Guía para documentar de manera rápida y efectiva

Muchas historias, denuncias y vivencias podemos recoger durante una tragedia. Para que la documentación de un hecho de esta naturaleza sea verdaderamente útil para rescatistas, medios de comunicación y salas situacionales, hay que trabajar con criterio de claves.

Aquí te ofrecemos algunos datos básicos que se deberían recoger en el sitio de la emergencia, claro está respeto y empatía.

Recuerda compartir con otros/as periodistas. Es importante que todos/as conozcamos, comprendamos y defendamos nuestros derechos.