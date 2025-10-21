Gobierno pide crear un apartado en Venapp para la vigilancia vecinal

Nicolás Maduro, solicitó la creación de una nueva funcionalidad en VenApp que alentaría a los ciudadanos a denunciar “todo lo que vean, todo lo que oigan”, este 21 de octubre de 2025, en una alocución transmitida por canales del Estado. El espacio digital involucraría a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral. . Dijo que esa herramienta debe servir para fortalecer la “defensa del pueblo” .

El Estado ya ha promovido el uso de aplicaciones como VenApp y VePatria, las cuales recogen datos personales con poca transparencia sobre su tratamiento y sin salvaguardas claras. Tras una investigación, identificamos que estas plataformas han sido utilizadas para prácticas de control social y vigilancia estatal más que para fines genuinos de servicio público .

El análisis técnico reveló que VenApp muestra un riesgo alto de seguridad (según pruebas con Mobile Security Framework y auditoría Exodus), y solicita múltiples permisos y rastreadores, lo que incrementa su potencial de uso intrusivo. Las aplicaciones no garantizan mecanismos suficientes de confidencialidad, acceso, rectificación ni eliminación de datos ni ofrecen plazos justificables de conservación .

Las declaraciones de Maduro implican una extensión de esta lógica tecnológica al ámbito del control social: convertir a la ciudadanía en vigilantes y observadores del entorno, bajo el incentivo oficial de reportar conductas ajenas. Esa medida amplía los mecanismos de intimidación y vigilancia en un país donde las amenazas, hostigamientos y detenciones arbitrarias ya han sido documentadas en relación con publicaciones en redes sociales o aplicaciones de mensajería como WhatsApp.

“Es una idea maravillosa, tenemos ese instrumento, lo tenemos todo, la organización, la conciencia, el liderazgo, las unidades comunales miliciana, la Milicia Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con sus sistemas de armas, y muchas otras cosas”, añadió Maduro. La app fue creada en el 2022 y Amnistía Internacional ha explicado que “Al parecer, tras anunciarse la reelección de Maduro, se ha reacondicionado con una funcionalidad adicional que permite a quienes la utilizan denunciar a manifestantes”.

El efecto probable es un aumento de la autocensura: personas y medios podrían inhibirse de comunicar opiniones o informaciones críticas por temor a ser denunciados, vigilados, penalizados e incluso detenidos de manera arbitraria y sometidos a desaparición forzada, como ha ocurrido en casos recurrentes contra personas que expresaron descontento hacia el gobierno después de las elecciones de julio de 2024.

Estas declaraciones refuerzan la estigmatización del disenso al presentarlo como objeto de supervisión ciudadana legitimada por el Estado. Además, la implementación de una app con estas características, conectada con plataformas ya existentes con altos riesgos de fugas o filtraciones, puede facilitar que el aparato estatal disponga de información sensible para sancionar expresiones y disidencias.

Este escenario exige atención internacional, monitoreo de organismos de derechos humanos, protección específica para periodistas y activistas, y la exigencia de marcos legales robustos en materia de protección de datos que impongan límites, transparencia, control judicial e independencia institucional frente a plataformas estatales invasivas.