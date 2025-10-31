Facebook-f Twitter Linkedin Instagram Youtube Tiktok

Familia de Joan Camargo, periodista desaparecido, exige actuación urgente y transparente del Estado

La familia del periodista venezolano, Joan Camargo, en desaparición forzada desde el 30 de octubre de 2025, exige la actuación urgente y transparente de todas las instituciones del Estado venezolano y de los organismos policiales, para determinar su ubicación, conocer su estado físico y su situación jurídica.

A través de un comunicado hecho público la tarde de este 31 de octubre, informan que han transcurrido más de 30 horas desde que Joan salió de su casa, ubicada en Cotiza, municipio Libertador del Distrito Capital.

Desde las 8:00 a.m. que salió de su residencia, los familiares sostienen que deconocen su paradero. Tampoco han tenido comunicación con él. “De acuerdo con información de testigos, Joan se desplazaba en su motocicleta cuando fue interceptado por al menos cuatro personas vestidas de negro, quienes lo subieron a un vehículo rojo y se lo llevaron. Desde entonces, su paradero es desconocido”.

Este 31 de octubre, dijeron en el comunicado, hemos recorrido seis centros de detención en Caracas, algunos de ellos hasta en dos y tres oportunidades. “En todos los casos, la respuesta ha sido la misma: que Joan no se encuentra alli”.

La familia reitera su denuncia de que el comunicador se encuentra en condición de desaparición forzada, una violación de los derechos humanos que exige una respuesta inmediata, coordinada y efectiva de las autoridades competentes.

Describen a Joan Camargo como un periodista de profesión y vocación, dedicado por años a informar con rigor sobre hechos de interés público.

Por ello, rechazan cualquier intento de politizar su caso o de usarlo como parte de discursos partidistas. “Esa no es su voluntad ni la de su familia, y tales acciones solo desvian la atención del propósito esencial: encontrarlo y garantizar su vida e integridad”.

Exige la actuación urgente y transparente de todas las instituciones del Estado venezolano y de los organismos policiales, para determinar su ubicación, conocer su estado físico y su situación jurídica.

Agradece además el apoyo, la solidaridad y el acompañamiento de colegas, amigos y organizaciones de la sociedad civil. “Como familia, queremos recordar que Joan es, ante todo, un periodista. Ha dedicado su vida a contar lo que pasa, a informar con respeto y responsabilidad Defender su integridad y su oficio es también defender el derecho de todos a saber la verdad”.

