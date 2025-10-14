Facebook-f Twitter Linkedin Instagram Youtube Tiktok

Expulsan a periodistas de un congreso en el estado Bolívar

Facebook
X
LinkedIn
Email

Un grupo de trabajadores de la prensa (dos periodistas y dos reporteros gráficos) resultaron expulsados el martes 7 de octubre del Congreso Ecoturístico “Bolívar Oasis de Exploradores”, evento que organizó la estatal CVG (Corporación Venezolana de Guayana) Fundeporte en el estado Bolívar.

A los periodistas Rosangely Bruces y Félix Requena, y a los reporteros gráficos Saúl Rondón y Taylianni Antoima, los abordaron de manera hostil el personal de protocolo cuando se disponían a entrevistar a una de las ponentes de la actividad.

Requena contó a Espacio Público que el congreso era de carácter público y que estando junto a sus compañeros en el sitio, decidieron entrevistar a la persona que los invitó a la jornada. Sin embargo, cuando preparaban los equipos, se les acercó el equipo de protocolo para decirles que no contaban con autorización para cubrir el evento.

En ese sentido, Requena preguntó la razón y le indicaron que el único medio que podía hacer cobertura era una emisora que se vincula con el oficialismo.

Posteriormente, el camarógrafo Rondón propuso dirigirse hacia el jardín del lugar para hacer unas tomas, les indican que no pueden grabar, así como tampoco tomar declaraciones de ninguna persona.

“La ponente nos defendió a capa y espada hasta donde pudo, pero la bota del poder pudo más”, expresó Requena.

En vista de que no pudieron hacer su trabajo, los escoltaron hasta la salida.

Artículos relacionados

Música censurada

¿Qué pasa cuando la música es estigmatizada?

13 octubre, 2025

Estigmatizar la voz, versos, la composición de una música o el sonido de los instrumentos es una forma de opacar las libertades

Ángel Godoy cumple un año más de vida, pero detenido injustamente

1 octubre, 2025

La vida del ingeniero y articulista Ángel Godoy y la de su familia cambió drásticamente cuando funcionarios de seguridad, quienes portaban pasamontañas

Hommel Torres y Pedro Andrade

Denuncian detención y desaparición forzada de activistas en el estado Trujillo

25 septiembre, 2025

Desde el estado Trujillo, occidente de Venezuela, se han denunciado detenciones y desapariciones forzadas de ciudadanos y ciudadanas médicos, comerciantes y agricultores,

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Lo más reciente

Queremos enviarte la información que te interesa

Estamos organizando nuestros contactos, por favor anota tus datos y selecciona tus preferencias para recibir información sobre el derecho a la libertad de expresión e información.

Recibirás un correo de confirmación para que nuestras comunicaciones no caigan en tu bandeja de spam.

Agregar tu número de teléfono es opcional, debes escribirlo en formato +584141234567. No te sumaremos a grupos ni enviaremos información periódica por esta vía.