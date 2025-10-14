Expulsan a periodistas de un congreso en el estado Bolívar

Un grupo de trabajadores de la prensa (dos periodistas y dos reporteros gráficos) resultaron expulsados el martes 7 de octubre del Congreso Ecoturístico “Bolívar Oasis de Exploradores”, evento que organizó la estatal CVG (Corporación Venezolana de Guayana) Fundeporte en el estado Bolívar.

A los periodistas Rosangely Bruces y Félix Requena, y a los reporteros gráficos Saúl Rondón y Taylianni Antoima, los abordaron de manera hostil el personal de protocolo cuando se disponían a entrevistar a una de las ponentes de la actividad.

Requena contó a Espacio Público que el congreso era de carácter público y que estando junto a sus compañeros en el sitio, decidieron entrevistar a la persona que los invitó a la jornada. Sin embargo, cuando preparaban los equipos, se les acercó el equipo de protocolo para decirles que no contaban con autorización para cubrir el evento.

En ese sentido, Requena preguntó la razón y le indicaron que el único medio que podía hacer cobertura era una emisora que se vincula con el oficialismo.

Posteriormente, el camarógrafo Rondón propuso dirigirse hacia el jardín del lugar para hacer unas tomas, les indican que no pueden grabar, así como tampoco tomar declaraciones de ninguna persona.

“La ponente nos defendió a capa y espada hasta donde pudo, pero la bota del poder pudo más”, expresó Requena.

En vista de que no pudieron hacer su trabajo, los escoltaron hasta la salida.