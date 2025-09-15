El periodista Rory Branker está recluido en Zona 7

El periodista del portal La Patilla, Rory Branker, está recluido en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta Sur -que se conoce como Zona 7- desde el día viernes 13 de septiembre, según información publicada en la cuenta en X @LiberenRBranker, el lunes 15 de este mes.

De acuerdo a una fuente cercana al comunicador, él llamó a un familiar el día sábado 12, le informó sobre su traslado a Zona 7 y le pidió una serie de insumos, entre esos una colchoneta, una sábana, artículos de higiene personal, entre otros, los cuales finalmente les hicieron llegar.

Ese mismo día, el hermano de Branker se acercó a la sede del cuerpo policial y confirmó que, efectivamente, sí está en ese lugar y le indicaron las normas para la visita del día domingo 13, pero solo pudo entrar la madre de ambos, porque solo permiten las visitas de vínculos madres-padres-cónyuges, no hermanos/as.

Su madre, quien padece problemas de salud, constató que Branker se encuentra en “un estado físico aceptable”.

“No sabemos dónde lo tenían, pero se siente un poquito de alivio saber que alguien (su mamá) lo vio y que está en un lugar. No sabemos nada de los cargos (imputación)”, contó la fuente a Espacio Público..

La CIDH le otorgó cautelares a Rory Branker

Por otra parte, hace poco más de dos semanas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Branker, según la resolución 62/205 con fecha 27 de agosto. Esta medida obedece a que el periodista está en una “situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable en Venezuela”.

La Comisión resaltó que los familiares y personas cercanas a Branker llevaron a cabo acciones para su búsqueda, así como también recursos legales internos para intentar dar con su paradero y proteger su vida e integridad personal, pero las autoridades venezolanas no ofrecieron información sobre el sitio de reclusión.

Sobre su detención

Funcionarios de seguridad detuvieron la tarde del martes 20 de febrero a Branker cuando salía de su residencia junto a su pareja en su vehículo, en la ciudad de Caracas. Ese día los interceptaron civiles armados y a bordo de una moto.

Al llegar a un sitio sin identificar en el sector Boleíta del municipio Sucre, a Branker lo cambiaron de vehículo y le dijeron que iba a la sede del Sebin en El Helicoide. Sin embargo, nunca se pudo confirmar si efectivamente estuvo en ese lugar o en otro. Transcurrieron seis meses y 25 días para que finalmente se conociera dónde está Branker.

En ese entonces, a la pareja de Branker la amenazaron con que la integridad física del periodista “dependía de que se supiera o no” su detención arbitraria. Posteriormente, allanaron ilegalmente la residencia del comunicador y se llevaron tres computadoras y dos teléfonos celulares.

Desde Espacio Público exigimos que le respeten el debido proceso a Rory Branker, así como también a su integridad física tanto de salud como emocional y su liberación inmediata.