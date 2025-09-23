WhatsApp sigue en el radar estatal

El uso de aplicaciones de mensajería como WhatsApp se ha convertido en una herramienta central para la comunicación en Venezuela. Su relevancia no solo se limita al ámbito personal: también es un canal de organización ciudadana, difusión de información y acceso a redes de apoyo en medio de la crisis humanitaria. En los últimos años, Nicolás Maduro y funcionarios del gobierno han señalado a WhatsApp como una amenaza, aludiendo a su posible suspensión en el país.

Estas menciones se insertan en un contexto más amplio de restricciones a la libertad de expresión y control del espacio digital. Las recientes declaraciones de Nicolás Maduro sobre la posibilidad de suspender WhatsApp en Venezuela reactivan el debate sobre la censura digital y el derecho a la libertad de expresión.

Las aplicaciones de mensajería se han convertido en un blanco del control estatal, desde las primeras detenciones por publicaciones en estados de WhatsApp, los bloqueos, hasta las más recientes propuestas de “bloqueo total” de la plataforma, prácticas de gobiernos totalitaristas como China y Corea del Norte, donde las comunicaciones digitales son sustituidas por sistemas estatales vigilados.

En Venezuela, donde millones dependen de estas herramientas para informarse, trabajar y mantener vínculos con familiares en el exterior, la amenaza de censura no solo vulnera derechos humanos, sino que profundiza el aislamiento ciudadano y refuerza un clima de autocensura y miedo.

Maduro vs. WhatsApp

El 13 de agosto de 2024, Nicolás Maduro vinculó públicamente a WhatsApp con amenazas a funcionarios y acusó a la plataforma de entregar datos personales de la ciudadanía. “WhatsApp entregó a los terroristas venezolanos (…) toda la base de datos de Venezuela, quién eres tú, tu familia, tus amigos, de qué hablas, qué videos compartes, cuáles son tus gustos” .

En los mismos días, aseguró que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones le propuso “desinstalar WhatsApp en todo el país con un botón” .

El 8 de agosto de 2024, Efecto Cocuyo publicó que el Presidente “pidió a sus seguidores desinstalar WhatsApp de sus teléfonos porque era una ‘herramienta de espionaje’” .

Estas declaraciones ocurrieron en el contexto de protestas poselectorales y mayor control del entorno digital. La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU advirtió sobre un incremento de la represión y el control social tras los comicios de julio de 2024 .

Los peligros de censurar WhatsApp y redes sociales

Los estándares interamericanos son claros respecto al rol de Internet y las aplicaciones de mensajería en el ejercicio de la libertad de expresión. “Internet es un instrumento indispensable para el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión” y los Estados no deben “bloquear ni interferir” de forma arbitraria el acceso a plataformas y servicios digitales .

La misma Relatoría subraya que el cifrado y el anonimato “son esenciales para proteger la privacidad y la seguridad de quienes se expresan” .

Organizaciones de monitoreo han señalado cómo los bloqueos y caídas de conectividad afectan el acceso a servicios digitales, con impactos directos sobre el derecho a buscar, recibir y difundir información(Efecto Cocuyo. (30 de agosto de 2024). VE Sin Filtro: Conectividad a internet cae a menos del 20% de la normal. Efecto Cocuyo. Recuperado el 19 septiembre de 2025 de https://efectococuyo.com/tag/sin-internet/)).

Las advertencias contra WhatsApp forman parte de un proceso más amplio. Desde 2020 se reportan detenciones “por lo que publicaban en sus estados de WhatsApp”, lo que refleja la vigilancia del discurso en entornos de mensajería .

En 2024 registramos una escalada de restricciones y bloqueos en Internet en medio de la conflictividad postelectoral, y documentamos la continuidad de señalamientos oficiales contra WhatsApp .

WhatsApp para pescar críticos

El uso del derecho penal para castigar expresiones difundidas en mensajería y redes sociales ha sido constante. Entre enero y agosto de 2023 se registraron al menos 22 detenciones por ejercer la libertad de expresión, varias de ellas vinculadas a contenidos difundidos en plataformas digitales .

Casos reseñados por la prensa incluyen a ciudadanos y funcionarios acusados de “incitación al odio” por publicaciones o mensajes, un patrón que criminaliza el uso de herramientas de comunicación cotidiana .

En 2024 y 2025, registramos detenciones, bloqueos, despidos y otras represalias vinculadas al uso de plataformas como WhatsApp, en el marco de la conflictividad poselectoral y el cierre del espacio cívico . La ONU ha señalado que estas prácticas se inscriben en un patrón de represión dirigido a disuadir la crítica y restringir el debate público .

Te afecta a ti, nos censura a todos

Las amenazas de suspensión de WhatsApp y la vigilancia sobre su uso generan efectos de autocensura y temor. En espacios laborales, por ejemplo, se reportaron despidos de trabajadores de la televisora estatal tras la revisión de sus estados de WhatsApp, lo que convirtió a la aplicación en un ámbito sujeto a control administrativo y político . Este tipo de medidas erosiona el debate público y limita la contraloría social.

La experiencia comparada advierte sobre los riesgos de trasladar a Venezuela modelos de bloqueo de plataformas. En China, servicios como WhatsApp o Telegram están bloqueados y sustituidos por sistemas locales sujetos a control estatal; en Corea del Norte, el acceso a aplicaciones extranjeras está prohibido y las comunicaciones son vigiladas.

En estos entornos, la ciudadanía queda sometida a canales únicos de información, lo que restringe severamente la búsqueda, recepción y difusión de ideas y opiniones .

Las menciones recientes de Nicolás Maduro sobre WhatsApp, incluidas acusaciones sobre supuesta entrega de datos y llamados a desinstalar la aplicación, no son hechos aislados, sino parte de un patrón de control del espacio digital.

La evidencia documentada por organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales muestra un aumento de detenciones, bloqueos y hostigamiento por contenidos difundidos en plataformas de mensajería y redes sociales .

Conforme a los estándares interamericanos, bloquear o restringir aplicaciones de mensajería viola la libertad de expresión y el derecho a la privacidad; las limitaciones tecnológicas solo serían legítimas bajo condiciones estrictas de legalidad, necesidad y proporcionalidad .

En la práctica, medidas como las planteadas tendrían consecuencias graves: limitarían la comunicación cotidiana, debilitarían la organización social y consolidarían un entorno de silencio impuesto.

¿Cómo permanecer en esta plataforma?

Desde que llegó WhatsApp la vida de muchos ciudadanos se ha simplificado. Tener conversaciones de manera instantánea con familiares en países lejanos, hacer un grupo de trabajo, dictar clases, queramos o no, son rutinas que se han armonizado e internalizado en la agenda diaria: decir y hacer lo que queremos cuanto antes es más expedito si usamos WhatsApp. A la fecha de hoy, ésta mensajería no ha sido bloqueada en Venezuela.

Y no se puede interceptar el contenido de los mensajes enviados por WhatsApp. Desde 2016, la plataforma implementa el cifrado de extremo a extremo, un sistema por el cual los mensajes se “encierran” en el dispositivo del emisor y solo pueden ser “abiertos” en el del receptor. Ni siquiera Meta, empresa propietaria de WhatsApp, puede acceder a esa información. La única forma de que terceros como agencias de inteligencia o hackers puedan leer los mensajes es accediendo físicamente al dispositivo o utilizando programas espía como Pegasus. Esto quiere decir que ningún gobierno puede espiar las conversaciones en tiempo real dentro de la app, a menos que vulneren el propio teléfono del usuario. .

Sacando los antecedentes políticos citados líneas arriba, la convivencia y permanencia en esta aplicación también entra en riesgo si hacemos mal uso del servicio de mensajería. No solo los mitos y leyendas sobre que es una “herramienta de espionaje” pone en tela de juicio las intenciones de la aplicación.

Si compartimos datos personales sacados de un grupo o comunidad de WhatsApp, si pasamos información a terceros sin la autorización de los participantes del grupo o del mensajero si es una conversación privada, si madamos o reenviamos un video, fotografía, meme o cualquier contenido a varios destinatarios que además están en grupos comunes, estamos creando efectos diversos: fatiga, molestias, rechazo y hasta provocamos la salida de las personas de las comunidades o el bloqueo.

Para manejarnos bien entonces hay que hacer uso de ciertas prácticas que pueden garantizar permanencia y confianza:

Verificación en dos pasos: Activa esta opción en Configuración > Cuenta > Verificación en dos pasos. Añade un PIN que se te pedirá cada vez que registres tu número en un nuevo dispositivo.

Ocultar conversaciones sensibles: Usa la función de “archivar” chats, o instala apps externas para protegerlos con contraseña (aunque estas últimas deben ser de confianza).

Evita hacer backups automáticos en Google Drive o iCloud, a menos que estén cifrados.

Activa los mensajes temporales: Esta función permite que los mensajes se eliminen automáticamente después de un tiempo determinado. Es útil para mantener conversaciones más privadas y reducir el riesgo en caso de pérdida o robo del teléfono.

Verifica cambios en los códigos de seguridad: Si recibes una notificación de que ha cambiado el código de seguridad de uno de tus contactos, es recomendable confirmar directamente con esa persona si cambió de teléfono o reinstaló WhatsApp. .

Además, para optimizar su uso:

Respeta el propósito/objetivo de cada grupo. Si es familiar, no los atosigues con temas laborales y viceversa.

No envíes contenido que NO haya sido verificado.

Si te sientes incómodo en el grupo por cualquier razón, siéntete en libertad de salirte o “silenciar” las notificaciones. Si tienes que manifestar una queja, hazlo en privado. No todo el grupo tiene que enterarse.

No contestar de forma grosera. Ni esperar a que todos contesten tus mensajes

Antes de mandar o reenviar un video, fotografía, meme o cualquier contenido, analiza si será de interés de la mayoría de los integrantes del grupo. No repitas este contenido de grupo en grupo y a destinatarios en privado. Evita caer en provocación y que te expulsen de alguna comunidad de esta plataforma.

Cuando quieras responder a un comentario en específico de una persona, utiliza la función de “reply” para darle sentido a tu comentario y evitar confusiones.

Si entras en diálogo con una sola persona, cambia de la mensajería privada, pues quizás al resto no le interesa la información. Recuerda que los grupos son sensibles por naturaleza.

No abuses de las notas de audio. Si tienes que usarlas deben ser cortas y precisas.

No agregues personas sin pedirles la información.

No compartas información que se muestre pública. Pregunta si puedes llevarla a otros grupos, así evitas disgustos.

No todo está dicho sobre WhatsApp. Sin embargo, en el contexto actual, garantizar el acceso libre a WhatsApp y otras plataformas digitales es una condición indispensable para proteger el derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Pero igual, consideramos que hay que tener las reglas claras y hacer buenas prácticas de su uso.