Instagram cancela cuenta de “Kilómetro” 

El creador de contenido, Miguel Heredia (@Kilometro_internacional), informó este 9 de junio que la red social Instagram le cerró su cuenta bajo el argumento de “derecho de autor” luego de que hiciera una publicación en vivo en la cual aparecían denuncias sobre la falta de agua en el municipio Acosta, sector Boca de Mangle, en el estado Falcón.

Heredia contó a Espacio Público que desde el lunes 1 de junio apoyó a los habitantes de esa comunidad que salió a protestar en las calles porque no reciben agua a través de las tuberías sino solo por camiones cisternas.

“El alcalde fue y les prometió algo que no cumplió y seguimos haciendo las denuncias. Los videos están en mi cuenta de TikTok” y agregó sobre una presunta persona que intimidó a otra por participar en la acción de calle.

“Ese video hizo que mi Instagram tuviese una advertencia por el cual hoy está suspendida”, expresó y dijo que envió una apelación el día 8 para intentar recuperar el acceso a su cuenta.

Por otra parte, Heredia indicó que en paralelo publicó un material en el que se refirió a las personas que salieron de Venezuela con asilo sin merecerlo. “¿En cuál población hago yo hincapié? En aquellos que son parte del régimen y hoy disfrutan las bondades del imperio. En ningún momento hablé de la diáspora en mi video. Posteriormente, la gente se sintió aludida y yo pedí disculpas”, añadió Heredia que tenía dos años con su cuenta en esta red social.

Para el creador de contenido, en caso de no restituirse la cuenta, esto implica la pérdida total e inmediata del perfil y de todo su contenido acumulado, lo que se traduce además en un impacto al cultivo de su audiencia y de su alcance personal.