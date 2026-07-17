Guía: autocuidado para cubrir un país en emergencia

Comunicar en medio de una crisis implica mucho más que informar. Quienes cubren emergencias también experimentan el impacto emocional de los acontecimientos mientras acompañan a la sociedad con noticias oportunas y verificadas.

Esta guía reúne conceptos y herramientas prácticas para comprender las reacciones normales ante situaciones críticas, fortalecer el autocuidado y reconocer cuándo es necesario buscar apoyo. Porque cuidar la salud mental de quienes reportan también es una forma de preservar la calidad de la información que recibe la ciudadanía.

Recuerda compartir con otros/as periodistas y creadores/as de contenido. Es importante que todos/as conozcamos, comprendamos y defendamos nuestros derechos.