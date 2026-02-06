Enero: decreto que silencia, excarcelaciones y censura

La madrugada del sábado 3 de enero en Caracas marcó un hito para el inicio del año 2026 en Venezuela, tanto para la ciudadanía como para el ejercicio del periodismo. Ese día ocurrió una operación militar por parte de Estados Unidos (EE UU) que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Posteriormente, este hecho trajo como consecuencia la aplicación del Decreto que declara el Estado de Conmoción Exterior en el país, que impone mecanismos restrictivos a la libertad de expresión, en contra de la Constitución Nacional.

El decreto, en su artículo 5, le da poder a los cuerpos policiales: ordena a los órganos de policía emprender la búsqueda y captura de toda persona involucrada en la “promoción” o “apoyo” del supuesto ataque armado, lo que se tradujo en denuncias de revisión de celulares en alcabalas y el retorno de uso de mecanismos de autocuidado como el borrado de chats de mensajería instantánea y redes sociales.

Durante el primer mes de 2026 registramos un incremento en el número de casos relacionados con vulneraciones del derecho a la libertad de expresión. Al cierre de enero documentamos 15 casos, que se tradujeron en 50 violaciones a este derecho, principalmente 27 actos de intimidación, 11 de censura y 11 de hostigamiento judicial. En total contabilizamos 25 víctimas, entre ellas: 16 periodistas/reporteros(as), 12 particulares y seis camarógrafos/técnicos. También ocurrieron 25 detenciones vinculadas a estos hechos.

La mayoría de las violaciones registradas en enero fueron cometidas por los cuerpos de seguridad (13), Instituciones del Estado (4) y atacantes informáticos (1), funcionario(a) (1) y simpatizante del oficialismo (1).

Si nadie lo cuenta no pasó

El 4 de enero, una mujer afecta al oficialismo intimidó al periodista Fernando Tineo, corresponsal en Venezuela del canal chileno Mega Noticias, mientras hacía un reporte en las calles de Caracas sobre los hechos ocurridos el día anterior.

Ese mismo día, unos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron durante un par de horas al equipo de prensa de Univisión Noticias cuando cubrían un operativo en la frontera venezolana. Según el testimonio del periodista del medio, Luis Carlos Vélez, los funcionarios revisaron documentos y dispositivos móviles, eliminaron material audiovisual y, finalmente, les impidieron el ingreso al país.

El 5 de enero al menos 14 trabajadores de la prensa fueron detenidos y posteriormente liberados por funcionarios de seguridad, durante la jornada de instalación de la Asamblea Nacional (AN), en la ciudad de Caracas (norte). De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), 13 de las personas detenidas eran de agencias internacionales de noticias y otra de un medio local. Estuvieron bajo custodia del Sebin y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y uno de ellos, Steffano Pozzebin, fue deportado.

El 7 de enero, en el contexto de la aplicación del Estado de Conmoción Exterior en Venezuela y de su artículo 5, funcionarios de seguridad detuvieron al menos a cinco personas en los estados Carabobo (2), Mérida (2) y Anzoátegui (1) por presuntamente “celebrar” la operación militar hecha por Estados Unidos de América.

“Se encontraban gritando consignas en contra del gobierno, celebrando el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores”, expresa la publicación del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolivariano de Mérida (Iapebm) .Mientras que las personas que fueron detenidas en Carabobo y Anzoátegui fueron acusadas de “incitación al odio” y “traición a la patria”.

Nunca debieron estar detenidos(as)

El 8 de enero, Rocío San Miguel, abogada y defensora de derechos humanos, fue excarcelada luego del anuncio del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, quien informó la excarcelación de “un número importante” de personas privadas de libertad. A San Miguel la detuvieron el 9 de febrero de 2024, cuando intentaba tomar un vuelo junto a su hija, en el aeropuerto Internacional de Maiquetía, ubicado en el estado Vargas (norte).

El 9 de enero, fue excarceladaRandal Glendysmar Telles Peña (22 años), quien había sido detenida el 22 de octubre de 2024 por la publicación de un video en su cuenta en la red social Tiktok, en el que criticaba al mandatario venezolano y al Ministro de Interior y Justicia. Por esta publicación fue condenada a 15 años de prisión con los delitos de “promoción e incitación al odio”.

El 14 de enero, fueron excarcelados 19 trabajadores/as de la prensa: la mayoría comunicadores sociales, como parte del mismo anuncio del presidente de AN.

Nombre Día de la detención Tiempo de reclusión Ramón Centeno 2 de febrero de 2022 3 años y 11 meses Víctor Ugas 16 de agosto de 2024 1 año y 4 meses Leandro Palmar 9 de enero de 2025 1 año Belises Cubillán 9 de enero de 2025 1 año Carlos Marcano 23 de mayo de 2025 7 meses Rafael García Márvez 22 de julio de 2025 6 meses Gabriel González 17 de junio de 2024 1 año y 7 meses Ronald Carreño 2 de agosto de 2024 1 año y 5 meses Julio Balza 9 de enero de 2025 1 año Nakary Mena Ramos 8 de abril de 2025 8 meses Gianni González 8 de abril de 2025 8 meses Luis López 14 de junio de 2024 1 año y 6 meses Carlos Julio Rojas 15 de abril de 2025 1 año y 8 meses Nicmer Evans 13 de diciembre de 2025 1 mes Mario Chávez 6 de mayo de 2025 8 meses Carlos Lesma 8 de octubre de 2025 3 meses Ángel Godoy 8 de enero de 2025 1 año Omario Castellas y su familia* 17 de octubre de 2025 3 meses Yorbin García 18 de octubre de 2025 3 meses * Omario Castellanos, su hermano José Castellano y su madre Blanca Guerrero no son trabajadores de la prensa, fueron detenidos en el estado Lara (noroeste) por presuntamente estar vinculados con unos grafitis pintados en el municipio Iribarren.

Aún hay detenciones y condenas

De izquierda a derecha: Juan F. Alvarado, Rory Branker, Lenin Rodríguez (arriba) y Manuel Sánchez (abajo).

El 23 de enero, Juan Alvarado, estudiante de Comunicación Social, fue condenado a 15 años de cárcel por publicar denuncias de aguas servidas que se desbordaban y la falta de reparación de transformadores eléctricos en su comunidad, ubicada en el municipio Anzoátegui del estado Cojedes (centro), después de 10 meses detenido.

El Estado venezolano lo acusó de alentar a una rebelión y lo juzgó por “incitación al odio”, a partir de las publicaciones realizadas en su cuenta de Facebook y a través de la aplicación VenApp.

Ese mismo día, Rory Branker, editor y periodista de La Patilla, cumplió 11 meses detenido arbitrariamente. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) lo detuvieron el 20 de febrero de 2025, al salir de su residencia en Caracas. No fue hasta septiembre de ese año que su familia supo donde estaba recluido, lo que lo mantuvo en condición de desaparición forzada durante al menos 7 meses.

Otros trabajadores de la prensa continúan detenidos: Juan Alvarado, Deivis Correa, Jonathan Carrillo, Juan Pablo Guanipa, Leocenis García.

Además de los periodistas, hemos documentado casos donde ciudadanos han sido condenados o detenidos por ejercer sus derechos a la libre expresión y a la protesta pacífica:

Manuel Sánchez, líder comunitario en Caracas, fue detenido el 29 de agosto de 2025 frente a la sede de PoliCaracas, en la urbanización El Paraíso, en la capital del país, durante el desalojo de una vivienda. Las autoridades lo acusaron del delito de “instigación al odio” por la difusión de denuncias en la red social TikTok, en las que cuestionaba el presunto mal proceder de los cuerpos de seguridad del Estado.

El 30 de enero, el comerciante Lenin Rodríguez cumplió 17 meses en detención arbitraria. Funcionarios de seguridad de la Brigada de Respuestas Inmediata de Vargas, en el estado La Guaira (norte), se lo llevaron el 19 de agosto de 2024 por presuntamente estar vinculado con las protestas ocurridas luego de las elecciones presidenciales de ese año.

Tres meses después de la detención, lo acusaron con los delitos de “incitación al odio”, obstrucción a las vías públicas y “terrorismo”.

Desde Espacio Público exigimos la libertad plena de las personas, activistas y periodistas que permanecen detenidas por razones políticas o por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Es necesario el cese de la intimidación, el hostigamiento, las amenazas directas y detenciones contra quienes se expresan o ejercen la labor de informar y de buscar información, derechos que están consagrados en la Constitución venezolana.

Recordamos que la aplicación de la normativa contra el odio y del artículo 5 del decreto de Estado de Conmoción Exterior vulnera el derecho a la libertad de expresión y es contraria a los estándares internacionales de derechos humanos y a la Carta Magna.