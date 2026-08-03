Jonathan Carrillo: “Decidí levantarme nuevamente”

A Jonathan Carrillo lo excarcelaron el 26 de febrero de 2026, luego de una injusta y arbitraria detención que duró tres años, siete meses y seis días. Trabajaba en la Asamblea Nacional (AN) y estudiaba el octavo semestre de Comunicación Social cuando todo se detuvo el 20 de julio de 2022.

Primero estuvo detenido en El Helicoide (3 años y dos meses), luego el 12 de agosto de 2025 lo trasladaron al Centro Penitenciario Yare III (1 mes y 13 días) y después en Yare II desde el 25 de septiembre de 2025 hasta el día de su excarcelación con régimen de presentación cada 30 días y prohibición de salida del país.

Retomó sus estudios y consiguió empleo

Luego de cinco meses de libertad condicional, asegura que su vida cambió radicalmente y agradece a Dios por eso. “Me enfoqué mucho en la lectura, en la palabra de Dios, en la Biblia, conversar mucho con mi madre y en abrazarla porque es mi gran pilar, mi motor. Además, también conté con el apoyo de mi familia, el psicólogo. Decidí levantarme nuevamente y transformar todo mi entorno comenzando por mí mismo”, expresó un sereno y distinto Carrillo, a diferencia de la primera conversación que sostuvo Espacio Público con él a pocos días de su excarcelación.

Carrillo, quien demuestra en todo momento su talante de conversador, expresó que una de las cosas que le dio vida es retomar sus estudios universitarios. En marzo se enteró sobre las nuevas inscripciones, la universidad le exigió una carta de motivo sobre su reincorporación y, una vez que la revisaron y aceptaron, finalmente pudo reinscribirse en el mes de junio.

“Retomé mis estudios universitarios para culminar la carrera de mis sueños. En lo personal, es la mejor profesión, es la que me gusta. A lo mejor no soy el más excelente, pero soy de las personas que ama lo que le gusta”, dijo con emoción y adelantó que continuará el 1 de octubre luego de la etapa vacacional de la universidad.

Además del regreso a sus estudios, también consiguió empleo. Desde hace dos meses forma parte del equipo de una compañía que queda en la urbanización Altamira, en donde ejerce un cargo gerencial con un grupo a su cargo y a su vez pone en práctica la publicidad y el mercadeo, áreas que se vinculan a su carrera.

Foto: Lenys Martínez | Espacio Público

Se presenta ante los tribunales sin falta

Carrillo cuenta que desde que salió de prisión, cumple a cabalidad con su presentación ante los tribunales, introdujo su solicitud de amnistía ante la comisión de la AN y también ante el Tribunal Tercero de Terrorismo, pero se la negaron 20 días después de solicitarla.

“Cumplo al pie de la letra cada presentación y las respectivas audiencias. Estaba en el Tribunal Tercero de Terrorismo y hace un mes declinaron el caso al Tribunal 23 de Juicio de Funciones Ordinarias. Me notificaron ayer (27 de julio) que el caso estaba allí y ahora estoy a la espera de la apertura de juicio que presuntamente será el 10 de agosto”, dijo.

Carrillo, a quien siempre le negaron tener una defensa privada, solo exige su libertad plena. “El Tribunal de Terrorismo me acusó, imputó y ahora declina la competencia. Ahora el Tribunal Ordinario evaluará los cargos y ver si es ahí donde ellos pueden tener competencia. Esto es un proceso judicial injusto porque jamás en mi vida cometí esos delitos. Siempre he sido un estudiante, trabajador de este país y un activista político”, agregó.

Goza de buena salud

Cuando Jonathan salió de prisión, se sometió a varios exámenes para revisar su salud. Se encontró con una alteración en los niveles de su glicemia a causa de la precaria alimentación que recibió tras las rejas, pero que ya está en perfecto estado de salud. También aprovechó este tiempo para tomar sesiones con un psicólogo para iniciar el proceso de recuperación por lo que vivió.

“Eso me ayudó rápidamente a superar las heridas, a cicatrizar. Me baso en la fortaleza y en Dios de que sí puedo salir adelante. Me enfoco en mis cosas y en lo que quiero”, aseguró.

Una de las personas fundamentales en la vida de Jonathan Carrillo es su madre, la señora María, quien nunca lo dejó solo durante el tiempo que estuvo injustamente detenido. Si bien ahora disfruta tener a su hijo en casa, el miedo sigue latente: llama cuando termina el horario laboral de Jonathan y está mucho más pendiente cuando él va a la universidad a recibir sus clases.

“Aunque tiene todavía tiene miedo por lo que ella pasó conmigo y ahora más con lo del terremoto del 24 de junio, ella está súper bien porque estoy en casa, con ella. Cuando me levanto en las mañanas me prepara el desayuno, me alista mi comida, mis cosas”, expresó un orgulloso y agradecido hijo.

Carrillo ayudó en la liberación de un joven

Y por si fuera poco, el corazón de Jonathan se hinchó de orgullo por contribuir en la liberación de Keiver Bracamonte, un joven de 24 años que conoció en la cárcel de Yare. Si bien el caso de este muchacho es distinto al de Carrillo, él le pidió que intercediera por su caso y así lo hizo.

“A este amigo lo conocí en esa prisión y se apegó a mí para que lo aconsejara. Estábamos en las mismas penurias que se vive dentro de una cárcel”, contó Carrillo, quien se puso en contacto hace dos meses con la familia del muchacho, luego con el abogado y, tras cumplir un requisito para esa liberación, Bracamonte alcanzó su libertad el martes 21 de julio de este año.

“No soy quién para juzgar. Una vez que logramos ese requisito me llamó a los cuatro días para decirme que estaba fuera. Esto es una gran emoción y todavía no lo puedo creer. Me llenó de mucha satisfacción cuando lo vi abrazarse con su madre”, finalizó este joven quien, sin rencor, exige cada día por su libertad plena.

Las detenciones arbitrarias, hostigamientos, persecuciones, amenazas, inciden en las víctimas y en sus familiares. Además, si los excarcelan dejan consecuencias que impiden el curso de una vida normal, por ejemplo: las medidas cautelares, restricciones que dejan bajo la lupa a la víctima y en constante violación a sus derechos humanos.