de “promoción o incitación al odio” y “revelación indebida agravada de información personal”, entre otros. La misma fue divulgada en redes sociales por un periodista local, vía por la cual también fue de conocimiento de Azócar. De acuerdo con Azócar, la orden se relaciona con publicaciones que hizo en la red social Instagram el año pasado sobre el presunto vínculo de un ganadero tachirense, Waldo Rujano Mora, con un narcotraficante colombiano que fue asesinado en 2019, conocido como “Ñeñe” Hernández. El periodista ofreció derecho a réplica a un familiar de Rujano Mora, pero nunca recibió el texto a publicar .

31/03/2025

La emisora Radio Mundial 860 AM de San Cristóbal, estado Táchira, salió del aire en la mañana del 31 de marzo por órdenes de la Conatel, que acusó una presunta extinción del espectro radioeléctrico. El locutor de guardia anunció al aire que el director de la emisora, Nelson Chacín, se encontraba en Caracas, en la sede del “organismo correspondiente”, donde le informaron sobre la medida de cierre, justo antes entonarse el himno nacional y el himno de Táchira. De acuerdo con el medio La Nación Radio, Radio Mundial 860 AM era la última radio de amplitud modulada que seguía activa en Táchira, por lo que su cierre supone un vacío informativo adicional en la región, otra de las tantas que han visto reducir su ecosistema de medios en los últimos años.

Abril

08/04/2025

La periodista Nakary Mena y su esposo Gianni González desaparecieron en la tarde del 8 de abril luego de terminar de producir un reportaje en los alrededores de la Plaza Venezuela, en Caracas. El hecho ocurrió tras la publicación enImpacto Venezuela de un reportaje sobre el incremento de robos en la ciudad. El 10 de abril, el Tribunal Primero de Control del Área Metropolitana de Caracas dictó medida privativa de libertad en contra Mena y González bajo los cargos de “instigación al odio” y “publicación de noticias falsas”, tras más de 70 horas desaparecidos. Según informó en la red social X el SNTP, a Mena le asignaron como centro de detención el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) ubicado en Los Teques, estado Miranda (al suroeste de Caracas), mientras que González fue asignado al Internado Judicial Rodeo II, en Miranda.

11/04/2025

La Conatel recientemente impuso medidas económicas a las empresas que brindan el servicio de internet, un mecanismo indirecto que afecta el derecho a la libertad de expresión y se suma a los efectos de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. La inflación y el diferencial cambiario también pueden traducirse en menos personas con acceso a internet, menor calidad del servicio y falta de inversión en mejoras o actualización del sistema. La plataforma HumVenezuela ha registrado que el 69.6 % de los hogares venezolanos vive en pobreza multidimensional, con un ingreso promedio per cápita de 102.5 USD, lo cual es suficiente para cubrir apenas el 12.8 % de la cesta básica. Además, el acceso a internet no está disponible para el 51.5 % de la población.

15/04/2025

El periodista y activista Carlos Julio Rojas, cumple un año detenido arbitrariamente. Dos personas encapuchadas se lo llevaron a la fuerza la noche del 15 de abril de 2024, mientras caminaba por la esquina Alcabala de la parroquia La Candelaria, en Caracas. Rojas transitaba por la zona junto con su esposa, Francy Fernández, y lo sorprendieron dos personas sin identificación que se bajaron de una camioneta gris, según contó en aquel entonces un amigo de Rojas a través de un audio. Horas después de su detención, el fiscal Tarek Wiliam Saab, anunció en su perfil de X que al comunicador y activista lo detuvieron por estar señalado de “instigador” y “operador logístico” de un presunto intento de magnicidio el 25 de marzo de ese año.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, exigió la liberación del periodista y activista Carlos Julio Rojas, quien cumple un año de detención arbitraria. Édgar Cárdenas, secretario de la seccional del CNP, a través de una rueda de prensa alertó sobre la situación actual de los y las periodistas y trabajadores de la prensa que están tras las rejas, por ejercer su derecho a la búsqueda y difusión de información. Cárdenas aseguró que se trata de detenciones arbitrarias y con preocupación señaló que esta situación conlleva a que otros comunicadores se autocensuren por su seguridad personal.

29/04/2025

El Juez Tercero de Juicio del estado Carabobo ratificó la condena de 15 años de prisión para el activista políticoNelson Piñero, a quien funcionarios del SEBIN detuvieron el 22 de noviembre de 2023. Así lo reseñó el partido Encuentro Ciudadano este lunes 28 de abril. El pasado 25 de febrero, el juez Luis Ovalles emitió la sentencia de 15 años hacia Nelson Piñero, y dos meses después ratifica la medida hacia el activista político quien permanece tras las rejas por expresar sus opiniones a través de las redes sociales.

Mayo

07/05/2025

Organizaciones de la sociedad civil denunciaron las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas del médico especialista Omar Vergel y de la abogada Merlina Carrero, ambos activistas, ocurridas el 7 de mayo en San Cristóbal, estado Táchira. A través de la red social X, el defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, dijo que a Vergel lo detuvieron bajándolo de su moto en el sector Barrio Sucre de la ciudad. Fue golpeado y subido por la fuerza a un vehículo sin identificación. Los funcionarios que lo detuvieron y lo desaparecieron tampoco tenían identificación visible. Minutos antes, otros funcionarios ejecutaron la desaparición forzada de Carrero en el momento que se dirigía a buscar a sus hijos en el colegio.

09/05/2025

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció la desaparición del abogado, defensor de derechos humanos e integrante de la organización, Eduardo Torres. Tanto la organización como la esposa de Torres, Emiselys Núñez, recorrieron diferentes centros de reclusión y tras más de 48 horas funcionarios estatales niegan su paradero, lo que implica una desaparición forzada. Torres recibió amenazas y actos de hostigamiento por parte de funcionarios policiales del Estado venezolano. Provea, a través de su cuenta en la red X, indicó que testigos vieron a Torres a las 4:00 p.m. por las adyacencias de Parque Central, en Caracas, tras salir de una reunión e informar a sus familiares que se dirigiría hacia su casa, ubicada en la avenida Fuerzas Armadas.

12/05/2025

La coalición Foro por la Vida manifestó su profunda preocupación por la integridad personal, la salud y la vida del defensor de derechos humanos y abogado venezolano Eduardo José Torres Muñoz, miembro del equipo legal de la ONG miembro: Provea, desaparecido desde el día 9 de mayo de 2025, aproximadamente a las 4:00 horas de la tarde.

13/05/2025

La organización Provea exigió al Estado venezolano información sobre el paradero de su abogado y defensor de derechos humanos, Eduardo Torres. Las declaraciones tuvieron lugar el 13 de mayo, durante una rueda de prensa. Murillo aseguró que la desaparición de Eduardo Torres “es un ataque directo a Provea” y definió al abogado como “un inquieto activista que acompaña muchas luchas en el país”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que la detención y desaparición forzada de críticos del Gobierno venezolano continúa, alimentando un clima de miedo. Volker Türk, instó a las autoridades a liberar inmediatamente a todos los detenidos arbitrariamente y a garantizar que se cumplan los estándares de debido proceso y juicio justo. Desde las elecciones del año pasado, defensores de derechos humanos, periodistas y otros percibidos como voces disidentes han sido objeto de intimidación y persecución, limitando el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Entre los casos más recientes de preocupación indicó el de Eduardo Torres, abogado del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, quien fue arrestado camino a su casa en Caracas el 9 de mayo. Sus familiares informan que no han podido contactarlo y desconocen su paradero.

14/05/2025

Luego de más de 96 horas de silencio institucional, el fiscal general, Tarek William Saab, reconoció públicamente que el defensor de derechos humanos y abogado Eduardo Torres está detenido bajo custodia del Estado. En su declaración divulgada en redes sociales, no incluye detalles fundamentales sobre su detención, lugar de reclusión y respeto a su derecho al debido proceso. En respuesta, la organización Provea denunció en un comunicado que Torres sigue en condición de desaparición forzada. “El fiscal no dio información sobre la fecha, hora, lugar y cuerpo de seguridad que ejecutó la detención de Torres”; tampoco indicó si existe una orden de aprehensión, qué Fiscalía está a cargo del caso, ni cuál es su lugar de reclusión.

20/05/2025

La CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) publicaron un comunicado en el que condenan la anulación de pasaportes venezolanos a periodistas, personas defensoras de derechos humanos y opositoras al gobierno, sin notificación y de forma ilegal. Además estos organismos regionales exigieron la restitución de los documentos y motivan a la comunidad internacional a reconocer los pasaportes vencidos o anulados como estrategia sistemática “para amedrentar y silenciar voces críticas”.

23/05/2025

Más de 70 personas resultaron detenidas en Venezuela durante la semana hasta el viernes 23 de mayo de 2025, justo antes de los comicios electorales. De acuerdo con declaraciones del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, están vinculadas a presuntas amenazas a la seguridad nacional, aunque no presentó pruebas y hemos registrado denuncias de familiares de las víctimas reclamando la desaparición forzada. Entre los detenidos hay venezolanos y extranjeros. En el grupo de los nacionales están incluidos defensores de derechos humanos, activistas políticos y comunicadores sociales. Estos hechos ocurren días antes de desarrollarse el proceso electoral del domingo 25 de mayo, comicios programados para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional y gobernadores regionales.

25/05/2025

La periodista Beatriz Adrián fue víctima de hostigamiento verbal por parte de la activista política Indira Urbaneja, a través de publicaciones en la red social X y en Instagram en el contexto de las votaciones del 25 de mayo de 2025. La situación se dio tras un reporte de Adrián desde el Colegio Santo Tomás de Villanueva, en Caracas, cuando reseñó que de 5.000 personas inscritas, sufragaron 100 “hasta esta hora”. El 25 de mayo, Urbaneja publicó en su cuenta de X (@indiurbaneja) un mensaje en el que cuestionó el trabajo de la periodista por ejercer su labor informativa durante los comicios. El CNP publicó un mensaje apoyando a su agremiada, a lo que Urbaneja también respondió afirmando que son una “cloaca que hay que dinamitar”.

El 25 de mayo se realizó el proceso electoral para elegir 260 diputados/as a la Asamblea Nacional y a 24 gobernaciones. El día de las votaciones hubo un descenso en las violaciones al derecho de la libertad de expresión y menos ataques a los medios, en comparación con elecciones previas. Registramos siete denuncias de hostigamiento y amenazas directas a comunicadores y a trabajadores de la prensa. A diferencia de las pasadas votaciones presidenciales, la jornada de este domingo estuvo marcada por poca asistencia de electores en los centros de votación, según reflejaban las imágenes capturadas por los medios. Además, hubo menos cobertura y recorridos de calle por parte de trabajadores de la prensa independientes, medios digitales y agencias extranjeras.

26/05/2025

El ministro de Interior, Justicia y Paz, acusó a diversas organizaciones de derechos humanos de formar parte de una supuesta “estructura terrorista”, mencionando a Provea, Médicos Unidos Venezuela, Foro Penal, y Maracaibo Posible durante una rueda de prensa, criminalizando a quienes defienden derechos humanos. El ministro también advirtió, en su programa televisivo del 29 de mayo, que quienes denuncien la situación de personas detenidas serán “llevados en silencio” a confrontar sus afirmaciones: “El que salga diciendo (…) el preso tal sufre de no sé qué cosa, yo voy a agarrar a esa persona, en silencio, la llevo para el médico, la reviso (…) y después, el que habló pendejadas va a ser citado y va a tener que probar que esa persona está enferma”, afirmó Diosdado Cabello, lo que implica una criminalización de la denuncia de violaciones de derechos humanos.

Junio

01/06/2025

Al periodista y profesor universitario Carlos Marcano lo detuvieron de forma arbitraria el 23 de mayo por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes ingresaron a la vivienda familiar de forma ilegal y se lo llevaron. Marcano estuvo en desaparición forzada hasta el 5 de junio, cuando su madre pudo verlo en la sede de la PNB en La Yaguara, Caracas; pero al día siguiente fue trasladado a un lugar desconocido. Gladys Mogollón, madre de Carlos Marcano, ha ofrecido información sobre su caso a través de las redes sociales. Detalló que más de 10 funcionarios de la PNB ingresaron a la vivienda de forma violenta, rompiendo el portón, sin una orden de allanamiento o de detención.

18/06/2025

Durante las últimas semanas, organizaciones y medios de comunicación han documentado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y hostigamiento verbal contra economistas que publicaron datos sobre inflación, comportamiento del dólar paralelo o deterioro del poder adquisitivo. Al menos cinco analistas fueron aprehendidos y luego liberados tras ser interrogados por cuerpos de seguridad, sin que se conocieran cargos formales. .

El Tribunal Primero de Control del Área Metropolitana de Caracas (norte) ratificó este 17 junio privativa de libertad y pase a juicio a Nakary Mena Ramos, periodista del medio digital Impacto Venezuela, quien fue detenida el 8 de abril junto con su pareja, Gianni González, luego de publicar un reportaje sobre el incremento de robos en la ciudad de Caracas. Ambos son padres de una niña de cinco años de edad y estuvieron desaparecidos por más de 70 horas. Luego de conocerse su detención, los acusaron con los delitos de “instigación al odio” y “publicación de noticias falsas”.

29/06/2025

El cierre de medios de comunicación, los bloqueos de páginas web o los apagones eléctricos frecuentes tienen un efecto diferenciado en las zonas fronterizas. A la emergencia humanitaria y políticas restrictivas en materia de libertad de expresión e información, se suma el abandono estatal, más grave fuera de las capitales y grandes ciudades, así como donde hay una mayor presencia de grupos delictivos. Dimos cuenta de algunos hallazgos de un estudio cualitativo realizado entre abril y mayo de 2025, a fin de aproximarnos a entender cómo se informan los habitantes de los estados fronterizos, específicamente en Táchira, Apure, Bolívar y Falcón. La muestra total fue de 36 personas encuestadas y entrevistadas, bajo dos perfiles: quienes generan y quienes reciben contenidos de interés público.

30/06/2025

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció la detención del creador de contenido Ángel Cárdenas Bravo, conocido como “Fresa” en redes sociales, el 30 de junio. Cardenas fue imputado por los delitos de “incitación al odio” y “llamado a la intervención militar”, señala la publicación del Ministerio Público en la red social Instagram. El tiktoker había sido deportado de Estados Unidos el 27 de junio por la administración de Donald Trump.

Julio

03/07/2025

La Conatel ordenó el cierre del canal privado zuliano Telecolor. Funcionarios del ente gubernamental junto a un contingente militar irrumpieron en las instalaciones y ordenaron el cese inmediato de sus operaciones. La medida deja a decenas de trabajadores, técnicos, periodistas y productores sin empleo. .

06/07/2025

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció que un grupo de personas ingresó durante la madrugada del domingo 6 de julio y derribó una pancarta que tenía los rostros de 20 periodistas que actualmente están detenidos. Esta pancarta la desplegaron el viernes 4 las organizaciones Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), CNP y el Círculo de Reporteros Gráficos (CRG), en compañía de familiares de algunos de estos periodistas detenidos y se congregaron para alzar la voz y exigir la liberación de todas estas personas.

07/07/2025

Andreina Waleska Orozco Espinoza, de 22 años, fue detenida arbitrariamente en la parroquia Candelaria, en Caracas, tras ser víctima de un engaño, luego de que una mujer la citara para comprarle unas carteras, que la joven vendía, pero se trataba de una emboscada coordinada con efectivos de la PNB. Su madre, Hemerlinda Espinoza, contó que Andreina tuvo una discusión a través de comentarios de Instagram, con una integrante del Movimiento Futuro (movimiento político oficialista), quien además era su amiga desde el colegio. Orozco enfretaría cargos por “incitación al odio” y “terrorismo”.

La Alianza Regional por la Libertad de Expresión y Acceso a la Información rechazó la aprobación de un paquete de leyes que pone en riesgo la privacidad, la libertad de expresión y que vigila las comunicaciones de la ciudadanía mexicana. Una de las medidas más preocupantes es la creación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, que será obligatoria para acceder a cualquier servicio público o privado, dejando rastros que podrá ser consultado por funcionarios en tiempo real y sin orden judicial. Por otro lado, se le otorgan facultades a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para utilizar información para actividades de inteligencia por motivos de seguridad nacional sin ningún tipo de control ni justificación. Estas medidas son contrarias a estándares internacionales de derechos humanos, ya que legalizan prácticas de vigilancia.

08/07/2025

El ingeniero y articulista del medio digital Punto de Corte, Ángel Godoy, cumple 6 meses detenido arbitrariamente. Un grupo de funcionarios del SEBIN se lo llevaron el 8 de enero de 2025, en Los Teques, estado Miranda. Luego de la detención, Adriana Briceño, su esposa, recorrió varios centros de detención mirandinos para buscar información de Godoy, y finalmente, supo que estaba en El Helicoide, ubicado en Caracas. El 18 de enero Ángel fue presentado vía telemática y le imputaron el cargo de “incitación al odio” por un presunto tuit que convocaba a la intervención americana en Venezuela (una publicación que no existe, afirma Briceño) y “terrorismo” por supuesto manejo de armas.

13/07/2025

La madre del periodista Victor Ugas, Yris Azócar, pidió información nuevamente sobre el estado de salud de su hijo, quien fue detenido arbitrariamente el 18 de agosto de 2024. La publicación en la cuenta de Instagram del CNP-Caracas iba dirigida al Fiscal General de República y al Defensor del Pueblo. “Necesito, me urge, clamo saber cómo está mi hijo. Si ha recibido atención médica, si necesita medicamentos, si requiere algún tipo de examen (…)”, exigió Azócar en el video publicado el 13 de julio.

14/07/2025

El CNP-Caracas informó a través de su cuenta en Instagram que el periodista y locutor José Gregorio Camero requiere atención médica especializada. Camero fue detenido por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) el 3 de agosto de 2024 en Valle de la Pascua, en el estado Guárico después de una manifestación convocada por la oposición en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

17/07/2025

Las dueñas de una tienda de estampados, Génesis Gabriela Pabón Paredes y Rocío Del Mar Rodríguez Guillen fueron condenadas a 10 años de prisión por “incitación al odio, traición a la patria y terrorismo” tras imprimir camisetas con la foto de la caída de una estatua de Hugo Chávez. Pabón y Rodríguez fueron detenidas el 16 de agosto de 2024, en el estado Mérida, luego de realizar un pedido de camisetas para unos funcionarios policiales, que se hacían pasar por civiles. De acuerdo con información de InfoBae el encargo “fue un falso positivo para recibir ascensos y que ellas fueran imputadas”.

18/07/2025

Simón Bolívar Obregón, estudiante de antropología y consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV), fue detenido arbitrariamente por presuntos funcionarios encapuchados que ingresaron a su casa, golpearon a unas personas que intentaban que no lo detuvieran, confiscaron teléfonos, laptops y equipos. Según Mayra Campos, novia de Obregón, señaló en X que los encapuchados dijeron “si no cooperan, él va a pagar las consecuencias” antes de llevárselo la madrugada del 18 de julio.

21/07/2025

El periodista y locutor José Camero fue excarcelado en la madrugada del 21 de julio, tras ser detenido arbitrariamente por funcionarios de la DGCIM el 3 de agosto de 2024, en Valle de la Pascua, en el estado Guárico después de una manifestación convocada por la oposición en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. A través de la red social X, el SNTP confirmó la liberación de Camero y señaló que tiene medidas cautelares como presentación y prohibición de salida del país.

22/07/2025

Rafael García Marvez, de 79 años, presidente de la Asociación de Columnistas del Estado Carabobo, articulista de opinión de El Carabobeño y El Nacional, fue detenido. Se desconocen los motivos de la detención y detalles del proceso judicial.

25/07/2025

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció la detención de la creadora de contenido en TikTok Evelin Velásquez, conocida como “La hija de Dios”. La Fiscalía 61 Nacional Plena dictó privativa de libertad por difundir contenido “incitando al odio” en contra de autoridades del Estado venezolano, y será imputada por el delito de “incitación al odio”. La Tiktoker había sido deportada de Estados Unidos el 25 de julio por la administración de Donald Trump, de acuerdo a una publicación en X por parte del medio Alberto News.

27/07/2025

El SNTP informó a través de X que funcionarios del Plan República impidieron hacer cobertura a los y las periodistas en el centro de votación Escuela Básica Nacional Santa Rita, ubicada en el municipio Francisco Linares Alcántara del estado Aragua, a pesar de estar acreditados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para las elecciones municipales.

Efectivos del Plan República le impidieron el acceso a los y las periodistas en los centros de votación 19 de abril y Josefina de Acosta, del municipio San Francisco; y en el centro Luis Beltrán Ramos del municipio Maracaibo ocurrió el mismo hecho. Todos estos ubicados en el estado Zulia. Según el SNTP estaban correctamente acreditados por el CNE para los comicios municipales. Espacio Público, 28 de julio de 2025. Cobertura perseguida el 27 de julio. Disponible en: https://espaciopublico.ong/cobertura-perseguida-el-27-de-julio/

Un funcionario de la GNB obligó a una periodista deEl Impulso a borrar todo el material que habían hecho en el centro de votación Colegio La Salle en el estado Lara (noroeste). De acuerdo con información del SNTP el GNB abordó al equipo y les pidió que borraran el material, a pesar de que la coordinadora del centro le había dado autorización para registrar el proceso electoral en la institución.

Pilar Guerra, periodista de Qué Pasa en Venezuela y de Mango Noticias Cojedes, no pudo hacer cobertura en el centro de votación Liceo Creación Limoncito en el estado Cojedes, a pesar de estar acreditada por el CNE. Un efectivo del Plan República le pidió la cédula de identidad para validar su acreditación; sin embargo, ella indicó que con la credencial era suficiente, que el documento de identidad era solo para votar y se le negó el acceso para realizar su trabajo periodístico.

Félix Requena, periodista de LosTubazos.com, denunció que le impidieron realizar su trabajo periodístico y tomar fotografías dentro del centro electoral Colegio Nazareth de Puerto Ordaz, estado Bolívar (sureste). A través de su cuenta en X contó que funcionarios del Plan República y miembros de mesa le señalaron que “solo está permitido retratar alcaldes y gobernadores no candidatos”.

Funcionarios del Plan República y miembros de mesa le impidieron a Edwin Rosal, corresponsal del diario Correo del Caroní, realizar su trabajo dentro del centro Colegio Nazareth de Puerto Ordaz en el estado Bolívar (sureste). Rosal estaba cubriendo el sufragio de un candidato cuando fue abordado por los efectivos y responsables del centro de votación que le señalaron que no podía tomar fotografías a candidatos que estaban ejerciendo su derecho al voto frente a la máquina ni depositando su papeleta y que “solo está permitido retratar alcaldes y gobernadores no candidatos”.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que a varios medios de comunicación no les permitieron la cobertura cuando el candidato a la alcaldía de Iribarren, Henri Falcón, acudía a ejercer su derecho al voto en el Gimnasio Los Horcones, ubicado en al oeste de Barquisimeto, estado Lara. Los funcionarios del Plan República permitieron el acceso controlado a reporteros gráficos y camarógrafos. Debían hacer las tomas y salir inmediatamente; mientras que los otros miembros del equipo esperaban afuera, sin poder registrar declaraciones o cubrir completamente el evento.

Un efectivo militar impidió que un periodista grabará tomas en la calle cerca del centro de votación Unidad Educativo Colegio Madre Guadalupe, ubicado en el municipio Maneiro, del estado Nueva Esparta. El funcionario fotografió la cédula de identidad y la acreditación del CNE del reportero y le señaló que debía pedir permiso para poder grabar.

Agosto

08/08/2025

Martha Lía Grajales, activista por los derechos humanos y codirectora de la ONG SurGentes, fue detenida arbitrariamente por presuntos funcionarios de la PNB, después de participar en una concentración pacífica del Comité de Madres en Defensa de la Verdad para exigir la liberación de sus familiares, en Caracas. Una vez culminado el acto, Grajales caminaba junto a dos personas cuando fue interceptada por los miembros del ente policial, quienes la detuvieron y se la llevaron a la fuerza en una camioneta gris sin plata, de acuerdo con información publicada en el página web de Surgentes.

11/08/2025

El fiscal general, Tarek William Saab, confirmó la detención y la presentación de Martha Lía Grajales, activista por los derechos humanos y codirectora de la ONG SurGentes. Grajales fue imputada por los delitos de “incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación”, señala una publicación del Ministerio Público (MP) en la red social Instagram. El MP había solicitado una orden de aprehensión en contra de de la activista por acciones en contra de las instituciones venezolanas, se lee en la descripción del posteo.

12/08/2025

La activista por los derechos humanos y Codirectora de la ONG SurGentes, Martha Lía Grajales, fue excarcelada en la noche del 12 de agosto, tras ser detenida por presuntos funcionarios de la PNB, después de participar en una concentración pacífica del Comité de Madres en Defensa de la Verdad para exigir la liberación de sus familiares, el 8 de agosto. La información fue confirmada por la ONG en una publicación de Instagram, donde señalan que estuvo detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). “Martha Lia Grajales, CoDirectora de @surgentesddhh recibió una medida sustitutiva a la privativa de libertad”, señala la publicación.

13/08/2025

Rusbelia Astudillo, defensora de derechos humanos de los jubilados y consultora jurídica de FENAJUPV, fue detenida en la tarde del 13 de agosto por personas desconocidas en Terrazas de Club Hípico en Caracas. Los presuntos funcionarios policiales no mostraron una orden judicial ni informaron el motivo de la detención.

14/08/2025

Roberto Campero, profesor y dirigente sindical del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sitraenseñanza), fue detenido arbitrariamente por presuntos funcionarios de seguridad del Estado el 14 de agosto en su residencia en Turmero, estado Aragua, de acuerdo con información publicada por el Comité por la Libertad de los Presos Político en su cuenta de X. Además agregaron que la vivienda de Campero fue allanada de forma violenta e ilegal, derribaron la puerta y se llevaron objetos personales. Los familiares y el comité desconocen la ubicación del profesor, lo que representa una desaparición forzada.

18/08/2025

Se cumplió un año de la detención del periodista Víctor Ugas, quien permanece en el Centro Penitenciario Tocorón desde hace un año sin juicio, sin defensa privada y sin respeto al debido proceso. Ugas fue detenido por tener un altercado con el tiktoker venezolano Emmanuel Marcano dentro de un establecimiento nocturno en Caracas y por publicar un video, que se hizo viral en redes sociales, sobre la situación que estaba ocurriendo. El 18 de agosto de 2024 fue presentado ante los tribunales el domingo 18 y lo acusaron de los delitos de “incitación al odio” y “agresiones genéricas”.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre definitivo de los servicios de televisión por suscripción e internet por fibra óptica de SuperCable. La cablera informó a sus usuarios que cesará operaciones en el país a partir del 18 de agosto a través de un comunicado, donde también resaltan que cumple con la orden emitida por el ente regulador. La decisión del ente fue emitida en marzo de 2025 alegando “violación a los derechos de los usuarios” y fijó un período de transición de 60 días para los usuarios.

24/08/2025

Los periodistas mexicanos Israel Navarro y Gerardo Torres, miembros del equipo de Milenio Televisión fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el 24 de agosto de 2025. “Prácticamente, el argumento que nos dieron es que las actividades periodísticas no están permitidas en ese país”, señaló Navarro al medio digital RunRunes. Asimismo, contó que estuvo incomunicado por 24 horas y que les habían dado solo un plato de arroz y un vaso de agua durante la detención. Ambos periodistas venían a Venezuela a realizar un reportaje sobre la situación política entre Venezuela y Estados Unidos.

27/08/2025

La CIDH emitió la Resolución 62/2025, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor del periodista Rory Daniel Branker, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela. Desde su privación de libertad, sus familiares y personas allegadas habrían adelantado múltiples acciones para su búsqueda y recursos legales internos con el objetivo de localizar y proteger su vida e integridad personal, pero las autoridades se niegan a dar información sobre Branker.

29/08/2025

La Televisora del Táchira (TRT) cerró parcialmente sus operaciones y despidió a nueve trabajadores (periodistas, camarógrafos y productores) debido a dificultades económicas. La información sobre el canal fue difundida por la ONG Sin Mordaza en su cuenta de Instagram. “La planta transmitirá solo con contenidos pregrabados, limitando el acceso de la ciudadanía a información de calidad”, se lee en la publicación de la organización.

Septiembre

01/09/2025

Ese día se supo que el actor británico Michael Palin fue detenido, en febrero, durante siete horas por un grupo de milicianos en Sabaneta, estado Barinas, cuando intentaba filmar una estatua del expresidente Hugo Chávez. Palin, de 82 años, estaba en Venezuela como parte de la producción de su serie documental Michael Palin in Venezuela para la cadena británicaChannel 5. El actor, quien además está haciendo un libro sobre Venezuela, vino en febrero de este año, “para tener una idea de cómo es la vida en una de las naciones culturalmente ricas, vibrantes pero también con problemas de América del Sur”. En su diario, que guardó durante su viaje, da un vívido relato de los pueblos donde estuvo y de la gente que conoció. El actor y su equipo fueron interceptados por un grupo armado que les confiscó el pasaporte, cámaras y otros equipos.

02/09/2025

Laudin Mora, conferencista, fue detenido de forma arbitraria por la presunta publicación de un video en contra del gobierno oficialista en sus redes sociales. Mora, quien reside en la ciudad de Ejido, en el estado Mérida (oeste), regresaba con su familia de la consulta médica de su hijo. Funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) lo esperaban en la urbanización donde reside. Mora y Gustavo Moncada, familiar que acompañó al grupo, fueron interrogados, este último también resultó detenido “porque revisaron los teléfonos y vieron que reenviaba noticias” señaló un familiar.

05/09/2025

El Martillo Venezuela informó el cese parcial de sus operaciones en su página web www.elmartilloven.com.ve a través de una publicación en la red social Instagram. La decisión del medio de comunicación digital se debe a la falta de financiamiento necesario para mantener a sus periodistas y colaboradores.

07/09/2025

El periodista venezolano y activista por los derechos humanos, Melanio Escobar, fue víctima de amenazas e intimidación hacia él y su familia en redes sociales, por personas que se muestran en sus perfiles como afectas al oficialismo. Escobar señala en la publicación realizada en X que lo amenazaron con el secuestro de su familia para obligarlo a volver a Venezuela y ser detenido.

12/09/2025

Marcos Palma, de 50 años, privado de libertad el 6 de enero de 2025 por un audio que difundió por WhatsApp, fue sentenciado a 15 años de cárcel, indicó su hermana Lennys Palma. Marcos, envió al grupo de su comunidad del barrio Ayacucho, ubicado en la carretera vieja Caracas-Los Teques, un audio de 52 segundos, en el que anunciaba una protesta por la falta de entrega de las bombonas de gas. “La segunda semana de septiembre, lo llevaron a los tribunales y lo condenaron a 15 años de prisión. Nunca denunciamos esto, no sabíamos que fuera a llegar tan lejos esta situación”. (La fecha asignada en la presente cronología es referencial).

15/09/2025

El periodista venezolano Jesús Hermoso salió del país luego de recibir al menos tres alertas sobre una presunta captura en su contra por su labor periodística. A través de su cuenta en la red social X, Hermoso publicó: “Nunca quise irme de Venezuela, pero era eso o mantenerme en silencio a riesgo de ser encarcelado. Hoy continúa la batalla por mi país, pero en la relativa seguridad del exterior”.

Después de 206 días en condición de desaparición forzada, se conoció que el periodista del portal La Patilla, Rory Branker, se encuentra recluido en sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta -también conocida como la Zona 7. Branker fue detenido el 20 de febrero de 2025 cuando salía de su residencia junto a su pareja en un vehículo en la ciudad de Caracas. La información sobre la ubicación del periodista fue difundida por la cuenta en la red social X @liberenRBranker.

16/09/2025

El defensor de derechos humanos y director de la ONG Campo, Pedro Hernández, fue detenido arbitrariamente por efectivos de la PNB, en el estado Yaracuy, cuando lo subieron en una patrulla del cuerpo policial sin una orden judicial. Sus familiares estuvieron buscando a Hernández en varios comandos de la PNB sin obtener respuesta, lo que deja al defensor en condición de desaparición forzada.

17/09/2025

Natalia Álvarez (esposa), Daniel Hernández (hermano), José Hernández (primo) y Pedro Hernández Serrano (padre) fueron interceptados y detenidos arbitrariamente por hombres encapuchados sin una orden judicial ni explicación, cuando buscaban al defensor de derechos humanos y director de la ONG Campo, Pedro Hernández, en todas las comandancias de la PNB, en el estado Yaracuy.

El observatorio de internet VE sin Filtro reportó que debido a fallas del sistema eléctrico hubo apagones en varios estados, especialmente en Barinas, Trujillo y Portuguesa. Debido a esta problemática la conectividad de internet cayó en 41,5% en Barinas; 70,7% en Trujillo; 73% en Portuguesa; 86,3% en Táchira; 87,5% en Mérida. Además, a nivel nacional bajó a 96% el valor normal.

18/09/2025

Andreina Baduel, periodista y activista por los derechos humanos, publicó en la red social X que fue víctima de persecución y hostigamiento por parte de una persona a bordo de una moto, al salir de la Segunda Ruta Global por la Justicia y la Libertad, un evento que se llevó a cabo en la Embajada de Francia, Caracas. “Al retirarme del lugar, un sujeto en motocicleta siguió deliberadamente la unidad en la que me trasladaba, intentando extender la persecución más allá de la actividad”, señaló Baduel en X. Además agregó que no es la primera vez que este hecho ocurre.

21/09/2025

Hommel Torres, defensor de los derechos laborales, y Pedro Andrade, agricultor y activista político, fueron detenidos en el cruce fronterizo de Tienditas, cuando se dirigían hacia Cúcuta. La detención ocurrió luego de que colgaran una pancarta, el 10 de septiembre de 2025, con un mensaje que exigía transparencia en los resultados electorales del 28 de julio de 2024. El cartel fue puesto en un lugar emblemático de la ciudad de Valera, estado Trujillo.

25/09/2025

La periodista del Correo del Caroní y Radio Fe y Alegría, Francesca Díaz, denunció que ha sido hostigada y amenazada a través de las redes sociales, debido a una serie de acusaciones y desinformación promovida por páginas anónimas. En el comunicado, publicado en la red social Instagram, Díaz señala que desconoce de dónde y por qué se creó esta campaña de desprestigio en su contra. “Durante los últimos años he sido censurada precisamente por mi forma de abordaje periodístico, perdiendo incluso espacios en radio por defender la verdad”, se lee en la publicación.

Octubre

01/10/2025

El observatorio de internet, @vesinfiltro alertó sobre el bloqueo de varias empresas de telecomunicaciones al portal de noticias Punto de Corte.

07/10/2025

Un grupo de trabajadores de la prensa (dos periodistas y dos reporteros gráficos) resultaron expulsados el 7 de octubre del Congreso Ecoturístico “Bolívar Oasis de Exploradores”, evento que organizó la estatal CVG (Corporación Venezolana de Guayana) Fundeporte en el estado Bolívar. A los periodistas Rosangely Brucesy Félix Requena, y a los reporteros gráficos Saúl Rondón y Taylianni Antoima, los abordaron de manera hostil el personal de protocolo cuando se disponían a entrevistar a una de las ponentes de la actividad. Requena contó a Espacio Público que el congreso era de carácter público y que estando junto a sus compañeros en el sitio, decidieron entrevistar a la persona que los invitó a la jornada. Sin embargo, cuando preparaban los equipos, se les acercó el equipo de protocolo para decirles que no contaban con autorización para cubrir el evento.

10/10/2025

Tras el anuncio del Premio Nobel de la Paz que otorgaron a María Corina Machado el viernes 10 de octubre de 2025, diversas organizaciones, periodistas y gremios denunciaron nuevos casos de censura radial, suspensión de programas y amenazas contra periodistas en Venezuela. Según los reportes, varias emisoras recibieron instrucciones internas para omitir cualquier referencia al reconocimiento. El SNTP informó que “varios comunicadores fueron instruidos por directivos de emisoras para no mencionar el nombre de Machado ni referirse al galardón”. Asimismo, señaló que “algunos periodistas fueron suspendidos o amenazados con despidos tras hacerlo”. De acuerdo con el mismo gremio, a los locutores los apartaron de sus programas y presuntamente uno de ellos recibió advertencias verbales de la Conatel.

13/10/2025

El grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) detuvo a Xiomara Ortiz(63 años) y a su hijo, quien luego fue liberado. En la cuenta de Instagram del GOES aparece una descripción del operativo que se extendió por varios puntos de la capital larense. El texto que acompaña el video afirma: “​Estas acciones están relacionadas con una investigación sobre actividades subversivas, que incluyen mensajes en redes sociales, propaganda política…”. En ese contenido audiovisual, el GOES revela imágenes y audios presuntamente de una conversación entre un hombre y una mujer donde relatan su responsabilidad en la creación de las pintas en Pueblo Nuevo, Barquisimeto, estado Lara.

El grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) detuvo a Rafael Mendoza, a su esposa Mirla Catire y a un vecino de Mendoza, de nombre William, según lo informó una organización de defensa de derechos humanos del estado Lara. En la cuenta de Instagram del GOES aparece una descripción del operativo que se extendió por varios puntos de la capital larense. El texto que acompaña el video afirma: “​Estas acciones están relacionadas con una investigación sobre actividades subversivas, que incluyen mensajes en redes sociales, propaganda política…”. En ese contenido audiovisual, el GOES revela imágenes y audios presuntamente de una conversación entre un hombre y una mujer donde relatan su responsabilidad en la creación de las pintas en Pueblo Nuevo, Barquisimeto, estado Lara.

Yendri Omar Velásquez y Luis Alejandro Peche, fueron atacados a disparos el lunes 13 de octubre. Yendri Velásquez, es defensor de derechos humanos y activista por los derechos de la comunidad LBGTIQ+, emigró a Colombia en busca de refugio luego de haber sido retenido durante seis horas en el aeropuerto internacional de Maiquetía el pasado 3 de agosto de 2024, cuando intentaba viajar a Ginebra para una reunión de la ONU sobre discriminación. Luis Alejandro Peche es consultor político e internacionalista, difunde información política, económica y de derechos humanos sobre Venezuela, quien salió de Venezuela hacia Colombia en mayo de 2025 por la persecución a su trabajo. Sus atacantes no han sido identificados. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó, este 16 de octubre, a las autoridades del Estado colombiano a fortalecer la protección para los defensores de derechos humanos y, en particular, para estos venezolanos.

15/10/2025

Verónica Andreina Rojas Soto, de 44 años de edad, fue condenada a 10 años de cárcel por emitir un comentario crítico sobre el gobierno de Nicolás Maduro en una conversación privada por la aplicación de mensajería WhatsApp, según denunció su hija. Rojas fue procesada por el delito de “incitación al odio”. El diario El Tequeño reseñó que Rojas fue detenida hace tres meses por el comentario que hizo por WhatsApp durante una conversación con una amiga. Esta persona también fue arrestada, pero quedó en libertad semanas después.

16/10/2025

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó, este 16 de octubre, a las autoridades del Estado colombiano a fortalecer la protección para los defensores de derechos humanos y, en particular, para los venezolanos Yendri Omar Velásquez y Luis Alejandro Peche, atacados a disparos el lunes 13 de octubre. Ambos salieron de Venezuela por la persecución a su trabajo. Sus atacantes no han sido identificados.

17/10/2025

La red de DD.HH del estado Lara reportó 15 personas detenidas. Activistas de la región, a quienes se les resguarda la identidad por medidas de seguridad, señalan que estos casos están vinculados con grafitis que fueron exhibidos en la zona de Iribarren, uno de los municipios más grandes del estado. En esa área hubo 13 detenciones y otras dos en el municipio Torres. Entre los detenidos hay integrantes de una misma familia, como es el caso de Omario Castellanos, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Yacambú, quien fue arrestado el 17 de octubre, junto con su madre Blanca Guerrero y su hermano, José Castellanos, estudiante de Economía. Se los llevaron tras un operativo en su residencia.

20/10/2025

El médico urólogo Pedro Fernández, coordinador de Médicos Unidos en el estado Mérida, fue detenido por funcionarios del SEBIN, sin orden judicial, en su consultorio del Centro Clínico Marcial Ríos, en Mérida. Fue imputado el 23 de octubre por los delitos de “instigación al odio” y “terrorismo”. Jetsy Duque, esposa del médico, denunció que desconoce las razones de la detención. El vehículo de Fernández, también fue retenido por las autoridades. Días antes de la detención, Fernández había publicado en sus redes sociales un mensaje de felicitación a María Corina Machado por haber recibido el Premio Nobel de la Paz 2025.

21/10/2025

Nicolás Maduro, solicitó la creación de una nueva funcionalidad en VenApp que alentaría a los ciudadanos a denunciar “todo lo que vean, todo lo que oigan”, en una alocución transmitida por canales del Estado. El espacio digital involucraría a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral. Dijo que esa herramienta debe servir para fortalecer la “defensa del pueblo”. El Estado ya ha promovido el uso de aplicaciones como VenApp y VePatria, las cuales recogen datos personales con poca transparencia sobre su tratamiento y sin salvaguardas claras. Tras una investigación, identificamos que estas plataformas han sido utilizadas para prácticas de control social y vigilancia estatal más que para fines genuinos de servicio público.

22/10/2025

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, denunció en su programa Con El Mazo Dando, que el cardenal Baltazar Porras priorizó su propia imagen por encima del significado espiritual y nacional al cuestionar el discurso que dio Porras el 17 de octubre en un acto en Roma previo a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles.

24/10/2025

El cardenal Porras publicó en su cuenta de Instagram que no pudo viajar al santuario de San José Gregorio Hernández en Isnotú, Trujillo (oeste), donde debía oficiar una misa el día 26 de octubre. Los obstáculos, dijo en ese momento, comenzaron el 24 de octubre, cuando recibió una llamada del viceministro de Cultos, quien le transmitió “la inconveniencia” de su presencia en Trujillo debido a informes de “posibles disturbios”.

29/10/2025

En el programa Con el mazo dando, Diosdado Cabello mantuvo los ataques hacia el cardenal Baltazar Porras, y lo acusó de “ponerse a la orden de la oposición para conspirar contra el gobierno”, en su discurso previo a la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. El cardenal cuestionó la militarización del Estado, la persecución a la disidencia y las violaciones de derechos humanos.

30/10/2025

La familia del periodista venezolano, Joan Camargo, en desaparición forzada desde el 30 de octubre de 2025, exige la actuación urgente y transparente de todas las instituciones del Estado venezolano y de los organismos policiales, para determinar su ubicación, conocer su estado físico y su situación jurídica. A través de un comunicado hecho público la tarde del 31 de octubre, informan que han transcurrido más de 30 horas desde que Joan salió de su casa, ubicada en Cotiza, municipio Libertador del Distrito Capital (centro-norte). Desde las 8:00 a.m. que salió de su residencia, los familiares sostienen que desconocen su paradero. Tampoco han tenido comunicación con él.

31/10/2025

Noel Cisneros y Katiuska Castillo Vásquez, tesistas de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Marcela Hernández Guerra e Ingrid Briceño Venegas, documentalistas audiovisuales, fueron detenidos durante la realización de un trabajo audiovisual en las afueras del centro penitenciario Tocorón, en el estado Aragua. De acuerdo a lo que denunció la ONG Surgentes a través de su cuenta en Instagram, a estas personas las mantuvieron durante cerca de seis horas en las afueras del centro penitenciario y, posteriormente, efectivos del SEBIN los detuvieron en unas patrullas. Desde las 3:45 p.m. de ese día se desconocía el paradero de estas personas.

Noviembre

03/11/2025

Fueron excarcelados Noel Cisneros y Katiuska Castillo Vásquez, tesistas de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Marcela Hernández Guerra e Ingrid Briceño Venegas, documentalistas audiovisuales. Fueron detenidos el 31 de octubre pasadas las 3:00 p.m. De acuerdo a lo que denunció la ONG Surgentes a través de su cuenta en Instagram. Durante tres días, los familiares aseguraron que no sabían nada y que permanecían en desaparición forzada.

04/11/2025

El periodista de sucesos, Joan Camargo, quien estuvo en condición de desaparición forzada desde el jueves 30 de octubre de 2025, fue liberado la tarde de este martes 4 de noviembre. La información la dio a conocer el SNTP, organización que divulgó que al comunicador le devolvieron sus objetos personales y de trabajo al momento de su liberación. El SNTP también indicó que Joan Camargo tenía buen estado físico y de salud.

16/11/2025

El Tribunal Cuarto de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Táchira condenó el 16 de noviembre a 30 años de cárcel a la doctora Marggie Orozco, quien está en prisión desde el 5 de agosto de 2024, luego de que la denunciaran por enviar un audio a través de la plataforma de mensajería WhatsApp, en el que hizo críticas a la administración de Nicolás Maduro. Orozco, de 65 años de edad, es médico general con una especialidad en Medicina de Familia y residía en el barrio Cristóbal Colón del municipio Ayacucho del estado Táchira (oeste). Envió una nota de voz para presuntamente incentivar a las personas que participaran en la elección presidencial del 28 de julio de 2024 y también dio su punto de vista sobre la situación del país.

17/11/2025

El observatorio de internet, @vesinfiltro, alertó sobre la falla en los servidores DNS de la empresa de telecomunicaciones NetUno.

22/11/2025

Este 22 de noviembre se cumplen 13 meses de la detención de Randal Glendysmar Telles Peña, y 36 días desde que la condenaron a 15 años de prisión con los delitos de promoción e incitación al odio por presuntamente publicar un video en su cuenta en la red social TikTok, cuyo contenido incluía una crítica hacia al mandatario venezolano y al Ministro de Interior y Justicia. Según el testimonio de su madre, Gladys Peña, a Randal la presentaron en los tribunales de Barinas el 22 de octubre de 2024. Ese día le dictaron privativa de libertad, “y desde entonces comenzó la odisea: en la audiencia preliminar la pasaron a juicio y en el juicio fue condenada a 15 años”, relató Peña en una entrevista telefónica el 19 de noviembre de 2025.

26/11/2025

La Conatel ordenó el cierre de la emisora La Radio 93.7 FM que salía al aire en el municipio Carlos Soublette, en el estado La Guaira. A la estación se presentaron cuatro funcionarios del ente estatal, levantaron un acta sobre el cierre y confiscaron los equipos de transmisión: enlace, consola, micrófono y transmisor. Alegaron que la radio estaba de manera ilegal. La Radio 93.7 FM cumplió 12 años de labor el jueves 13 de noviembre y su cierre deja sin empleo a cuatro trabajadores directos y a 14 productores independientes. “Entre ellos está una persona con discapacidad visual y un adulto mayor con secuelas de un accidente cerebro vascular”, expresó una fuente de la emisora a Espacio Público.

Diciembre

03/12/2025

Efectivos de la Policía de Cabimas detuvieron en horas de la mañana al periodista José Serna en el municipio Cabimas, en el estado Zulia, por presuntamente publicar un video en su estado de WhatsApp sobre el mal estado vial de la avenida Intercomunal. Una fuente contó a Espacio Público que José Serna maneja el usuarioNoti365 en la red social Instagram y a través de ese canal hacía públicas informaciones locales con el aporte de datos que les brindaba los funcionarios policiales o bomberos. Otra fuente contó que José Serna se enteró la noche del 2 diciembre que un vehículo cayó en un hueco en la avenida Intercomunal de Cabimas y él se dirigió al sitio, tomó un video y lo publicó en su estado de WhatsApp.

Tras 11 horas detenido, fue excarcelado el periodista José Serna. Lo tenían en la sede de PoliCabimas. Lo apresaron luego de publicar en su perfil de WhatsApp un video denuncia sobre un hueco en la avenida Intercomunal.

10/12/2025

El equipo de prensa del canal argentino C5N Nicolás Monafó, Adrián Salonia, periodistas; y al camarógrafo Sebastián Solís los expulsaron este martes 9 de diciembre de 2025 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Venezuela. Salonia denunció a través de su cuenta en la red social Instagram que una vez que el avión aterrizó a las 2:00 a.m., el equipo de migración del terminal aéreo les exigió documentos, les tomaron fotografías e interrogaron. Luego de dos horas, les indicaron que no tenían permiso de ingresar al país.

Al cardenal Baltazar Porras, arzobispo emérito de Caracas, lo despojaron de su pasaporte en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (Maiquetía) el 10 de diciembre. El oficial de migración retuvo su documento en una acción fuera del marco normativo, que se registra en Venezuela desde el año 2017 y que se acentuó en 2024 contra personas críticas a Maduro y periodistas. Este hecho arbitrario vulnera varios derechos, incluyendo la libre movilidad, la identidad, libertad de expresión y a la asociación, así como de manera derivada el derecho a la participación en la vida cultural y política.

13/12/2025

En una transmisión en vivo, desde su casa, el politólogo, comunicador y director del portal Punto de Corte, Nicmer Evans, denunció este sábado 13 de diciembre de 2025 que una comisión que se identificó como del SEBIN estaba en la puerta de su casa y que se lo llevaban para una “entrevista”. Evans en ese video manifestó que iría voluntariamente. “Esperemos las consecuencias. Ya había habido algunas advertencias… La libertad de expresión es así, y nosotros los que defendemos la libertad de expresión y la democracia damos la cara”.

16/12/2025

Funcionarios de la DGCIM retuvieron durante seis horas al equipo de prensa del canal extranjero ChileVisión, informó este martes 16 de diciembre de 2025 a través de su cuenta en X un periodista de ese medio, Cristian Crespo. Crespo, expresó que tanto él como su equipo llegaron a la ciudad de Cúcuta, en Colombia, y que no era la intención de ingresar a Venezuela porque no tenían visa, pero que “un error en la ruta nos llevó al control fronterizo del puente Francisco de Paula Santander” y ahí los equipos de prensa y grabación de un video llamó la atención de un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana. Este hecho “desencadenó la molestia de los agentes”, escribió Crespo.

El politólogo y director del portal Punto de Corte, Nicmer Evans, está detenido en la sede del SEBIN en El Helicoide, Caracas. A Evans tres efectivos lo buscaron en su casa la tarde del sábado 13 de diciembre para una presunta entrevista. Ante esto, el comunicador hizo un video en vivo a través de sus redes sociales para informar sobre lo que sucedía y que asistiría de manera voluntaria. Sin embargo, no se supo sobre su paradero hasta 78 horas después. Martha Cambero, esposa de Evans, contó a Espacio Público que recibió una videollamada de su esposo a través de la plataforma WhatsApp el día martes 16 de diciembre en horas de la noche y le informó sobre su detención en El Helicoide y que estaba en buen estado de salud tanto físico como emocional.

25/12/2025