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Protocolo de seguridad para coberturas en contexto de desastres naturales (descargable)

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La labor periodística en situaciones de crisis no solo requiere destreza informativa, sino una rigurosa preparación logística y un compromiso ético inquebrantable.

Este protocolo establece los lineamientos operativos bajo los cuales nuestra organización enfrenta las emergencias, alineando nuestra práctica con los estándares internacionales del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y el Plan de Modelo de la UNESCO para la preparación de medios ante crisis. La premisa fundamental que guía cada una de nuestras decisiones es clara: ninguna primicia justifica comprometer la vida humana.

Recuerda compartir con tus contactos, amigos/as, familiares o en tus redes sociales. Es importante que todos/as conozcamos, comprendamos y defendamos nuestros derechos.

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