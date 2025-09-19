Persiguen a la periodista y activista Andreina Baduel

La periodista y activista por los derechos humanos, Andreina Baduel, publicó este jueves 18 de septiembre que fue víctima de persecución y hostigamiento por parte de un sujeto a bordo de una moto, al salir de la Segunda Ruta Global por la Justicia y la Libertad, un evento que se llevó a cabo en la Embajada de Francia, Caracas.

Baduel expresó a través de su cuenta en la red social X que cuando se retiró del lugar, una persona en moto siguió al vehículo en que ella se trasladaba, “intentando extender la persecución más allá de la actividad”.

Además, agregó que no es la primera vez que le ocurre y recordó que desde hace meses se mantiene un cerco policial frente a su residencia, “donde activan sirenas y luces como mecanismo de hostigamiento”.

Baduel denuncia públicamente quien desde el año 2020 en el ámbito local e internacional, las torturas y violaciones del derecho al debido proceso en contra de su hermano Josnars Baduel, detenido y acusado de formar parte en la Operación Gedeón, una presunta incursión marítima en contra del Presidente de Venezuela.

Adicionalmente, la comunicadora hace su incidencia pública con el respaldo del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), que se fundó en 2022 para exigir justicia y respeto a los derechos de las personas presas por razones políticas.

El CICPC la citó en diciembre de 2024

El 14 diciembre de 2024, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) la citó para el día 16 de ese mismo mes presuntamente en calidad de testigo en relación con un expediente penal por un delito estipulado en la ilegal ley contra el odio.

“Según los funcionarios, han estado documentando las denuncias que realiza el comité de víctimas, a través de sus redes sociales, y fue citada para obtener más información al respecto”, publicó en su cuenta en la red social X.

Baduel afirmó que la persecución de este 18 de septiembre forma parte de “un patrón de amedrentamiento contra quienes nos atrevemos a alzar la voz por la libertad de nuestros presos políticos”.

Resaltó que seguirá denunciando y alzando la voz hasta lograr la libertad de su hermano y de todas las personas presas por razones políticas.

¿Qué es la Ruta Global por la Justicia y la Libertad?

Es una iniciativa que comenzó en mayo de este año y congrega a madres, familiares, amigos, defensores de derechos humanos, trabajadores y organizaciones sociales para exigir la libertad de todos los presos políticos, así como condiciones dignas de reclusión.

Esta segunda ruta comenzó el lunes 15 de septiembre y culmina el viernes 19 con visitas a sedes diplomáticas en Caracas y en el mundo, para denunciar las represiones que ocurren en Venezuela y solicitar acciones diplomáticas concretas que abarquen incluso a quienes están excarcelados con medidas cautelares.