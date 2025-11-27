Conatel cierra la emisora La Radio 93.7 FM en La Guaira

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó este martes 26 de noviembre de 2025 el cierre de la emisora La Radio 93.7 FM que salía al aire en el municipio Carlos Soublette, en el estado La Guaira (norte).

A la estación se presentaron cuatro funcionarios del ente estatal, levantaron un acta sobre el cierre y confiscaron los equipos de transmisión: enlace, consola, micrófono y transmisor. Alegaron que la radio estaba de manera ilegal. Esta práctica ha sido frecuente en el cierre de decenas de emisoras que, al vencer su concesión, no logran respuesta de la Conatel para la renovación, aún tras años de trámites.

La Radio 93.7 FM cumplió 12 años de labor el jueves 13 de noviembre y su cierre deja sin empleo a cuatro trabajadores directos y a 14 productores independientes. “Entre ellos está una persona con discapacidad visual y un adulto mayor con secuelas de un accidente cerebro vascular”, expresó una fuente de la emisora a Espacio Público..

La emisora intentará recuperar sus equipos

“Se les hizo una presentación de lo que se dispone de los recaudos legales. Sin embargo, alegan que no hay habilitación legítima, pero dentro de los documentos está el trámite de comprobante de pago por una solicitud de radiodifusión sonora en el año 2014 y otra serie de cosas que presentamos”, agregó la fuente.

La Radio 93.7 FM tenía al aire varios espacios de corte cultural, uno informativo y otro de opinión progobierno. Adicionalmente, se conoció que la emisora sirvió en varias ocasiones de espacio para actividades políticas del oficialismo.

Por otra parte, integrantes de la estación conocieron, hace un par de meses, la existencia de una emisora comunitaria en la parroquia Naiguatá bajo el dial 93.7 FM bajo la aprobación de la autoridad regional, hecho que despertó suspicacia en los integrantes de La Radio 93.7 FM, cuya sede está en la Carlos Soublette, al empezar la región guaireña.

Los dueños de la estación iniciarán los trámites para el derecho a la defensa en los lapsos establecidos con el fin de intentar recuperar los equipos de transmisión.

“La autoridad regional tenía el programa semanal En contacto con Terán que es del gobernador y se convirtió en la primera emisora en retransmitir ese espacio que tiene una estación matriz”, agregó la fuente a Espacio Público.

La mayoría de los cierres se ejecutan de forma arbitraria, violando el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa de sus propietarios. Desde Espacio Público rechazamos las continuas medidas que ejecuta la Conatel para silenciar medios que afectan a la ciudadanía al no tener espacios para informarse y/o entretenerse.