WhatsApp: ¿Eliminarlo o usarlo con cautela?

Desde que llegó WhatsApp la vida de muchos ciudadanos se ha simplificado.

Tener conversaciones de manera instantánea con familiares en países lejanos, hacer un grupo de trabajo, dictar clases, queramos o no, son rutinas que se armonizaron e internalizaron en la agenda diaria: decir y hacer lo que queremos cuanto antes es más expedito si usamos WhatsApp.

No obstante, las amenazas de suspensión de WhatsApp y la vigilancia sobre su uso generaron efectos de autocensura y temor.

Esta guía rápida ofrece prácticas que pueden garantizar permanencia y confianza cuando usas WhatsApp. Además, ofrecemos herramientas para un uso optimizado de la aplicación en conversaciones personales, grupos y comunidades.

Recuerda compartir con tus contactos, amigos/as, familiares o en tus redes sociales. Es importante que todos/as sepamos cómo proteger nuestras comunicaciones e información personal.

Puedes descargar el documento en este enlace.

Guía WhatsApp