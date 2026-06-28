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Guía para documentar de manera rápida y efectiva

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Muchas historias, denuncias y vivencias podemos recoger durante una tragedia. Para que la documentación de un hecho de esta naturaleza sea verdaderamente útil para rescatistas, medios de comunicación y salas situacionales, hay que trabajar con criterio de claves. 

Aquí te ofrecemos algunos datos básicos que se deberían recoger en el sitio de la emergencia, claro está respeto y empatía. 

Recuerda compartir con otros/as periodistas. Es importante que todos/as conozcamos, comprendamos y defendamos nuestros derechos.

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