Carlos Correa entre los 10 finalistas para el cargo de Relator Especial para la Libertad de Expresión

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) seleccionó este 27 de julio a las 10 personas finalistas, de un total de 145 que se postularon provenientes de 22 países, para el cargo de titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión:

Carlos Correa, director de Espacio Público, está en el grupo de los nominados. De profesión periodista, Correa durante más de 20 años ha defendido la libertad de expresión en las Américas, desde Espacio Público en Venezuela, uno de los países y unos de los contextos más adversos de en la región para ejercer este derechos

Para el defensor, hoy en buena parte del continente informar se ha vuelto peligroso, se agrede y se asesina a periodistas, se usa el sistema de justicia para silenciar a las voces críticas y las nuevas tecnologías abren paso a la vigilancia y la censura

Frente a esto, propone una relatoría con tres prioridades claras:

Garantizar la vida de los periodistas y su integridad. “Hay que erradicar la impunidad y de alguna manera castigar a la violencia contra los periodistas. Por eso hay que promover los estándares del sistema interamericano en cada uno de los países para que, efectivamente, se castigue la violencia contra los periodistas”. Frenar el acoso judicial y la censura del Estado. “Cuando el propio aparato público persigue a la prensa, la democracia se erosiona. Promoveré la despenalización de la calumnia, de la injuria en asuntos de interés público y también mecanismos para desestimar tempranamente las demandas abusivas que buscan silenciar”. Defender los derechos digitales frente a la vigilancia y la inteligencia artificial. “Trabajaré para sancionar el uso ilícitos de programas espías contra comunicadores y para fijar estándares internacionales de moderación de contenidos que protejan el pluralismo”.

Aquí su propuesta:

Venezuela y Ecuador, cada uno con dos nominados

Venezuela tiene otra candidata a la Relatoría: María Daniela Rivero Gutiérrez; mientras el grupo que los acompaña en esta contienda está conformado por: Carrillo Villamizar Raissa, Colombia; Giacaman Sarah Viviana, Chile; Herrera Ulloa Mauricio, Costa Rica; Miño Buitrón María, Ecuador; Negrete Morayta Alejandra, México; Ponce, Matías, Uruguay; Ricaurte César, Ecuador y Salas Sánchez Laura de México

Este proceso de postulación y selección se rige por los criterios establecidos en la convocatoria publicada el 15 de abril de 2026 y por la normativa aplicable de la OEA y de la CIDH. Asimismo, toma en consideración amplia representación geográfica, así como la equidad e igualdad de género.

El siguiente paso, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 15.4 del Reglamento de la CIDH, es que la Comisión reciba observaciones de los Estados Miembros de la OEA y de la sociedad civil respecto de las personas finalistas, desde la publicación de los postulados hasta el 27 de agosto de 2026. De esta manera, se dará cumplimiento a la etapa de consulta pública prevista en el proceso de selección.

La persona designada asumirá el cargo el 1 de noviembre

La Comisión prevé concluir la selección el 30 de septiembre de 2026 y que la persona designada asuma el cargo el 1 de noviembre de 2026.

La persona Relatora Especial para la Libertad de Expresión rinde cuentas a la CIDH, trabaja en coordinación con su Secretaría Ejecutiva y desempeña sus funciones en la sede de la OEA en Washington, D.C. Desde esta posición, apoya a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección del derecho a la libertad de expresión en las Américas.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan sus países de origen o residencia.

Con información de la CIDH