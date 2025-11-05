Liberan al periodista Joan Camargo

El periodista de sucesos, Joan Camargo, quien estuvo en condición de desaparición forzada desde el jueves 30 de octubre de 2025, lo liberaron la tarde de este martes 4 de noviembre.

La información la dio a conocer el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP), organización que divulgó que al comunicador le devolvieron sus objetos personales y de trabajo al momento de su liberación. El SNTP también indicó que Joan Camargo tenía buen estado físico y de salud.

La detención de Joan Camargo

A Joan Camargo lo interceptaron cuatro personas vestidas de negro cerca de su casa cuando iba a borde de su motocicleta en el sector Cotiza, en Caracas, a las 8:15 am. Desde entonces, su familia empezó a recorrer los diferentes centros de detención para conocer sobre el paradero del comunicador. No obstante, en todos los sitios les indicaron que no tenían información.

El día sábado 1 de noviembre, sus familiares se dirigieron hacia el Palacio de Justicia para introducir un Hábeas Corpus, derecho que está consagrado en la Constitución venezolana. Esperaron para que la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos lo recibiera, pero a las 6:00 p.m. les informaron que la oficina ya estaba cerrada.

De nuevo, se dirigieron el domingo 2 hacia el sitio para introducir el documento y exigir información sobre el paradero de Joan. Para este entonces ya había pasado más de 84 horas de su desaparición forzada.

Su madre le pidió a los funcionarios a ponerse el corazón en la mano

Por otra parte, María Dolores Rodríguez, madre del comunicador, le exigió este martes 4 a las autoridades venezolanas información acerca del paradero de su hijo.

En un video que difundió el SNTP a través de sus redes sociales, la señora Rodríguez expresó que transcurrieron cinco días y sin tener información alguna de él, no solo de saber dónde está, sino también sobre su estado físico y de salud.

En ese sentido, pidió a las autoridades venezolanas a ponerse el corazón en la mano porque Joan Camargo “ejerce su profesión como debe ser y no se mete en problemas con nadie. Lo tienen inocentemente en algún lugar y no me dicen dónde está. ¡Él no cometió ningún delito!”, dijo la ciudadana en el material audiovisual.

Horas después, se conoció sobre la libertad plena del periodista quien estuvo más de 100 horas desaparecido.