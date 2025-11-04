Detención arbitraria y excarcelación de tesistas y documentalistas aumenta clima de censura y represión

Hacer un documental para su tesis de grado en las afueras del centro penitenciario Tocorón, en el estado Aragua, era la agenda que para el viernes 31 de octubre de 2025 tenían Noel Cisneros y Katiuska Castillo Vásquez, tesistas de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y Marcela Hernández Guerra e Ingrid Briceño Venegas, documentalistas audiovisuales.

Pero pasadas las 3:00 p.m. de ese día al grupo lo detuvieron forzadamente. De acuerdo a lo que denunció la ONG Surgentes a través de su cuenta en Instagram (IG), a estas personas las mantuvieron durante cerca de seis horas en las afueras del centro penitenciario y, posteriormente, efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) los detuvo en unas patrullas. Desde las 3:45 p.m. de ese día se desconocía el paradero de estas personas.

Para el momento, la organización exigió a las autoridades de la UCV que intercediera por la liberación de los y las tesistas de artes, así como también de las productoras.

“En esta actividad, al parecer, tomaron una fotografía de la fachada del centro penitenciario, lo que generó que cerca de las 11:00 a.m. la custodia perimetral los abordara y les retirara las cédulas y les indicara que debían esperar porque serían entrevistados. Estuvieron esperando a las afueras del penal aproximadamente seis horas cuando fueron detenidos por unas patrullas del SEBIN. Desde las 3:45 p.m. no sabemos nada de ellos. Pedimos a las autoridades de la Universidad Central de Venezuela que intercedan por la libertad de estos tesistas y las productoras audiovisuales que los acompañaban y al gobierno nacional que los libere de inmediato

Durante tres días, los familiares aseguraron que no sabían nada y que permanecían en desaparición forzada:

“No sabemos dónde está. (…) Lo que quiero ahora es simple y profundamente humano: que vuelva a casa y pueda abrazar a su hija, a mi sobrina. Noel, además, necesita medicación diaria para la tensión y un tratamiento continuo por un problema en el páncreas derivado de una pancreatitis grave. Interrumpir este tratamiento pone su salud en riesgo inmediato”, alertaron en una publicación en IG.

Como parte de una campaña en las redes y recolección de firmas, cientos de personalidades del cine, el teatro, la cultura, derechos humanos, estudiantes y activistas en Venezuela, exigieron que se conozca su situación y demandaron su inmediata liberación. Una de las etiquetas, #ElArteNoEsDelito, la promocionaron para visibilizar ante la opinión pública que estaban haciendo una actividad académica y que además son personas reconocidas en el sector cultural y audiovisual.

“Nos sabemos nada de ellos, no hablamos con ellos, no tenemos fe de vida de ellos, no sabemos ni dónde están ni cómo están, y a todas las entidades a las que vamos no nos dan respuestas, simplemente nos dicen están en otro lugar, y en ese lugar nos lo niegan”, dice la hermana de Marcela. El recorrido que han hecho los familiares de los cuatro detenidos, ha incluido dos idas al Sebin de Maracay, tres veces a la sede de El Helicoide, dos veces a la División de Investigación Penal (DIP) en Maripérez (Caracas) y dos veces al Sebin de Plaza Venezuela. Necesitamos saber de la integridad de ellos, del paradero, de dónde están, de cómo están”, solicitan los familiares.

¿Quiénes son?

Noel Cisneros es realizador audiovisual con más de 25 años de experiencia en dirección, producción, cámara, edición, guión y formación actoral. Entre sus trabajos más destacados están: dirección de la serie documental “Son de la Zona”, ganadora del Premio Nacional de Periodismo Televisivo 2015. Producción audiovisual para campañas institucionales del CNE entre 2008 y 2012. .

Marcela Hernández es productora venezolana con experiencia en cine, publicidad y televisión, ha trabajado en diversos roles dentro del departamento de producción. Comenzó su carrera en Tres Cinematografía, donde se desempeñó como coordinadora de producción del Departamento de Cine y Publicidad durante tres años. Durante este tiempo, apoyó en los procesos de producción de películas como “Érase una vez en Venezuela, Congo Mirador”.

Ingrid Briceño es utilera, ambientadora y directora de arte en cine y publicidad. Es Licenciada en Artes Plásticas, de la Universidad de las Artes (Uneartes).

Katiuska Castillo Vázquez, es una productora audiovisual de amplia experiencia en el cine venezolano. Su primera película como asistente de producción fue El Amparo (2014). Actualmente, había decidido culminar sus estudios y terminar su tesis, un cortometraje de ficción, para graduarse de Licenciada en Artes Mención Cine, en la Escuela de Artes de la UCV.

La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) condenó enérgicamente la detención arbitraria de los y las cineastas y exigió “una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre los hechos denunciados, con el fin de identificar a los responsables materiales e intelectuales”, al tiempo que pidió poner fin a la criminalización de periodsotas artistas, estudiantes y `personas defensoras de derechos humanos.

El lunes 2 de noviembre, en horas de la noche se supo de la excarcelación.

Aumentan las detenciones arbitrarias

Entre enero y agosto de 2025, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, documentó 200 detenciones. Y advirtió que la persecución por motivos políticos se está intensificando. .

Desde Espacio Público alertamos que las detenciones arbitrarias, el hostigamiento y las amenazas responden a un patrón que busca intensificar la censura y la autocensura en trabajadores de la prensa, activistas, defensores de derechos humanos y la ciudadanía en general. Esta situación debilita la participación pública y el espacio cívico; limita el acceso a la información; genera miedo a expresarse, a continuar con la labor informativa y a la exigencia de derechos.