¿Se desdibuja la censura y autocensura en Venezuela en 2026? 

La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero de 2026, tras una operación militar de Estados Unidos, abrió una grieta en el sistema de censura que durante más de dos décadas moldeó la información disponible para los venezolanos. Muchos nombres, temas y datos que estaban prohibidos en los medios tradicionales y digitales aparecieron de nuevo.

La censura en Venezuela responde a una construcción progresiva y en capas durante más de veinte años. El proceso comenzó con la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) en 2004, que otorgó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) amplias potestades para multar, suspender o cerrar medios. El cierre forzado de Radio Caracas Televisión (RCTV) en 2007 fue el hito que instaló la autocensura como una condición para la existencia en los canales privados.

Las leyes represivas se acumularon: la Ley Contra el Odio (2017), la Ley Simón Bolívar, la Ley Antibloqueo y la Ley de ONG crearon un entramado jurídico que criminalizó el disenso. En nuestro informe 2025, documentamos 123 casos y 238 violaciones a la libertad de expresión, incluyendo 44 detenciones arbitrarias, con al menos 14 de ellas vinculadas a publicaciones en redes sociales e internet.

Sobre el mecanismo del silencio, recordamos que la disminución de casos documentados no refleja una mejora de las garantías, sino el síntoma de una autocensura cada vez más arraigada y del miedo al castigo ejemplarizante. Documentar en 2025 es, por definición, un acto de resistencia.

Inventario de lo censurado: términos, personas y temas

La tabla a continuación es un recuento que sistematiza las principales categorías de censura documentadas por organizaciones como Espacio Público, PROVEA, Transparencia Venezuela, Acceso a la Justicia, VeSinFiltro, el IPYS, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras (RSF) y Human Rights Watch, entre 2017 y 2025. Se indica el estado de cada ítem a mayo de 2026.

Al final de esta nota incluimos una tabla de recuento que sistematiza, en un solo vistazo, lo que documentamos a lo largo del texto: nombres de personas opositoras y periodistas que estuvieron vetados de pantallas y emisoras, temas económicos cuyos datos oficiales fueron ocultados durante años, expedientes de derechos humanos que no podían mencionarse, leyes que sirvieron como marco para la censura, y la situación de los medios y plataformas digitales bloqueados. Cada entrada explica por qué el término, la persona o el tema era considerado tabú, y se acompaña de un código de color que indica su estado a mayo de 2026: si regresó al espacio público, si lo hizo de forma parcial o con cautela, o si sigue censurado o restringido.

La censura y autocensura es tan profunda, que es imposible abordarla del todo aunque hagamos una investigación extensa. Incluso las denuncias por detenciones arbitrarias en caso de expresión parecían reducirse, pero después del 3 de enero familiares de víctimas que no estaban registradas como tal, empezaron a hablar sobre sus casos. Esta tabla ofrece un mapa de referencia rápida para periodistas, investigadores y ciudadanía que quieran entender qué cambió y qué no.

Las omisiones que pueda identificar el lector no son intencionales y pueden reportarlas a nuestro WhatsApp (04242753974) para generar una documentación formal.

Qué, cómo y por qué estaba censurado

Para ilustrar cada área, presentamos ejemplos que evidencian la censura, que permeaba a otras personas, temas y a profesionales de diferentes gremios. No son únicos, pero hacer un abordaje extenso de cada tema puede ser en sí un trabajo periodístico. Nuestra intención es permitir que sea posible entender la profundidad de la autocensura y la censura a partir de casos públicamente conocidos y dejar en el aire una pregunta: si esto ocurría con personas de interés, ¿cómo se informaba la ciudadanía? ¿Cómo afectaba la libertad de expresión a familiares, conocidos y círculo de las víctimas?

La sociedad entera vive la desinformación a partir de la censura.

Personas proscritas

María Corina Machado fue la figura más sistemáticamente silenciada de la televisión y la radio venezolanas durante más de una década. Inhabilitada por la Contraloría General para ejercer cargos públicos hasta 2036, su nombre e imagen desaparecieron de los noticieros privados en señal abierta. El 29 de enero de 2026, con Maduro ya capturado, Venevisión transmitió brevemente sus declaraciones desde Washington. Fue la primera vez en más de una década que el canal de mayor audiencia mostraba a Machado en pantalla. La reacción fue inmediata: el ministro del Interior Diosdado Cabello dedicó un segmento de su programa en VTV a advertir al canal. Como documentó exhaustivamente Infobae, ese episodio funcionó como radiografía del sistema que persiste bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez

En octubre de 2025, el Comité Nobel de Noruega anunció que Machado era la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 por su labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano. El hecho fue un terremoto para los medios nacionales. Según diferentes fuentes protegidas, Conatel actuó con rapidez: ordenó a Unión Radio sacar del aire a los periodistas Luis Olavarrieta y Shirley Varnagy, quienes habían anunciado el galardón. Apenas mencionaron el Nóbel de Machado en la televisión abierta venezolana ese día; su hija Ana Corina Sosa recibió el premio en Oslo en diciembre de 2025.

Periodistas censurados que regresan a la pantalla

El 1 de abril de 2026, Venevisión anunció que Luis Olavarrieta y Shirley Varnagy conducirían la nueva emisión estelar de Noticias Venevisión, relanzada bajo la gestión de Adriana Cisneros y Andrés Badra. El 13 de abril debutaron al frente del noticiero en horario prime time (7:00 p.m.) con un editorial que reconocía el peso de lo vivido:

“Hemos pasado por mucho, pero aquí estamos de regreso. Hoy comienza un espacio donde el país cada noche pueda verse completo” (Varnagy)

“Comenzamos con la verdad, con los hechos, con la objetividad, con la determinación de que ninguna parte de la realidad se quede por fuera” (Olavarrieta)

Varnagy renunció a Globovisión en vivo en 2014 cuando el canal le censuró el fragmento de una entrevista a Mario Vargas Llosa; Olavarrieta era conocido por el programa Enchúfate, Detrás de las cámaras, Rostros del Crimen. El suceso lo cubrieron decenas de medios como símbolo del deshielo informativo en Venezuela.

Sin embargo, el regreso tuvo inmediata sombra: el 16 de abril de 2026, usuarios denunciaron que el noticiero seguía borrando digitalmente la palabra “tortura” en los carteles de familiares de presos políticos que aparecían en las transmisiones

Datos económicos: del silencio a las cifras

El Banco Central de Venezuela (BCV) dejó de publicar el Índice Nacional de Precios al Consumidor entre noviembre de 2024 y febrero de 2026: más de un año de silencio oficial sobre la inflación. El 6 de marzo de 2026, bajo presión del gobierno de Estados Unidos, que exigía datos oficiales para cualquier estabilización económica, el BCV publicó sus cifras: inflación 2025: 475,28 %, la más alta del mundo. La inflación acumulada en enero-febrero de 2026 era ya del 51,94 %. El FMI había proyectado un 682 % para 2026. Como señaló Banca y Negocios, la publicación fue la primera del BCV en ese período; el silencio previo había obligado a los economistas a construir estimaciones propias.

Leyes censoras: debate y exigencias de derogación

El 19 de febrero de 2026, en el contexto del debate sobre la Ley de Amnistía, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez reconoció que ha habido “situaciones de mala utilización” de la Ley Contra el Odio y adelantó que es “muy probable” su reforma. La ley, aprobada en 2017, establece penas de hasta 20 años de cárcel y había sido utilizada para detener a personas por publicaciones en WhatsApp, TikTok o comentarios críticos al gobierno. Hemos documentado 162 víctimas en los primeros seis años de aplicación; a la fecha, siguen surgiendo denuncias que no se habían hecho públicas previamente por la autocensura de familiares de las víctimas.

Organizaciones y medios de comunicación como Espacio Público, Transparencia Venezuela, Efecto Cocuyo y Acceso a la Justicia, en abril de 2026, exigieron la derogación de un entramado de leyes represivas que incluye también la Ley Simón Bolívar, la Ley Antibloqueo, la Ley de ONG y la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo. Según Transparencia Venezuela, “la derogación es jurídicamente viable, no crea vacíos legales”

Bloqueos digitales: la censura que persiste sin Maduro

VeSinFiltro documentó que a mayo de 2026 siguen bloqueados 206 sitios web en Venezuela, 65 de ellos medios de comunicación. El 13 de marzo de 2026, más de 30 organizaciones de la sociedad civil acudieron a la sede de Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones)para entregar una solicitud formal de desbloqueo. El plazo legal de 20 días venció el 20 de abril sin respuesta. En mayo, VeSinFiltro reiteró la exigencia pública: “Desbloquear los medios en Venezuela es fácil. Solo se necesita la voluntad política”.

Un avance puntual: la operadora Digitel desbloqueó X (ex Twitter) el 19 de marzo de 2026, primera en hacerlo desde el bloqueo impuesto en agosto de 2024. Las demás operadoras (CANTV, Movistar, Inter y NetUno) mantienen activo el bloqueo. El nuevo director de Conatel, Enrique Quintana Sifontes, no ha respondido a las solicitudes formales de la sociedad civil ni publicado criterios para los bloqueos

El regreso de nuevos espacios, programas y temas

Televisión: el noticiero estelar como símbolo

El relanzamiento de la emisión estelar de Noticias Venevisión el 13 de abril de 2026 es el hecho más simbólico, pero no es el único cambio en el canal. Desde el 28 de enero de este año, cuando se transmitieron brevemente las declaraciones de MCM, Venevisión comenzó un proceso de apertura gradual y cautelosa que Tal Cual Digital analizó en detalle en mayo de 2026: el canal “ha vuelto a mencionar a figuras vetadas, cubrir excarcelaciones de presos políticos y dar espacio a víctimas de la represión”, aunque con cautela.

Recordemos que Venevisión también fue señalado por dividir pantallas el 11 de abril de 2002, pero cambió su línea editorial para evitar represalias como el cierre que sufrió RCTV.

Por su parte, Globovisión cambió de dueño en 2013 y adoptó una línea editorial progubernamental, en 2026 enfrenta la pregunta de si la nueva coyuntura le exigirá otra transformación. Su programa Vladimir a la 1, conducido por Vladimir Villegas, era antes de 2026 uno de los pocos espacios de análisis con cierta neutralidad dentro del canal, que sigue siendo propiedad de Raúl Gorrín, empresario con vínculos documentados con el chavismo.

El anuncio del cierre de El Helicoide como centro de detención hecho por Delcy Rodríguez el 30 de enero de 2026, lo cubrieron todos los noticieros nacionales. Por primera vez en décadas, las cámaras de televisión venezolanas se instalaron en los alrededores del edificio y entrevistaron a familiares de presos. Los términos “tortura”, “preso político” y “El Helicoide” comenzaron a pronunciarse en pantalla, aunque no sin filtros

Desde el 3 de enero de 2026, Televen amplió gradualmente su cobertura informativa. La estrategia ha implicado una renovación progresiva de sus contenidos. El 23 de marzo de 2026 estrenó Vitrina Hoy, un nuevo magazine matutino que actualiza el formato del histórico Vitrina, con un nuevo equipo de presentadoras y mayor variedad de contenidos. El mismo mes, lanzó Click Financiero, un espacio de análisis económico diario que antes era apenas un segmento dentro del noticiero. Ambos lanzamientos apuntan a una audiencia que demanda más información económica oficial, precisamente uno de los temas más censurados durante el chavismo.

El cambio más significativo en el plano periodístico es el lanzamiento de Código 360, un programa de periodismo de investigación conducido por Adrián Barrios, Jofrana González, Isnardo Bravo y Joan Rodríguez. Es el primer espacio de investigación periodística en un canal privado venezolano de señal abierta en muchos años. El gerente general del canal, Jesús Tamame, fue explícito al respecto en El Nacional (abril 2026): “En la parrilla del canal 10 han decidido dar más protagonismo al periodismo, en un país donde se ha impuesto la censura y la autocensura en los medios de comunicación, especialmente en la radio y la TV

Radio: mayor alcance, más censura

La radio venezolana sufrió el mayor impacto de los cierres: más de 300 emisoras entre 2003 y 2025. Unión Radio, la única red de radio privada de alcance nacional que sobrevivió hasta 2025, fue el escenario donde Conatel actuó en octubre de 2025 para silenciar a Olavarrieta y Varnagy. El episodio ilustra que la radio sigue siendo el medio más vulnerable a la censura administrativa a través de la eliminación de concesiones, no renovación y el silencio administrativo ante múltiples peticiones.

A mayo de 2026, no hay confirmación de que se hayan devuelto las frecuencias o equipos a emisoras cerradas arbitrariamente, ni de que Conatel haya flexibilizado su política de concesiones. Radio Fe y Alegría, red de radio educativa de los jesuitas, y RCR 750 AM, una de las pocas emisoras con línea editorial independiente, mantienen coberturas que se amplían gradualmente después del 3 enero 2026.

Medios digitales: la resistencia que no espera a Conatel

Los medios digitales independientes operaron desde el exilio o bajo bloqueo durante años, pero comenzaron a ver un aumento en su visibilidad interna. Diversos medios digitales siguen técnicamente bloqueados para la mayoría de los usuarios dentro de Venezuela sin VPN, pero el volumen de sus coberturas sobre el escenario posterior al 3 enero de 2026 ha crecido. Sus investigaciones sobre presos políticos, el Helicoide y el proceso de amnistía son detalladas y se mantienen disponibles.

La plataforma VPItv fue allanada y obligada al cierre temporal en enero de 2021; en mayo de 2026 sigue operando desde fuera del país y por plataformas digitales. No ha recuperado sus equipos ni ha podido regresar a una operación normal en Venezuela. El CPJ señaló en mayo de 2026 que el periodista venezolano liberado el 4 de febrero de 2026 fue el último en ser excarcelado, pero el sistema “sigue bloqueando sitios web de al menos 65 medios de comunicación”

Organizaciones de la sociedad civil: voz más audible

Las organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil seguimos registrando la situación de derechos humanos en Venezuela sin falta, año tras año. Desde enero de 2026, con la disminución de la persecución por expresión, han aumentado también las acciones de denuncia y exigencia, al disminuir el riesgo a detenciones arbitrarias y desapariciones, como ocurrió previamente a diversas personas defensoras de derechos humanos.

En abril publicamos nuestro informe anual 2025 y, junto con PROVEA y el CDH-UCAB, presentamos observaciones formales al proceso de designación del Comité de Postulaciones Judiciales. El espacio cívico reclama más visibilidad institucional.

Otras organizaciones también continúan visibilizando su labor, aplaudimos a todas las que siguen trabajando en la documentación, visibilización y exigencias de cumplimiento de los derechos humanos en el país.

En la actualidad, el gobierno liderado por Delcy Rodríguez ha tenido reuniones con algunas ONG y medios de comunicación social en el marco de la Comisión para la Convivencia y la Paz, encuentros que hasta la fecha no han marcado ningún cambio formal significativo como, por ejemplo, la devolución de frecuencias radioeléctricas, de equipos robados o decomisados por funcionarios, el levantamiento permanente del bloqueo a medios digitales o la liberación plena de los trabajadores de la prensa y de la ciudadanía judicializada por expresarse, acciones urgentes para la recuperación de un esquema mínimo de garantías en lo que respecta a la libertad de expresión, información y prensa.

Balance: qué ha regresado, qué está a medias, qué sigue silenciado

El mapa del regreso no es lineal ni completo. Puede organizarse en tres franjas:

Regresó o está regresando:

La mención de María Corina Machado, Edmundo González, Juan Pablo Guanipa y otros líderes opositores en medios privados nacionales.

La publicación de datos de inflación por el BCV tras más de un año de silencio (475% en 2025).

La excarcelación de periodistas y el inicio de la cobertura abierta de casos de presos políticos.

El debut de periodistas censurados en la televisión abierta venezolana en horario estelar.

El anuncio del cierre de El Helicoide y su cobertura por medios nacionales.

El reconocimiento del ‘mal uso’ de la Ley Contra el Odio por el propio presidente de la Asamblea Nacional.

El Nobel de la Paz de MCM, mencionado sin represalias inmediatas en medios nacionales desde enero 2026.

Una mayor apertura de Venevisión para mencionar figuras vetadas y cubrir excarcelaciones, pero salió de la parrilla de Televisión Abierta a finales de enero de 2026, según denunció el SNTP.

Regresó a medias, con cautela o filtros:

La cobertura de presos políticos lleva filtros: Venevisión borró la palabra ‘tortura’ en carteles en abril 2026.

Los temas económicos (escasez, salarios, corrupción) se mencionan, pero sin el análisis crítico que demanda la situación.

Las denuncias de fraude electoral del 28J circula con mayor frecuencia en redes y medios internacionales que en la TV venezolana.

La autocensura persiste como mecanismo de supervivencia, especialmente en radio.

Los partidos opositores y sus líderes (Leopoldo López, Capriles) son mencionados con más frecuencia, pero no en cobertura profunda.

Aparecen las firmas de los periodistas en algunos medios. En otros se mantiene el retiro. Hay, de quienes tienen cuentas personales en las redes sociales, que se han vuelto virales y usan sus rostros y nombres.

Sigue silenciado o con restricciones estructurales:

206 sitios web bloqueados, 65 medios; Conatel no responde exigencias de la sociedad civil (mayo 2026).

X (Twitter) bloqueada en cuatro de cinco grandes operadoras; Signal, Zello y VPN siguen bloqueados.

La investigación sobre narcotráfico estatal, corrupción en PDVSA y reservas internacionales sigue siendo de extremo riesgo.

Los datos de salud pública (mortalidad, malaria, boletines epidemiológicos) siguen sin publicarse oficialmente.

Las cifras de pobreza y desnutrición no tienen fuentes oficiales actualizadas.

Leyes represivas (Ley Simón Bolívar, Ley Antibloqueo, Ley de ONG) siguen vigentes sin cambios.

Diosdado Cabello sigue en el gobierno como ministro del Interior; las advertencias a los medios persisten.

El panorama fue resumido con precisión por Reporteros sin Fronteras (RSF): “Desde la agresión militar de Estados Unidos del 3 de enero de 2026, que dio lugar a la captura de Maduro, el país se encuentra sumido en una gran incertidumbre en cuanto a las garantías de la libertad de prensa”. Y el IPYS comenta “El impacto ya no se mide solo en agresiones registradas, sino en los temas que se dejan de cubrir, las preguntas que evitan hacer y las historias que nunca llegan a contarse”.

El regreso de lo silenciado, sigamos alertas

El retorno de ciertos nombres, datos y temas al espacio informativo venezolano es, en sí mismo, un indicador político; sin embargo, el cambio del 3 de enero no ha implicado una transformación del ecosistema mediático. Persiste la arquitectura de censura, que incluye a Conatel, los bloqueos, la autocensura estructural en los medios que aún operan dentro del país y la presencia de figuras del madurismo en el nuevo gobierno.

La libertad de expresión en Venezuela no es un hecho consolidado sino un proceso en disputa. Lo que regresa al espacio público no lo hace por decisión política del gobierno interino, sino empujado desde abajo: por la presión internacional, por la desobediencia de periodistas que decidieron nombrar lo innombrable, y por una ciudadanía que lleva más de veinte años aprendiendo a leer entre líneas.

Sigamos exigiendo la protección y el respeto a nuestro derecho de buscar, recibir y difundir información de todo tipo, por cualquier medio, sin miedo a represalias.

Recuento de temas censurados y su estado a mayo 2026:

Regresa o fue reconocido ⚠️ Cambio parcial / zona de cautela 🔴 Sigue censurado o restringido

Categoría Término / Persona / Tema Por qué era tabú Estado · mayo 2026 Personas · Oposición Persona · Oposición María Corina Machado Inhabilitada, en clandestinidad; nombre suprimido en medios nacionales o reemplazado por descalificaciones. Desde la aprobación de la Ley Simón Bolívar, periodistas se autocensuraron. Nobel de la Paz 2025 silenciado en televisión y radio. Regresa: citada abiertamente desde ene. 2026; entrevistada por medios; Nobel 2025 reconocido. Persona · Oposición Edmundo González Urrutia Candidato opositor ganador según actas; exiliado; mencionarlo en medios locales como ganador era de altísimo riesgo; una radio fue sancionada por emitir una entrevista suya. Mencionado como presidente electo de facto; cubierto por medios desde ene. 2026. Persona · Oposición Juan Pablo Guanipa Detenido may. 2025, acusado de ‘terrorismo’; imagen y declaraciones vedadas en medios nacionales. Excarcelado 8-feb-2026; aparición cubierta ampliamente incluyendo Venevisión. Persona · Oposición Leopoldo López Partido Voluntad Popular proscrito; su nombre vinculado a ‘golpismo’ y ‘terrorismo’; medios evitaban mencionarlo favorablemente. ⚠️ Parcial: mencionado como retorna al país desde exilio (mayo 2026). Persona · Oposición Freddy Guevara Dirigente opositor perseguido; sindicado como ‘terrorista’; medios afines al chavismo lo demonizaban. Aparece en medios como figura opositora activa post-3 enero 2026. Persona · Oposición Henrique Capriles Inhabilitado; su nombre en medios nacionales era tratado con cautela o silenciado. Mencionado en contextos de transición democrática desde 2026. Personas · Periodistas Persona · Periodista Luis Olavarrieta Sacado del aire de Unión Radio por Conatel en oct. 2025 al mencionar Nobel de MCM; vetado de TV abierta durante años. Regresa: ancla estelar de Noticias Venevisión desde el 13-abr-2026. Persona · Periodista Shirley Varnagy Renunció a Globovisión en vivo en 2014 por censura; expulsada de Unión Radio en oct. 2025 por mencionar Nobel de MCM. Regresa: co-ancla de Noticias Venevisión junto a Olavarrieta desde el 13-abr-2026. Persona · Periodista César Miguel Rondón Periodista de larga trayectoria que operó desde el exilio y plataformas digitales para evadir la censura. Activo en YouTube con cobertura sobre Venezuela post-3 enero 2026. Persona · Periodista Leopoldo Castillo / Aló Ciudadano Programa emblema de la participación ciudadana, cancelado por Globovisión en 2013 tras su compra; Castillo exiliado en Miami. ⚠️ Pendiente: Castillo activo en MiraTV (Miami); no confirmado su regreso a Venezuela. Persona · Periodista Carlos Correa (Espacio Público) Desaparecido y detenido en enero 2025 por la DGCIM; liberado tras presión internacional. Liberado; Espacio Público continúa su labor de monitoreo. Persona · Periodista Ramón Centeno Detenido en 2022 por entrevistar a personas vinculadas a manifestaciones; permaneció preso. Excarcelado; activo en redes sociales con todo tipo de denuncias. Personas · Otras figuras Persona · Funcionaria / DDHH Rocío San Miguel (Control Ciudadano) Experta en seguridad y DDHH, detenida en feb. 2024; su nombre era tema sensible en medios. ⚠️ Excarcelada en enero de 2026 y llevada a España. Regresó a Venezuela el 26 de mayo; su caso aún no es del todo público. Persona · Exfuncionario Tareck El Aissami Ministro poderoso; caído en desgracia en 2023 por caso PDVSA-Cripto; mencionarlo implicaba riesgo. ⚠️ Caso judicial cubierto pero con opacidad, incluyendo sus idas y venidas a tribunales. Temas · Economía Tema · Economía Inflación / INPC (datos BCV) BCV no publicó el INPC entre nov. 2024 y feb. 2026. Reportar cifras independientes era considerado ‘guerra económica’. BCV publicó cifras el 6-mar-2026 (475% en 2025). Ahora cubierto ampliamente. Tema · Economía PIB / indicadores macro Sin publicación oficial desde 2023/2024; observatorios independientes silenciados. BCV publicó datos en mar. 2026 bajo presión de EE.UU. para la estabilización. Tema · Economía Escasez / crisis de servicios básicos (agua, luz, gas) Reportar fallas de CORPOELEC, PDVSA o escasez de alimentos era ‘guerra económica’ o ‘desinformación’. ⚠️ Parcial: Venevisión y otros comienzan a cubrirlo con cautela. Tema · Economía Corrupción gubernamental / PDVSA-Cripto Tabú absoluto; periodistas de Armando.info y otros medios acusados falsamente de participar en tramas para silenciarlos. 🔴 Sigue siendo zona de alto riesgo; cobertura muy limitada. Tema · Economía Salario mínimo / poder adquisitivo real El gobierno publicaba cifras nominales positivas; analistas que señalaban su insuficiencia eran presionados. ⚠️ Parcial: cobertura general a partir de protestas de trabajadores, pero la autocensura persiste. Tema · Economía Tipo de cambio paralelo / dólar negro Reportar el precio del dólar en el mercado paralelo podía derivar en detenciones; el BCV difundía solo el tipo oficial. ⚠️ Parcial: el BCV publica el tipo oficial; el diferencial se divulga por redes sociales. Tema · Economía Reservas internacionales / oro de la nación Opacidad total; datos controlados; periodistas que indagaban eran acusados de ‘traición a la patria’. 🔴 Aún zona de muy alto riesgo; sin datos públicos transparentes. Temas · Política y Derechos Humanos Tema · Política / DDHH Actas electorales del 28-J (fraude 2024) Mencionar el fraude implicaba detención. El CNE nunca publicó las actas. Ciudadanos detenidos por compartirlas en redes. Ampliamente citado por medios internacionales; cobertura cautelosa pero creciente en Venezuela. Tema · Política / DDHH Presos políticos (cifras, nombres) El gobierno negaba su existencia; el nombre ‘Foro Penal’ en un noticiero era señal de riesgo; cifras de ONG silenciadas. Venevisión y otros cubren excarcelaciones; Foro Penal es citado abiertamente. Tema · Política / DDHH Tortura en El Helicoide / DGCIM Denuncias de tortura en centros de detención eran proscritas; periodistas que las documentaban fueron perseguidos o detenidos. Cubierto tras anuncio de cierre del Helicoide (ene. 2026); aún sensible. Tema · Política / DDHH Crímenes de lesa humanidad (CPI) Mencionar la investigación de la Corte Penal Internacional era peligroso; el gobierno lo llamaba ‘injerencia’. ⚠️ Parcial: citado por ONG; medios nacionales tímidos según monitoreo ene.–may. 2026. Tema · Política / DDHH Colectivos armados / paramilitares Denunciar el rol de los colectivos en represión era de altísimo riesgo; se les llamaba ‘organizaciones populares’. ⚠️ Parcial: periodistas internacionales los mencionan; prensa local aún cauta. Tema · Política / DDHH Narcotráfico estatal / Cartel de los Soles Tabú absoluto; denunciar vínculos entre el Estado y el narcotráfico implicaba acusaciones de ‘espionaje’. Armando.info enfrentó persecuciones. 🔴 Sigue siendo zona de riesgo en Venezuela; cubierto solo desde el exilio. Tema · Política / DDHH Nobel de la Paz de MCM (oct. 2025) Conatel sacó del aire a Olavarrieta y Varnagy presuntamente por anunciarlo; silencio en TV abierta. Mencionado ampliamente desde ene. 2026. Tema · Política / DDHH Inseguridad / homicidios / Tren de Aragua Reportar cifras de inseguridad era ‘desestabilizador’; el Tren de Aragua era innombrable en conexión con el Estado. ⚠️ Parcial: mencionado en medios; Joan Camargo y Román Camacho retoman difusión. Temas · Salud Tema · Salud Crisis hospitalaria / falta de insumos Reportar sobre hospitales sin medicamentos o camas era considerado propaganda antigubernamental. ⚠️ Parcial: medios locales independientes han retomado el tema. Tema · Salud Boletines epidemiológicos (malaria, dengue, etc.) El gobierno canceló la publicación de boletines en 2017; periodistas que los publicaban eran presionados. ⚠️ Aún opaco; exigido por PROVEA y organizaciones de salud pública. Publicación parcial en abr. 2026. Tema · Salud Mortalidad materna / infantil Cifras ocultadas; periodistas de salud que las documentaban eran intimidados. 🔴 Sin datos oficiales; sigue sin cobertura libre en medios nacionales. Marco normativo Leyes / Marco normativo Ley Contra el Odio (2017) Utilizada para detener a ciudadanos por publicaciones en WhatsApp, TikTok, X. 14 detenciones relacionadas en 2025; penas de hasta 20 años. Espacio Público documentó 162 víctimas en 6 años. La AN reconoció su ‘mal uso’ en feb. 2026; debate de reforma en curso. Leyes / Marco normativo Ley de ONG / Ley Antisociedad Usada para amenazar a organizaciones que reciben fondos del exterior; periodistas vinculados a ONG eran objetivo. ⚠️ Transparencia Venezuela exige derogación; sin cambios concretos. Leyes / Marco normativo Ley Simón Bolívar (penas hasta 30 años) Instrumento para criminalizar declaraciones públicas que se calificaran como apoyo a ‘sanciones’ contra Venezuela. 🔴 Vigente; ONG exigen su derogación. Leyes / Marco normativo Ley Antibloqueo Otorgaba al Ejecutivo poderes para actuar en secreto, sin rendición de cuentas; periodistas que investigaban contratos bajo esta ley eran silenciados. 🔴 Vigente; periodismo de investigación sigue en riesgo. Medios · Digital / Internet Medios · Digital Plataforma X (ex Twitter) Bloqueada en todas las operadoras desde ago. 2024 (post-elecciones). ⚠️ Digitel la desbloqueó en marzo 2026; CANTV, Movistar, Inter y NetUno la mantienen bloqueada. Medios · Digital TikTok Bloqueada selectivamente en períodos clave de 2024–2025 (protestas, elecciones). ⚠️ Acceso intermitente; no se ha levantado bloqueo general. Medios · Digital Telegram Bloqueado en ene. 2025 durante la toma de posesión de Maduro. ⚠️ Situación variable por operadora; sin resolución oficial. Medios · Digital Instagram / Facebook (períodos) Bloqueados temporalmente en varios momentos de 2024 durante la crisis electoral. ⚠️ Acceso restaurado pero bajo vigilancia. Medios · Digital 65+ medios digitales bloqueados (Efecto Cocuyo, La Patilla, Runrun.es, El Nacional, Infobae, etc.) Bloqueados por DNS y técnicas de filtrado por CANTV y otras ISP; muchos desde 2017–2020. 🔴 Siguen bloqueados a mayo 2026: 206 sitios, 65 medios. Conatel no responde. Medios · Digital VPN y DNS públicos (8.8.8.8) Bloqueados especialmente desde ago. 2024; su uso era señal de ‘actividad sospechosa’. 🔴 Siguen bloqueados en CANTV y otras ISP. Documentado por VeSinFiltro. Medios · Digital Signal / Zello Herramientas de comunicación segura bloqueadas por su uso en movilizaciones. 🔴 Siguen bloqueadas según VeSinFiltro (mayo 2026). Medios · TV y Radio VPItv (canal online) Allanado por Conatel y Seniat en ene. 2021; equipos incautados; forzado al cierre temporal. ⚠️ Sigue operando desde el exterior y digital; no ha recuperado equipos incautados. Conceptos y expresiones Concepto / Expresión “Fraude electoral” Decirlo en medios implicaba detención. Ciudadanos presos por publicarlo en redes. ⚠️ Parcial: circula en redes y medios internacionales; cautela en TV local. Concepto / Expresión “Dictadura” / “régimen” Usar estos términos en medios nacionales era arriesgado; se exigía llamarlo ‘gobierno’. ⚠️ Parcial: periodistas del exilio lo usan; en Venezuela aún con cautela. Concepto / Expresión “Preso político” El gobierno negaba su existencia; mencionarlos en medios era señal de ‘anti-patria’. Citado abiertamente; Foro Penal aparece en noticieros. Concepto / Expresión “Tortura” / “desaparición forzada” Palabras vetadas en cobertura; Venevisión llegó a borrar digitalmente la palabra ‘tortura’ en carteles. ⚠️ Mencionado con cautela; Venevisión borraba el término aún en abr. 2026. Concepto / Expresión “Instigación al odio” (como acusación arbitraria) La Ley se usaba para silenciar; hablar de ella críticamente era arriesgado. Espacio Público documentó 162 víctimas. Jorge Rodríguez admitió ‘mal uso’ en feb. 2026; debate abierto de reforma. Concepto / Expresión Cifras oficiales de pobreza / desnutrición El INE no publicaba cifras actualizadas; ONG que las estimaban eran presionadas. 🔴 Aún sin datos oficiales actualizados; silencio institucional persistente. Concepto / Expresión “PDVSA en ruinas” / colapso petrolero Punto de Corte fue bloqueado en 2020 por publicar ‘CANTV en las ruinas’; cobertura del colapso de PDVSA era considerada traición. ⚠️ Parcial: medios del exilio y organismos internacionales lo reportan; en Venezuela con cautela.

Fuentes: Espacio Público, PROVEA, Transparencia Venezuela, Acceso a la Justicia, VeSinFiltro, IPYS Venezuela, CPJ, RSF, HRW. Elaboración: Espacio Público, mayo 2026. Las omisiones pueden reportarse a 04242753974.