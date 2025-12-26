Excarcelan a Marggie Orozco, sentenciada a 30 años de prisión por expresar crítica a través de un audio

“Ya está en su casa. Estoy feliz”, comentó un familiar de la doctora Marggie Orozco , luego de su excarcelación, con medidas cautelares, la madrugada del 25 de diciembre de 2025.

La doctora Orozco, de 65 años de edad, fue detenida el 5 de agosto de 2024, luego de que la denunciaran por enviar un audio a través de la plataforma de mensajería WhatsApp, en el que hizo críticas a la administración de Nicolás Maduro.

El 16 de noviembre el Tribunal 4° de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Táchira la condenó a 30 años de cárcel. Orozco es médico general con una especialidad en Medicina de Familia y reside en el barrio Cristóbal Colón del municipio Ayacucho del estado Táchira (oeste).

Las vecinas la denunciaron

“Luego de la elección, Marggie Orozco recibió acoso y malos tratos por integrantes del consejo comunal, quienes la tildaron de ‘escuálida’ y la amenazaron con no darle más la caja CLAP y la bombona de gas”, informó un familiar en noviembre de este año.

En vista de la situación, la doctora reaccionó “en defensa” a las agresiones mediante un audio de WhatsApp del grupo del barrio. Dos señoras del consejo la denunciaron y después los cuerpos de seguridad se la llevaron detenida.

Durante todo este tiempo, los familiares estaban preocupados por el deterioro de salud de la médica, por mala alimentación, depresión y ausencia de visitas. Antes de la detención presentaba un diagnóstico clínico de hipertensión pulmonar, trastorno del ritmo cardíaco. En prisión le dio un infarto al miocardio y depresión

La única persona que tuvo contacto físico con ella fue su esposo. La doctora tuvo cuatro hijos, dos fallecieron y otros dos viven fuera de Venezuela.

En la cuenta de Instagram del Ministerio para el Servicio Penitenciario, se difundió un comunicado en el que se oficializan las recientes excarcelaciones, 99 en total, de personas que según el Gobierno se encontraban presas por su participación en “los hechos de violencia e incitación al odio posteriores a la jornada electoral de 28 de julio de 2024”.

Sin embargo, la organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón confirmó, para la fecha, la excarcelación de 63 personas. Martha Tineo, coordinadora general de la organización, explicó que las excarcelaciones ocurrieron bajo condiciones restrictivas, entre ellas la prohibición de emitir declaraciones públicas. Esa medida complicó la confirmación directa de varios casos, señaló. .

Criminalizar el uso de mensajerías de texto

El uso del derecho penal para castigar expresiones difundidas en mensajería y redes sociales ha sido constante. Entre enero y agosto de 2023 registramos al menos 22 detenciones por ejercer la libertad de expresión, varias de ellas vinculadas a contenidos difundidos en plataformas digitales .

Casos reseñados por la prensa incluyen a ciudadanos y funcionarios acusados de “incitación al odio” por publicaciones o mensajes, un patrón que criminaliza el uso de herramientas de comunicación cotidiana.

En 2024 y 2025, registramos detenciones, bloqueos, despidos y otras represalias vinculadas al uso de plataformas como WhatsApp, en el marco de la conflictividad postelectoral y el cierre del espacio cívico. La ONU también ha señalado que estas prácticas se inscriben en un patrón de represión dirigido a disuadir la crítica y restringir el debate público.

Desde Espacio Público exigimos que cesen las políticas para mantener el control de la opinión pública, limitar la libertad de prensa e intimidar a la población .