Excarcelan al conferencista Laudin Mora

El jueves 26 de febrero excarcelaron al conferencista Laudin Mora, a quien detuvieron de forma arbitraria el 2 de septiembre de 2025 por la presunta publicación de un video en contra del Gobierno oficialista en sus redes sociales.

Mora, quien reside en la ciudad de Ejido, en el estado Mérida (oeste), regresaba con su familia (Laudin Alexander Mora, hijo; esposa, un nieto de nueve años y otra persona) de la consulta médica de su hijo.

“Ese día mi papá llevaba dinero para pagar la consulta y cancelar los medicamentos y cuando llegábamos a la urbanización estaba un carro parado, se baja una persona y llama a mi papá”, contó a Espacio Público.

Funcionarios del CONAS lo esperaban en su urbanización

Laudin Mora hijo agregó que presumían que se trataba de un carro accidentado, pero la persona que se bajó del carro tenía una gorra de la Comando Nacional Antiextorsion y Secuestro (CONAS) y le dijero que debía acompañarlos para una “entrevista”. En total cuatro funcionarios de este cuerpo de seguridad se lo llevaron.

“En ningún momento hizo público algún video contra el Gobierno o algo por el estilo. Siempre en sus redes comparte contenido para sanar, no para dañar. En todo momento publica su método para dejar de fumar y también para adelgazar, así como todos los aspectos a los que él se dedica”, comentó Mora hijo.

La familia decidió acompañarlo, a excepción del niño a quien dejaron en casa con su madre. Una vez que llegaron a la sede del CONAS en Ejido, al señor Laudin Mora lo llevaron a una sala para interrogarlo y luego interrogaron a Gustavo Moncada, quien acompañó a la familia cuando volvían a casa. “Al primero que llamaron fue a mi tío, realmente no hay afinidad sanguínea como tal, pero lo conozco desde que nací. A él lo empezaron a entrevistar y terminaron deteniéndolo también porque revisaron los teléfonos y vieron que reenviaba noticias. ¡Eso no es un delito!”, agregó.

Moncada está injustamente recluido en el centro penitenciario Tocorón II, en el estado Aragua.

A Laudin Mora lo trasladaron a Caracas sin avisarle a sus familiares

Luego del interrogatorio, lo llevaron en horas de la madrugada del 3 de septiembre al Aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonzo de El Vigía, en Mérida, para trasladarlo a Caracas (norte). Los funcionarios le quitaron el dinero de los medicamentos y consulta (500 dólares) al señor Mora para pagar los pasajes del viaje.

La familia conoció lo que sucedía porque desde el terminal aéreo algunos ciudadanos alertaron a la hija de Mora, pues vieron al conferencista en compañía de “unas personas extrañas”.

Ya en Caracas lo llevaron hacia la sede de la Policía Nacional Bolivariana en el sector San Agustín, luego el 8 de diciembre lo trasladaron al centro penitenciario de Tocuyito, en el estado Carabobo. Ahí estuvo tres días y finalmente se lo llevaron a Tocorón II hasta el día de su excarcelación, el 26 de febrero de 2026.

Laudin Mora hijo, pudo ver a su padre un poco antes del 24 de diciembre y notó que tenía fortaleza, con un poco de quebranto en su salud. El señor Mora sufre de una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y requirió la aplicación de broncodilatadores para aliviar sus crisis, pero a nivel emocional puso en práctica su Método Laudin no solo con él sino con el resto de la población penitenciaria.

Al señor Laudin Mora lo excarcelaron después de una prisión injusta y violatoria del derecho al debido proceso, tiene imposición de dos medidas cautelares: prohibición de salida del país y régimen de presentación en Caracas. No obstante, su familia está en diligencias para tratar de alcanzar su libertad plena con la Ley de Amnistía.