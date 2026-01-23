Facebook-f Twitter Linkedin Instagram Youtube Tiktok

Dictan condena de 15 años a Juan Alvarado, estudiante de periodismo, por denunciar fallas de servicios

El estudiante de Comunicación Social, Juan Francisco Alvarado, detenido el 20 de marzo de 2025 por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el municipio Anzoátegui del estado Cojedes (centro), fue condenado a 15 años de cárcel, por publicar denuncias en su cuenta de Facebook  y a través de la aplicación VenApp.

Denunció que las aguas servidas se desbordaban en su comunidad y que los transformadores eléctricos se dañaron sin ser reparados.  El Estado venezolano lo acusó de incitar a una rebelión y lo juzgó por incitación al odio.

Juan Francisco (31), desde el 11 de noviembre de 2025, cuando le dictaron sentencia, cumple su condena en el Comando de la Guardia Nacional del Cepella, en Guanare, estado Portuguesa.

Desde el inicio su proceso judicial fue irregular. Su audiencia de presentación se realizó de manera telemática, el miércoles 26 de marzo de 2025, ante el Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal de Cojedes, presidido por el juez Silvio Victorio Vergara Aguilar, en enlace con el Tribunal Tercero de Control de Acarigua, a cargo del juez Luis Torrealba.

Aunque fue detenido por una causa del estado Cojedes, nunca fue trasladado a esa entidad. Desde su aprehensión permaneció bajo custodia de las autoridades del estado Portuguesa, primero en la Segunda Compañía del Destacamento 312 de la GNB, en La Cascada, y posteriormente en el Cepella (Centro Penitenciario Los Llanos). 1.

Juan Francisco insistió en sus declaraciones que su único objetivo era denunciar las fallas de los servicios públicos de su comunidad de Apartadero.

Uno de los problemas más graves era el desbordamiento de aguas servidas, le que impedía usar el baño de la casa y lo obligaba a trasladarse a la vivienda de su abuela, en otro sector, para asearse y hacer sus necesidades básicas.

“Desde la VenApp llamaban para preguntar si ya se había arreglado la falla, y Juan decía la verdad, que no. Eso fue lo que al parecer desató todo lo que vivimos hoy”, relató un familiar a una fuente periodística, cuyo nombre se reserva.

Desde Espacio Público exigimos la libertad plena de Alvarado y de miles de ciudadanos, activistas y periodistas que siguen detenidos por razones políticas o por expresarse libremente.

Es necesario que cese la intimidación, el hostigamiento, las amenazas directas hacia quienes ejercen la labor de informar y de buscar información, y también a quienes se asocian para un bien común. 

Recordamos que la aplicación del derecho penal en contra de la expresión, es contrario a los estándares de derechos humanos y la normativa contra el odio es ilegal e ilegítima.

