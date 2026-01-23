Rory Branker, 11 meses detenido arbitrariamente 

Rory Branker, editor y periodista de La Patilla, permanece detenido arbitrariamente, desde la tarde del martes 20 de febrero cuando salía de su residencia junto a su pareja en su vehículo, en la ciudad de Caracas. Ese día los interceptaron civiles armados y a bordo de una moto.

Al llegar a un sitio sin identificar en el sector Boleíta del municipio Sucre, a Branker lo cambiaron de vehículo y le dijeron que iba a la sede del Sebin en El Helicoide. Sin embargo, nunca se pudo confirmar si efectivamente estuvo en ese lugar o en otro.

Transcurrieron seis meses y 25 días para que finalmente se conociera dónde estaba Branker: en la Zona 7 de la PNB, en Boleíta. Posteriormente, y tras fuertes dificultades familiares y una terrible opacidad legal, Rory fue sometido a dos traslados arbitrarios sin notificación. Finalmente, fue llevado al Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), donde se encuentra actualmente.

Se cumplen 11 y tres días desde aquel momento. Su familia, a propósito de las excarcelaciones que vienen ocurriendo desde el 8 de enero de este año, y que forman parte del anuncio hecho por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a pocos días de las acciones militares realizadas por fuerzas militares estadounidenses en Caracas, para detener a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, se pregunta “¿Por qué no liberan a Rory? ¿Por qué permanece detenido? ¿Quién está impidiendo que regrese a casa? ¿Por qué el poder parece decidido a mantenerlo tras las rejas?”.

Este ha sido un caso hermético. Durante meses no hubo información oficial sobre su paradero ni sobre las condiciones en las que se encontraba. En agosto de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a su favor. La medida obedece a que el periodista está en una “situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable en Venezuela”.

La Comisión resaltó que los familiares y personas cercanas a Branker llevaron a cabo acciones para su búsqueda, así como también recursos legales internos para intentar dar con su paradero y proteger su vida e integridad personal, pero las autoridades venezolanas no ofrecieron información sobre el sitio de reclusión, y pidió al Estado venezolano precisar si estaba bajo custodia, informar dónde se encontraba y permitir el contacto con su familia y sus abogados. La ONU y Amnistía Internacional también alzaron la voz con fuerza por su caso.

Desde Espacio Público exigimos que le respeten el debido proceso a Rory Branker, así como también a su integridad física tanto de salud como emocional y se efectúe su liberación inmediata.

No solo falta Rory, también Juan Alvarado, Deivis Correa, Jonathan Carrillo, Juan Pablo Guanipa y Leocenis García.

Es urgente que todos sean puestos en libertad plena, se cierren todos los procesos judiciales y se les restauren todas las libertades fundamentales, a ellos y a todos los presos políticos. La excarcelación no es libertad plena: es necesario que el Estado retire los cargos, declare el sobreseimiento en todos los casos de detenciones arbitrarias a periodistas, y establezca mecanismos de no repetición.