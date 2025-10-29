Libertad de expresión, de asociación y la protesta pacífica: derechos perseguidos en Lara

Aunque con el paso del tiempo las manifestaciones pacíficas están más organizadas y son más innovadoras, gracias a la ayuda de nuevos medios y plataformas de comunicación, incluidas las redes sociales, en Venezuela, lamentablemente, estas formas de expresión son reprimidas mediante un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas. En Lara, específicamente, se han marcado tendencias preocupantes.

La red de DDHH del estado, maneja una lista, al 22 de octubre, de 15 personas detenidas. Activistas de la región, a quienes se les resguarda la identidad por medidas de seguridad, señalan que estos casos están vinculados con grafitis que fueron exhibidos en la zona de Iribarren, uno de los municipios más grandes del estado.

En esa área hubo 13 detenciones y otras dos en el municipio Torres. La mayoría está relacionado con las marcas en las paredes y uno (en el municipios Torres con la difusión de un mensaje en el que se reclama el servicio de agua).

Entre los detenidos, hay integrantes de una misma familia, como es el caso de Omario Castellanos, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Yacambú, quien fue arrestado el 17 de octubre, junto a su madre Blanca Guerrero y su hermano, José Castellanos, estudiante de Economía. Se los llevaron tras un operativo en su residencia. .

Días antes, el 13 de octubre, el grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) detuvo a Xiomara Ortiz (63 años) y a su hijo, quien luego fue liberado. También a Rafael Mendoza, a su esposa Mirla Catire y a un vecino de Mendoza, llamado William. .

En la cuenta IG del GOES aparece una descripción del operativo que se extendió por varios puntos de la capital larense. “​Estas acciones están relacionadas con una investigación sobre actividades subversivas, que incluyen mensajes en redes sociales, propaganda política…”. .

En ese contenido audiovisual, el GOES revela imágenes y audios de una conversación entre un hombre y una mujer donde presuntamente relatan la responsabilidad en la creación de las pintas en Pueblo Nuevo, Barquisimeto, estado Lara.

Las detenciones sin orden judicial y sin la comisión de un delito que justifique una detención en flagrancia transgreden el debido proceso. La expresión es un derecho humano indistintamente de la forma en la que se ejerza (artículo 57 y 49 de la Constitución Nacional).

Igualmente, el principio constitucional de la inviolabilidad de las comunicaciones también es transgredido al momento en el que los funcionarios intervienen las comunicaciones y revelan en la etapa de la investigación el contenido de las mismas (artículo 48 del mismo texto, causando además una vulneración a la tutela judicial efectiva (artículo 26); entre otros establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) y la ley de funcionarios policiales sobre la reserva de pruebas durante el inicio de una investigación.

¿Pintar paredes es un delito?

En el país ha habido una tendencia a promulgar leyes, como la Ley del Odio y la Ley Simón Bolívar, que introducen restricciones que afectan la libertad de expresión, la participación política y el acceso a la información, bajo la premisa de proteger la soberanía nacional.

El Estado ha fomentado, además, un clima de autocensura y represión, al activar aplicaciones como VenApp, para convertir a la ciudadanía en vigilantes y observadores del entorno, bajo el incentivo oficial de reportar conductas ajenas. Medida reciente que amplía los mecanismos de intimidación y vigilancia en un país donde las amenazas están a la orden del día..

Con el uso excesivo de la fuerza, leyes, aplicaciones y con una narrativa oficial amenazante limitan indebidamente el ejercicio del derecho a manifestarse, lo penalizan duramente y las personas que ejercen sus derechos son procesadas y sometidas a juicios sin las debidas garantías procesales.

En medio de este contexto, las expresiones artísticas como: los dibujos, los grafitis y murales en las calles, las canciones en distintos géneros, los poemas, los cuentos, la fotografías, la pinturas, la escultura y hasta la literatura, cuentan como otras formas de expresión que tiene la sociedad para denunciar la profunda crisis que vive la nación, visibilizar las restricciones de las libertades esenciales y demandar mejoras en materia de servicios públicos, asistencia sanitaria, justicia, educación y política..

Estas acciones son ilegales cuando incurren en un acto vandálico, pero para determinarlo es necesario evaluar el contexto y los sujetos que lo determinan como un acto meritorio de sanción. En principio quien exhibe un grafiti, mural o una pancarta con contenido político contribuye con el intercambio de ideas en la sociedad .

Las expresiones de carácter político que además contribuyen al debate público son de protección reforzada y, especialmente, relevantes porque la protección del discurso no se aplica únicamente a las ideas o juicios que son considerados inofensivos o indiferentes sino también a las que pueden generar polémicas, lo que no constituye un ataque, la deliberación pública en cualquiera de sus formas es la garantía de una sociedad democrática. .

En Venezuela, dada la represión, los/as venezolanos/as incorporan estas formas para disentir y cuestionar al sistema político.

Expresarse, bien sea artísticamente o por ideales políticos, a través de los grafitis, murales, pancartas u otras formas artísticas es un derecho consagrado en protocolos internacionales. Limitar el derecho a la libertad de expresión disminuye la participación, socava la asociación y opaca los valores democráticos.

Desde Espacio Público hacemos un llamado para que se garantice el debido proceso a las personas detenidas e investigadas y para que se conserve el principio de la presunción de inocencia.