¿Cómo se informan quienes viven en zonas fronterizas?

El cierre de medios de comunicación, los bloqueos de páginas web o los apagones eléctricos frecuentes tienen un efecto diferenciado en las zonas fronterizas de Venezuela. La desigualdad territorial que genera la diferencia de ingresos entre los centros y las periferias afecta severamente la calidad de vida de la población.

Contexto

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2021, más del 80 % de la población en Amazonas, Falcón, Sucre, Bolívar, Zulia y Delta Amacuro viven por debajo de la línea de pobreza extrema. Aunque ese índice general bajó para 2024, la pobreza multidimensional se mantuvo y la brecha entre quienes más y menos tienen se incrementó en el ámbito nacional.

Entre 2019 y 2024, el 92 % (166) de los medios cerrados estaban fuera de la zona centro norte del país, de estos el 59 %, 98 medios, operaban en estados fronterizos. La mayoría de los cierres responden a órdenes directas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), y otros por la incapacidad de reponer equipos dañados tras apagones eléctricos. Zulia, Táchira y Falcón son los estados más afectados, al sumar 73 cierres durante estos seis años.

A la emergencia humanitaria y políticas restrictivas en materia de libertad de expresión e información, se suma el abandono estatal, en especial al estado de la infraestructura. El 47 % de los hogares según la ENCOVI 2024, registran apagones eléctricos alguna vez por semana durante varias horas; en el caso de los medios esto impacta, por ejemplo, en la ausencia de asistencia frente al cese sobrevenido de operaciones a causa de los equipos que se dañan por las fallas eléctricas.

La carencia de estructura pública funcional es más grave fuera de las capitales y grandes ciudades, así como también donde hay una mayor presencia de grupos delictivos. Esto incluye la presencia de crimen organizado en la cuenca amazónica de todos los países de la región que la comparten, los estados Bolívar y Amazonas en el ámbito local; o la existencia de grupos armados dedicados al narcotráfico en la extensa frontera con Colombia.

La vulnerabilidad en los estados fronterizos afecta el ecosistema informativo, en términos de acceso a la información, los medios y canales de difusión, los contenidos de interés, y los riesgos que se derivan de la libre circulación de contenidos. El cierre regular de medios de comunicación deja a las poblaciones más expuestas a los riesgos propios de la vida en frontera, ya que el silencio facilita y promueve esquemas de impunidad, frente a los abusos estatales o crímenes en general.

Para intentar comprender estas dinámicas diferenciadas, daremos cuenta de los hallazgos de un estudio cualitativo hecho entre abril y mayo de 2025 que explora preliminarmente cómo se informan los habitantes de los estados fronterizos, específicamente en Táchira, Apure, Bolívar y Falcón. La muestra total fue de 36 encuestas y entrevistas, bajo dos perfiles: quienes generan y quienes reciben contenidos de interés público. Las consultas se llevaron a cabo en las capitales o ciudades principales en la mayoría de los estados.

Teléfono, radio y televisión

Las personas consultadas prefieren el uso del celular para informarse con el 38,9 % , seguido de la combinación del celular y la computadora con el 25 %. En tercer lugar, se observa que los habitantes de los estados fronterizos usan el celular, la computadora, la radio y la televisión para informarse con el 11,1 %. La combinación con dispositivos tradicionales, como la radio y la televisión, suman el 16 % de las preferencias.

Todas las personas encuestadas cuentan con servicios pagos de internet. El 91,7 % lo tiene en su casa. Es importante destacar que las encuestas se llevaron a cabo en las capitales o ciudades principales en la mayoría de los estados, donde la estructura es relativamente estable en comparación con el resto del territorio.

Gráfico 1. Tipos de conexión a internet

Los hogares como sitio de acceso común acumulan más del 70 % de las respuestas, junto a los espacios de trabajo constituyen el 30,6 % del total de la muestra encuestada, 19 % combina casa y el celular a través del servicio de datos, mientras que el acceso desde la casa, el trabajo y los datos móviles combinados suman el 11 %.

Las redes y grupos se imponen

Los resultados muestran que los habitantes de los estados fronterizos tienden a informarse de diversas formas. Principalmente a través de cuentas de Instagram, 77,8 %, seguido de páginas web de medios de comunicación y cuentas de la plataforma X (antes Twitter) con el 55,6 %.

En cuarto lugar, están los servicios de mensajería representados en los chats o grupos de WhatsApp con 52,8 %. La plataforma TikTok está en el quinto lugar con 47,2 %. El sexto lugar le corresponde a los chats o grupos que se conforman por Telegram con 38,9 %.

Los medios de comunicación tradicionales siguen siendo una fuente importante de información para las personas. Los resultados expresaron que la radio (36,1 %) y la televisión por cable (19,4 %) ocupan el séptimo y octavo lugar dentro de las preferencias de la ciudadanía para buscar información.

La televisión nacional como alternativa para buscar información ocupa el 8,3 % a pesar de las restricciones. Finalmente, los programas de televisión regionales y los periódicos impresos ocupan los últimos puestos con 2,8 %.

Gráfico 2. Principales formas para informarse

¿Con internet, pero sin luz?

El 94 % de los habitantes de los estados fronterizos consultados se conectan varias veces al día a internet para informarse, mientras que el 5,5 % señaló que se conectan varias veces a la semana.

El 55 % de la muestra expresó que se quedan sin servicio eléctrico todos los días. El 30,6 %, aseguró que varias veces a la semana, seguido del 11 % que indicó que el servicio eléctrico falla una vez al día diariamente y, por último, el 2,8 % de la muestra consultada aseguró que el servicio nunca falla. Lejos de las capitales, el servicio eléctrico suele fallar con más frecuencia, arias veces al día, todos los días.

Gráfico 3. Cuando se va la luz ¿Te quedas sin internet?

La mayoría de las personas encuestadas se quedan sin internet de forma total cuando ocurren apagones eléctricos, luego, con menos del 14 % le siguen por partes iguales quienes mantienen conexión a través de datos móviles y otros que sostienen los datos al menos por un rato antes de quedarse sin acceso a la red.

Entre redes y mensajería

El cerco comunicacional y la criminalización al trabajo periodístico en el país, provocó una reducción progresiva de los medios tradicionales, en términos de pluralidad y alcance en la última década.

Los resultados de esta encuesta reiteran que las redes sociales y las plataformas de comunicación digitales se consolidaron como fuentes claves de información. En una encuesta nacional de mil entrevistas sobre consumo informativo y cultural, hecha en 2022, el 77 % de las personas indicó que prefiere enterarse de las noticias a través de programas de televisión, mientras que el 51 % escogió hacerlo a través de programas de radio. A pesar de las limitaciones persistentes de los formatos tradicionales, estos conviven con lo digital en al menos un 20 % de los casos consultados en los cuatro estados fronterizos.

Las preferencias informativas basadas en la red son variadas y van desde la consulta de cuentas verificadas en plataformas como Instagram y X de líderes políticos, periodistas, y organizaciones de sociedad civil, hasta cuentas de medios digitales nacionales con presencia regular en redes, por su formato accesible, inmediato y conveniente. Entre los más consultados se incluyen tanto medios nativos digitales como medios de formato original tradicional que migraron a la web.

La plataforma de videos, YouTube, también se usa como fuente alternativa para informarse. Los encuestados señalan que consumen información de periodistas y analistas de temas de relevancia que tienen canales y por donde difunden contenidos frecuentemente.

La mensajería instantánea de Telegram y Whatsapp, ofrecen a sus usuarios características como los canales de difusión, enfocada en audiencias masivas para difundir noticias y actualidad. Sobre esto, la muestra consultada comentó que se informan a través de los canales de varios medios de comunicación, por su formato accesible, inmediato y conveniente.

La escasez de datos e información pública, la disminución de medios, la persecución, el hostigamiento al trabajo de la prensa, son parte de las causas de que muchas zonas fronterizas tengan poca cobertura. Una de las consecuencias es que los periodistas se convirtieron en sus propias fuentes. Las personas encuestadas señalaron que se informan a través de audios de periodistas que producen información de noticias hiperlocales y las difunden a través de la mensajería instantánea.

Salud y economía, la mayor demanda informativa

La información recibida de Colombia es de gran interés y utilidad para el desarrollo de la dinámica cotidiana en las ciudades fronterizas por los vínculos económicos, políticos y sociales que mantienen ambas naciones.

Permisos para realizar los pasos fronterizos, fluctuaciones en el cambio de la moneda, convenios y acuerdos comerciales, resultan temas de alto valor para la población local ya que les permiten tomar decisiones más informadas y efectivas sobre la adquisición y comercialización de nuevos productos, servicios y mercancía, tránsito transfronterizo. Igualmente, consumen información sobre la generación de nuevas oportunidades de negocios, en particular por la desaceleración económica, cierre de empresas y pérdidas de empleo en el país.

El consumo de información sobre los sistemas de salud y educación es un insumo vital para las personas residentes de las ciudades fronterizas debido a la creciente demanda en el uso de sus servicios que se ofrecen al otro lado. Las personas encuestadas expresaron que la información les permite evaluar diferentes opciones y disminuir riesgos ya que acuden a ciudades fronterizas para recibir atención médica, comprar insumos y medicamentos o acceder a tratamientos. Igualmente, envían a sus hijos/as a la escuela y a centros educativos al otro lado de la frontera, debido a la precarización del sistema público local.

Comentarios finales

Las plataformas digitales, sea redes o grupos de mensajería, son los canales principales para obtener información noticiosa. Aún así, los medios tradicionales siguen siendo relevantes, en uso combinado con equipos de acceso a internet, y en poblaciones rurales distantes.

La difusión de información ”boca a boca”, es otro de los mecanismos utilizados por las personas para informarse, transmitir y difundir información útil de prácticas informales que son cotidianas y relevantes en las comunidades.

Los apagones eléctricos siguen afectando con mayor frecuencia a regiones fronterizas, en especial en poblaciones lejanas a las capitales. La frecuencia de las caídas de la luz dejan regularmente a las personas sin acceso a internet, de manera intermitente y constante, en especial durante caídas masivas y prolongadas. Esto afecta regularmente la conexión a internet, a pesar de contar con servicios funcionales.

La falta de acceso a la información pública, la escasez de medios de comunicación y por lo tanto falta de apoyo institucional para las personas comunicadoras, se traducen en una precarización del ejercicio periodístico. A la falta de fuentes, se suma el riesgo de ofrecer y difundir información de interés, ya que a su vez suelen ser temas “sensibles” para agentes estatales y grupos del crimen organizado: valor de las divisas, corrupción, explotación, negocios ilícitos, entre otros.

Esto se convierte en una especie de círculo vicioso que deriva de la vulnerabilidad estructural en las zonas fronterizas. La ausencia estatal en general promueve la criminalidad y los abusos, cuya cobertura informativa y, por lo tanto, exposición pública son un riesgo para las fuentes en las comunidades, así como para los medios y periodistas que intentan cubrirlos. El silencio que impone el riesgo de buscar y difundir información noticiosa, facilita la impunidad frente a restricciones estatales o crímenes en general.

Ficha de estudio

Universo Venezuela (estados Táchira, Apure, Bolívar y Falcón) Tamaño de la muestra 36 encuestas y entrevistas Periodo Abril y mayo de 2025 Método de medición Encuesta y entrevista directa Tipo de muestreo No probabilístico

Foto principal: generada por IA