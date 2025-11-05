Facebook-f Twitter Linkedin Instagram Youtube Tiktok

Liberan al periodista Joan Camargo

Facebook
X
LinkedIn
Email

El periodista de sucesos, Joan Camargo, quien estuvo en condición de desaparición forzada desde el jueves 30 de octubre de 2025, lo liberaron la tarde de este martes 4 de noviembre.

La información la dio a conocer el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP), organización que divulgó que al comunicador le devolvieron sus objetos personales y de trabajo al momento de su liberación. El SNTP también indicó que Joan Camargo tenía buen estado físico y de salud.

La detención de Joan Camargo

A Joan Camargo lo interceptaron cuatro personas vestidas de negro cerca de su casa cuando iba a borde de su motocicleta en el sector Cotiza, en Caracas, a las 8:15 am. Desde entonces, su familia empezó a recorrer los diferentes centros de detención para conocer sobre el paradero del comunicador. No obstante, en todos los sitios les indicaron que no tenían información.

El día sábado 1 de noviembre, sus familiares se dirigieron hacia el Palacio de Justicia para introducir un Hábeas Corpus, derecho que está consagrado en la Constitución venezolana. Esperaron para que la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos lo recibiera, pero a las 6:00 p.m. les informaron que la oficina ya estaba cerrada.

De nuevo, se dirigieron el domingo 2 hacia el sitio para introducir el documento y exigir información sobre el paradero de Joan. Para este entonces ya había pasado más de 84 horas de su desaparición forzada.

Su madre le pidió a los funcionarios a ponerse el corazón en la mano

Por otra parte, María Dolores Rodríguez, madre del comunicador, le exigió este martes 4 a las autoridades venezolanas información acerca del paradero de su hijo.

En un video que difundió el SNTP a través de sus redes sociales, la señora Rodríguez expresó que transcurrieron cinco días y sin tener información alguna de él, no solo de saber dónde está, sino también sobre su estado físico y de salud.

En ese sentido, pidió a las autoridades venezolanas a ponerse el corazón en la mano porque Joan Camargo “ejerce su profesión como debe ser y no se mete en problemas con nadie. Lo tienen inocentemente en algún lugar y no me dicen dónde está. ¡Él no cometió ningún delito!”, dijo la ciudadana en el material audiovisual.

Horas después, se conoció sobre la libertad plena del periodista quien estuvo más de 100 horas desaparecido.

Artículos relacionados

Octubre: sustos enmascarados de censura y detención

Octubre: sustos enmascarados en detenciones y censura

5 noviembre, 2025

Dar cobertura a una noticia, defender derechos humanos o enviar un audio de WhatsApp para exigir mejoras en la calidad vida se

Detención arbitraria y excarcelación de tesistas y documentalistas aumenta clima de censura y represión

4 noviembre, 2025

Hacer un documental para su tesis de grado en las afueras del centro penitenciario Tocorón, en el estado Aragua, era la agenda

Madre de Joan Camargo exige saber dónde está su hijo

4 noviembre, 2025

María Dolores Rodríguez, madre del periodista Joan Camargo, le exige a las autoridades venezolanas que le den información acerca del paradero de

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Lo más reciente

Queremos enviarte la información que te interesa

Estamos organizando nuestros contactos, por favor anota tus datos y selecciona tus preferencias para recibir información sobre el derecho a la libertad de expresión e información.

Recibirás un correo de confirmación para que nuestras comunicaciones no caigan en tu bandeja de spam.

Agregar tu número de teléfono es opcional, debes escribirlo en formato +584141234567. No te sumaremos a grupos ni enviaremos información periódica por esta vía.