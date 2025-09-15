El periodista Jesús Hermoso recibió alertas de captura

El periodista venezolano Jesús Hermoso, recibió al menos tres alertas sobre una presunta captura en su contra por su trabajo periodístico. Estos avisos hicieron que el comunicador tomara la decisión de irse del país, afectando su trabajo y a su familia.

A través de su cuenta en la red social X, Hermoso publicó este lunes 15 de septiembre que se vio en la necesidad forzosa de emigrar: “Nunca quise irme de Venezuela, pero era eso o mantenerme en silencio a riesgo de ser encarcelado. Hoy continúa la batalla por mi país, pero en la relativa seguridad del exterior. No vamos a descansar hasta conquistar la libertad”, escribió.

Asimismo, Jesús Hermoso agregó que en Venezuela “los revolucionarios, periodistas, dirigentes opositores y activistas sociales” están bajo la mira de la persecución y detención. Además, comentó que sus últimos escritos (sobre el chavismo) para el portal El Pitazo los hizo bajo seudónimo procurando evitar su encarcelamiento, ante las persecución ya documentada y la detención arbitraria de colegas.

“Recibimos la información por distintas vías de que me iban a capturar. En primer lugar, por la exposición y las cosas que yo escribo. En segundo lugar, porque Diosdado Cabello amenazó a los sectores de izquierda que nos reunimos con gente de oposición. Ese mensaje lo lanzó hace unas cinco semanas en su programa”, contó Hermoso a Espacio Público y añadió que la amenaza del funcionario se dirigió a una persona que tiene vinculación directa con el periodista.

“Obviamente eso era una amenaza velada en cierta forma hacia mí”, dijo.

Una tercera alerta lo llevó a tomar la decisión

Por otra parte, la tercera alerta la recibió de varias personas que se vinculan con el gobierno oficialista. “Independientemente de las diferencias, uno mantiene ciertas relaciones porque también soy periodista. Me avisaron directamente: ¡Van por ti!”, añadió.

Con respecto a sus últimos reportajes, Jesús Hermoso contó que esas notas forman parte de una serie que él venía haciendo desde antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

Dos de las consecuencias de la amenaza de detención a Jesús Hermoso y su salida del país junto con su familia, son: perdió su trabajo y uno de sus hijos perdió el cupo para estudiar en la Universidad Central de Venezuela. “Definitivamente no quise irme nunca. Perder mi vida. La de mis hijos, por esto, es lo peor que nos ha pasado como familia”, expresó.

Hermoso narró que tuvo que salir de Venezuela “casi que corriendo” y que la decisión la tomó porque no veía sentido que lo detuvieran y posteriormente “lo anularan”. En septiembre de 2025 el Estado mantiene en detención injusta a más de 15 periodistas, incluso la desaparición forzada es un patrón constante en los casos.

“Estando fuera del país tengo, al menos, la posibilidad de seguir escribiendo y seguir ayudando a las organizaciones que impulsamos a sectores para aglutinar una fuerza de reconstrucción del país en lo que se dé el cambio”, finalizó.