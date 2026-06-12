Facebook-f Twitter Linkedin Instagram Youtube Tiktok

Instagram cancela cuenta de “Kilómetro” 

Facebook
X
LinkedIn
Email

El creador de contenido, Miguel Heredia (@Kilometro_internacional), informó este 9 de junio que la red social Instagram le cerró su cuenta bajo el argumento de “derecho de autor” luego de que hiciera una publicación en vivo en la cual aparecían denuncias sobre la falta de agua en el municipio Acosta, sector Boca de Mangle, en el estado Falcón. 

Heredia contó a Espacio Público que desde el lunes 1 de junio apoyó a los habitantes de esa comunidad que salió a protestar en las calles porque no reciben agua a través de las tuberías sino solo por camiones cisternas. 

“El alcalde fue y les prometió algo que no cumplió y seguimos haciendo las denuncias. Los videos están en mi cuenta de TikTok” y agregó sobre una presunta persona que intimidó a otra por participar en la acción de calle.1

“Ese video hizo que mi Instagram tuviese una advertencia por el cual hoy está suspendida”, expresó y dijo que envió una apelación el día 8 para intentar recuperar el acceso a su cuenta.  

Por otra parte, Heredia indicó que en paralelo publicó un material en el que se refirió a las personas que salieron de Venezuela con asilo sin merecerlo. “¿En cuál población hago yo hincapié? En aquellos que son parte del régimen y hoy disfrutan las bondades del imperio. En ningún momento hablé de la diáspora en mi video. Posteriormente, la gente se sintió aludida y yo pedí disculpas”, añadió Heredia que tenía dos años con su cuenta en esta red social. 

Para el creador de contenido, en caso de no restituirse la cuenta, esto implica la pérdida total e inmediata del perfil y de todo su contenido acumulado, lo que se traduce además en un impacto al cultivo de su audiencia y de su alcance personal.

  1. Comunicación telefónica, 9 de junio de 2026 []

Artículos relacionados

Intimidan a ciudadana por protestar por falta de agua en Falcón

12 junio, 2026

Una ciudadana recibió intimidaciones a través de estados de WhatsApp luego de participar en una protesta ciudadana por la falta de agua

¿Se desdibuja la censura y autocensura en Venezuela en 2026? 

12 junio, 2026

La captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero de 2026, tras una operación militar de Estados Unidos, abrió

Datos climáticos: información pública que no maneja la ciudadanía

9 junio, 2026

El pasado 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, un recordatorio anual de que un planeta sano es

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Lo más reciente

Queremos enviarte la información que te interesa

Estamos organizando nuestros contactos, por favor anota tus datos y selecciona tus preferencias para recibir información sobre el derecho a la libertad de expresión e información.

Recibirás un correo de confirmación para que nuestras comunicaciones no caigan en tu bandeja de spam.

Agregar tu número de teléfono es opcional, debes escribirlo en formato +584141234567. No te sumaremos a grupos ni enviaremos información periódica por esta vía.