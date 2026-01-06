Detienen y liberan a 14 trabajadores de la prensa este 5 de enero

Funcionarios de seguridad detuvieron y liberaron al menos a 14 trabajadores de la prensa este lunes 5 de enero de 2026, durante la jornada de instalación de la Asamblea Nacional (AN) en la ciudad de Caracas, según información del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

De acuerdo a la organización, 13 de estas personas son de agencias internacionales de noticias y otra de un medio nacional. No obstante, desde los medios respectivos pidieron que no se revelaran sus nombres a fin de tramitar la liberación.

Los periodistas estuvieron bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y los otros dos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Una de estas personas, Steffano Pozzebin, corresponsal de CNN Internacional, lo deportaron este mismo lunes 5, informó una fuente a Espacio Público.

Según indicaron las fuentes, los efectivos de seguridad revisaron los equipos celulares de estos trabajadores, así como también borraron el material que grabaron y fotografiaron.

La instalación de la Asamblea Nacional es un hecho de interés público para toda la población. Las restricciones a la prensa en eventos de este tipo evitan que circule la información de manera libre y evitan el acceso plural a conocer lo que sucede en el país, lo que suma a las violaciones del derecho a la libertad de expresión, establecido en la Constitución Nacional.

El Sebin detuvo al equipo de Univisión Noticias

Por otra parte, el domingo 4 de enero uniformados del Sebin detuvieron durante aproximadamente dos horas al equipo de prensa de Univisión Noticias mientras cubrían un operativo en la frontera venezolana.

Luis Carlos Vélez, periodista del medio, informó a través de sus redes sociales que les revisaron los documentos, teléfonos y les borraron el material informativo.

Adicionalmente, una mujer afecta al oficialismo intimidó y amenazó al periodista Fernando Tineo, corresponsal en Venezuela del canal chileno Mega Noticias.

Tineo hacía un reporte en las calles de Caracas por la situación que vive el país posterior a la operación militar por parte de Estados Unidos que terminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante la madrugada del sábado 3 de enero.

Desde Espacio Público reiteramos y exigimos a quienes ejercen el poder que cesen las intimidaciones y amenazas a los periodistas, medios de comunicación y trabajadores de la prensa, quienes están en su derecho de buscar y difundir información.