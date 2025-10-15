Censura radial y suspensión a periodistas tras el Nobel de la Paz para María Corina Machado

Tras el anuncio del Premio Nobel de la Paz que otorgaron a María Corina Machado el viernes 10 de octubre de 2025, diversas organizaciones, periodistas y gremios denunciaron nuevos casos de censura radial, suspensión de programas y amenazas contra periodistas en Venezuela. Según los reportes, varias emisoras recibieron instrucciones internas para omitir cualquier referencia al reconocimiento internacional.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que “varios comunicadores fueron instruidos por directivos de emisoras para no mencionar el nombre de Machado ni referirse al galardón”. Asimismo, señaló que “algunos periodistas fueron suspendidos o amenazados con despidos tras hacerlo”. .

De acuerdo con el mismo gremio, a los locutores los apartaron de sus programas y presuntamente uno de ellos recibió advertencias verbales de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) .

Por su parte, el medio digital Efecto Cocuyo reseñó que “productores y locutores recibieron presiones directas de los dueños de las emisoras para evitar el tema”, mientras que otros “optaron por la autocensura ante el temor de sanciones administrativas o cierre del medio” .

La censura de contenidos informativos sobre hechos de relevancia pública, como el otorgamiento del Nobel de la Paz a María Corina Machado, tiene un impacto directo en la sociedad venezolana al restringir el acceso a información plural y verificada. Estas prácticas debilitan la capacidad de la ciudadanía para formarse una opinión crítica, participar en los asuntos públicos y exigir rendición de cuentas a las autoridades. Además, generan un clima de miedo y autocensura dentro de los medios y entre los periodistas, lo que empobrece el debate público y refuerza la desinformación.

A largo plazo, este tipo de censura erosiona la confianza en las instituciones, limita el ejercicio de otros derechos fundamentales y profundiza el aislamiento informativo de amplios sectores de la población. Esta práctica ha apuntado principalmente a suprimir espacios de opinión, denuncia y contenidos vinculados a la política, sustituidos principalmente por programación de entretenimiento o líneas editoriales afines al gobierno.

No es la primera vez

Entre enero y agosto de 2025, registramos 89 casos y 167 denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Los principales tipos de violación fueron censura e intimidación, con 48 registros cada una, seguidas por restricciones administrativas (24), hostigamiento judicial (23) y amenazas (11) .

En el informe Entre la censura y la supervivencia: el periodismo venezolano tras el 28J, reseñamos cómo los trabajadores de los medios “enfrentan detenciones arbitrarias, hostigamiento judicial y amenazas directas de funcionarios públicos por cubrir hechos políticos o sociales” .

La censura radial en torno al Nobel de la Paz refleja un patrón sostenido de control informativo en Venezuela. Este caso se suma a una larga serie de episodios donde se emplean mecanismos administrativos, hostigamiento judicial y presión directa a los trabajadores de los medios para imponer el discurso oficialista.

Evitar hacer referencia a informaciones específicas o inhibirse de mencionar a personas, especialmente si son funcionarios públicos, para evitar ser objeto de procedimientos administrativos o judiciales es un ejemplo de autocensura, lo cual limita no solo el derecho de los periodistas al ejercer su profesión, sino también de las personas a informarse oportunamente.