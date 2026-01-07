Detienen a cinco ciudadanos por celebrar detención de Maduro

Funcionarios de seguridad detuvieron recientemente a unos cinco ciudadanos en los estados Carabobo (2), Mérida (2) y Anzoátegui (1), por presuntamente celebrar la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, hecho que ocurrió durante la madrugada del sábado 3 de enero de 2026.

En el estado Mérida, efectivos del Instituto Autónomo de la Policía del Estado Bolivariano de Mérida (Iapebm) detuvieron, en el municipio Guaraque, a dos hombres que celebraron la operación militar hecha por Estados Unidos y que culminó con la aprehensión del líder del oficialismo.

“Se encontraban gritando consignas en contra del gobierno, celebrando el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores”, expresa la publicación del organismo policial, y añade que también hubo presuntas ofensas a vecinos que militan en el partido oficialista.

“Ante la situación, se conformó una comisión policial que se trasladó al lugar. Una vez allí, se procedió a la inspección de los ciudadanos, de 64 y 65 años de edad” y que posteriormente revisaron una vivienda, hallaron dos armas de fuego y se llevaron las dos personas a la estación policial de Guaraque.

Carlos Guzmán gritó consignas contra Cabello

Mientras que en el estado Anzoátegui ocurrió la detención de Carlos José Guzmán Armas (40 años) en la ciudad de Puerto La Cruz por presunta “incitación al odio”. Armas, a través de un video en la red social TikTok expresó consignas en contra del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

Guzmán Armas quedó a la orden del Ministerio Público.

Mientras que en el estado Carabobo funcionarios de PoliCarabobo detuvieron a dos hombres, a quienes acusaron de “incitación al odio” y “traición a la patria”.

El cuerpo de seguridad expresó a través de su cuenta en Instagram que la aprehensión ocurrió durante unas labores de patrullaje en la urbanización La Isabelica cuando los dos hombres iban a bordo de una moto en apoyo a la operación militar que ejecutó el gobierno de Estados Unidos en Venezuela.

Recientemente, en Gaceta Oficial N° 3.954 con fecha 3 de enero de 2026 señala en el artículo 5 lo siguiente:

“Los órganos de policía nacionales, estadales y municipales, deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República, a los fines de su puesta a la orden del Ministerio Público y del sistema de justicia penal, con miras a su juzgamiento, con el cumplimiento de todas las garantías procesales inherentes al debido proceso y el derecho a la defensa”.

Desde Espacio Público recordamos que pensar diferente y expresarse no representan un delito. Es un derecho que tiene todo ser humano y que gritar consignas en contra de las autoridades gubernamentales no es motivo para amenazar, hostigar ni detener.