Conoce a los trabajadores de la prensa y periodistas excarcelados este 14 de enero

La mañana de este 14 de enero fue movido y lleno de informaciones para el gremio: una vez más los periodistas son noticia. Desde redes sociales, en cuentas de organizaciones no gubernamentales y de familiares, se conoció la excarcelación de 19 trabajadores/as de la prensa: la mayoría comunicadores sociales, de ellos una sola mujer.

Las excarcelaciones forman parte del anuncio hecho por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el pasado 8 de enero de este año, a pocos días de las acciones militares realizadas por fuerzas militares estadounidenses en Caracas, para detener a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

Justo el 13 de enero, la Alianza Regional Desde la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, había denunciado a través de un comunicado “el agravamiento de las restricciones a la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información, el derecho de asociación y reunión en Venezuela, registradas a partir de los hechos ocurridos el 3 de enero de 2026”, y manifestó preocupación por la situación de ciudadanos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos que continúan privadas de libertad por el ejercicio legítimo de su labor.

Citó que en los días posteriores, organizaciones de la sociedad civil y sindicatos de prensa documentaron detenciones arbitrarias de trabajadores de prensa, deportaciones de corresponsales extranjeros, bloqueos de medios de comunicación y severas limitaciones al acceso a información pública.

“Al menos 14 trabajadores de la prensa fueron detenidos de manera arbitraria y posteriormente liberados el 5 de enero de 2026, durante la jornada de instalación de la Asamblea Nacional en Caracas. Durante las detenciones, funcionarios de seguridad revisaron sus dispositivos móviles y borraron su material periodístico. Asimismo, se registraron detenciones de al menos 5 personas por expresar opiniones vinculadas a los acontecimientos recientes, lo que constituye una criminalización directa del disenso y profundiza el cierre del espacio cívico”.

Excarcelados 18 trabajadores de la prensa que nunca debieron estar detenidos

De izquierda a derecha: Ramón Centeno, Víctor Ugas, Leandro Palmar y Belises Cubillán.

1- Ramón Centeno: lo detuvieron el 2 de febrero de 2022, junto a Gabriel Zambrano Guerra. Ambos entrevistaron a un diputado acusado de pertenecer a una red de narcotráfico en el marco de una operación que el Gobierno llamó “Mano de hierro”. . Les imputaron los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias y usurpación de funciones. La entrevista que hicieron nunca se publicó.

2- Víctor Ugas: El 16 de agosto de 2024, estaba en un local en compañía de unos amigos. Él decidió grabar lo que estaba sucediendo, pero lo vincularon con una agresión que sufrió el tiktoker Emmanuel Marcano. El hecho se hizo viral, tras la difusión de un video en las redes sociales.

Funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) lo detuvieron y se lo llevaron a la sede de este cuerpo de seguridad en Quinta Crespo. A Víctor lo presentaron ante los tribunales el domingo 18 y lo acusaron de los delitos de “incitación al odio” y “agresiones genéricas”.

El lunes 19 de agosto, en horas de la noche, Marcano se presentó en el programa de televisión de Nicolás Maduro ConMaduro+ y habló del caso. .

3- Leandro Palmar: el periodista Leandro Palmar lo detuvieron el 9 de enero de 2025, por militares cuando cubrían una protesta opositora en el estado Zulia (noroeste de Venezuela), los acusaron de terrorismo y alteración del orden público, para luego ser trasladados a Tocorón.

4- Belises Cubillán: Asistente técnico de Leandro Palmar, a quien detuvieron el 9 de enero de 2025, por militares cuando cubrían una protesta opositora en el estado Zulia (noroeste de Venezuela), los acusaron de terrorismo y alteración del orden público. Luego los trasladaron a Tocorón.

De izquierda a derecha: Carlos Marcano, Rafael García Márvez, Gabriel González

5- Carlos Marcano: de 30 años, lo detuvieron el 23 de mayo de 2025 por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) quienes “irrumpieron sin orden judicial en su casa en Caracas y se lo llevaron entre los gritos de impotencia de su familia”.

Carlos es un periodista que agresó de la Universidad Monteávila, donde dio clases de investigación y tecnologías de la información. En simultáneo trabajó en las áreas de comunicación de varias organizaciones.

6- Rafael García Márvez: el presidente de la Asociación de Columnistas del estado Carabobo y articulista deEl Nacional, lo detuvieron el 22 de julio de 2025. Tiene 79 años de edad. Estuvo en la cárcel 5 meses y 28 días. Se desconocen las razones de su encarcelamiento.

7- Gabriel González: lo detuvieron el 17 de junio de 2024. Es parte del equipo de prensa del partido Vente Venezuela. Estuvo un año, seis meses y 28 días de encarcelamiento. “Gabito” así lo llaman en su círculo familiar y de amigos.

Egresó en Comunicación de la Universidad Católica Santa Rosa, con 29 años de edad. Lo presentaron ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo, acusado de los delitos de “incitación al odio” y “asociación para delinquir”.

De izquierda a derecha: Ronald Carreño, Julio Balza, Nakary Mena Ramos y Gianni González.

8- Roland Carreño: lo detuvieron el 2 de agosto de 2024, tras las elecciones del 28 de julio. Era la segunda vez que al periodista, líder social y defensor de derechos humanos lo ponían tras las rejas: estuvo preso entre el 2020 y 2023. A pesar de que la CIDH le otorgó medidas cautelares el 17 de agosto, se le negó el acceso a su defensa y a sus familiares.

9- Julio Balza: miembro del equipo de prensa de María Corina Machado lo aprehendieron tras la protesta opositora del día 9 de enero de 2025, en Caracas. Unos encapuchados lo abordaron y se lo llevaron. Andaba con su hermano, a quien liberaron al poco tiempo. Lo acusaron de al menos dos delitos, no le dieron acceso a la defensa privada y no permitieron que su familia conociera con certeza la causa de su detención.

10- Nakary Mena Ramos: se la llevaron el 8 de abril de 2025. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) la detuvieron luego de hacer un reposo, al terminar de producir un reportaje audiovisual en los alrededores de Plaza Venezuela.

La reportera del portal Impacto Venezuela, la acusaron de difundir “noticias falsas” y de “instigación al odio” por hacer su trabajo. Durante todo este tiempo estuvo apartada de su hija de seis años.

11- Gianni González: Esposo de Nakary, lo detuvieron con ella el 8 de abril de 2025. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) los detuvieron de forma arbitraria luego de hacer un reposo, al terminar de producir un reportaje audiovisual en los alrededores de Plaza Venezuela.

Él no trabajaba para ningún medio aunque estaba ligado a la producción de contenidos deportivos. Cuando se lo llevaron estaba ayudando a su esposa con el manejo de los equipos audiovisuales.

De izquierda a derecha: Luis López, Carlos Julio Rojas y Nicmer Evans.

12- Luis López: Detenido el 14 de junio de 2024, en La Guaira, mientras se dirigía a cubrir una protesta. Fue presentando el sábado ante el Tribunal Segundo de Control, que ordenó su privativa de libertad por el supuesto delito de “incitación al odio”. Estuvo detenido en la sede del Sebin, como El Helicoide. Luego lo trasladaron a la cárcel de El Rodeo.

13- Carlos Julio Rojas: el periodista y también defensor de derechos humanos en Venezuela, lo atraparon dos personas con capuchas y se lo llevaron a la fuerza la noche del 15 de abril de 2024, mientras caminaba por la esquina Alcabala de la parroquia La Candelaria, en Caracas.

Iba junto con su esposa, Francy Fernández, y lo sorprendieron dos sujetos sin identificación que se bajaron de una camioneta gris, según contó en aquel entonces un amigo de Rojas a través de un audio.

Horas después de su detención, el fiscal Tarek Wiliam Saab, anunció en su perfil de X que al comunicador y activista lo detuvieron por estar señalado de “instigador” y “operador logístico” de un presunto intento de magnicidio el 25 de marzo de ese año.

14- Nicmer Evans: el 13 de diciembre, al politólogo y director del portal Punto de Corte, Nicmer Evans lo buscaron en su residencia efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para una presunta entrevista. Ante la situación hizo un video en vivo en sus redes sociales para informar sobre lo que sucedía y anunció que asistiría de manera voluntaria.

De izquierda a derecha: Mario Chávez, Carlos Lesma y Ángel Godoy.

15- Mario Chávez: lo encarcelaron el 6 de mayo de 2025 en la ciudad de Valencia junto a su madre, a quien posteriormente liberaron.

16- Carlos Lesma: Fue privado de libertad en la Isla de Margarita el pasado 8 de octubre de 2025. Su detención se produjo tras la publicación de un contenido en su cuenta de Instagram, según informaron fuentes cercanas al caso. Lesma permaneció recluido durante 3 meses y 6 días en el retén de San Antonio, ubicado en el municipio García del estado Nueva Esparta.

17- Ángel Godoy: Se lo llevaron arbitrariamente el 8 de enero de 2025. Es ingeniero y articulista del medio Punto de Corte. Funcionarios de seguridad lo detuvieron cerca de su residencia, en la urbanización Raúl Leoni, en la ciudad de Los Teques, estado Miranda.

En ese momento logró ver a un sobrino y gritó que uniformados del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se lo estaban llevando y que le informaran a su esposa, Adriana Briceño.

De izquierda a derecha: Omario Castellanos, junto a su hermano José y su madre Blanca Guerrero; y Yorbin García.

18- Omario Castellanos: Junto a su hermano José y su mamá Blanca Guerrero, los llevaron a prisión el 17 de octubre de 2025. Sus detenciones se vinculan con unos grafitis que fueron pintados en Iribarren, uno de los municipios más grandes del estado Lara (Noroeste). Los apresaron sin orden judicial y sin la comisión de un delito que justifique una detención en flagrancia.

La familia Castellanos-Guerrero estuvo recluida en la sede de PoliLara, conocida como “la 30” y sus integrantes fueron presentados de forma telemática ante un tribunal de terrorismo el 27 de octubre, sin acceso a sus abogados de confianza, lo que implica una violación del derecho al debido proceso y del derecho a la defensa.

Les imputaron los delitos de terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y traición a la patria. En esa audiencia a los hermanos se les ordenó su traslado a la cárcel de Yare, en el estado Miranda.

19. Yorbin García: el reportero gráfico lo detuvieron el 18 de octubre de 2025 en Valera (estado Trujillo). Fue trasladado a la cárcel de Yare II, en Miranda. (norte, cercano a Caracas). Era colaborador del medio Palpitar Trujillano, lo presentaron en tribunales el e “imputado por los delitos de instigación al odio, traición a la patria y resistencia a la autoridad”.

Garantizar derechos

Aún faltan más trabajadores de la prensa y periodistas de profesión: Rory Branker, Juan Alvarado, Deivis Correa, Jonathan Carrillo, Juan Pablo Guanipa, Leocenis García. Al cierre de esta nota, a las 7:45 p.m. del 14 de enero, continuán tras las rejas arbitrariamente, sin que se les haya garantizado el debido proceso.

Es urgente que todos sean puestos en libertad plena, se cierren todos los procesos judiciales y se les restauren todas las libertades fundamentales, a ellos y a todos los presos políticos. La excarcelación no es libertad plena: es necesario que el Estado retire los cargos, declare el sobreseimiento en todos los casos de detenciones arbitrarias a periodistas, y establezca mecanismos de no repetición.

Es necesario que cese la intimidación, el hostigamiento, las amenazas directas, la revisión de teléfonos y equipos personales a quienes ejercen la labor de informar y de buscar información, y también a quienes se asocian para un bien común. Recordamos que la aplicación del derecho penal en contra de la expresión, es contrario a los estándares de derechos humanos y la normativa contra el odio es ilegal e ilegítima.