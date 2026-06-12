Intimidan a ciudadana por protestar por falta de agua en Falcón

Una ciudadana recibió intimidaciones a través de estados de WhatsApp luego de participar en una protesta ciudadana por la falta de agua que padecen los habitantes del municipio Acosta, sector Boca de Mangle, en el estado Falcón.

“Tula”, la persona que recibió las intimidaciones, contó a Espacio Público que el día lunes 1 de junio de 2026 tomaron las calles para exigir que las autoridades les envíen agua a través de las tuberías y no por camiones cisternas.

Esta actividad se conectó con una transmisión en vivo del creador de contenido, “Kilómetro”, para viralizar la denuncia a través de las plataformas digitales. Luego de ello, la plataforma Instagram le canceló la cuenta a “Kilómetro” por el video que publicó de estos manifestantes.

Se resguardó temporalmente en otra vivienda por temor

No pasaron ni dos horas de esta acción, cuando “Tula” comenzó a recibir mensajes intimidatorios que una mujer, vinculada al oficialismo, publicó en sus estados de WhatsApp, hecho que la obligó a resguardarse en otra vivienda de manera temporal.

“Ahora anda de moto en moto escondiéndose. Es guapa la muchacha”, “Ya sé dónde estás escondida”, fueron los mensajes que le hicieron llegar a “Tula” de capturas de pantalla.

“Yo no la tengo agregada, pero otras personas sí, le tomaron capturas y me las enviaron”, dijo y añadió que dos personas hablaron con la que escribió los mensajes para pedirle que por favor dejara las intimidaciones.

“Lo único que yo he dicho es del problema del agua, el de la electricidad. ¡Los servicios públicos están colapsados! No me puedo estar escondiendo, no maté a nadie. Mi familia está preocupada y vela por mi seguridad. No sé si esto se salió de las manos”.

“Tula” también indicó que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se presentaron en la casa de otra compañera, quien también participó en la protesta por la falta de agua, pero no la consiguieron. Esto alertó a los otros vecinos para apoyarla por si los efectivos regresaban a la residencia.

Protestar es un derecho fundamental

La protesta pacifica es un derecho fundamental para la ciudadanía porque permite que las personas expresen sus quejas, denuncias y/o desacuerdos de manera pública y grupal, sin que sean víctimas de acoso, amenazas, persecuciones o detenciones por alzar la voz.

Resaltamos que la protesta forma parte de la vida democrática y es una herramienta de participación de/para todos los grupos sociales.