Septiembre: detenciones arbitrarias y hostigamiento para silenciar

En septiembre de 2025 se mantuvo el patrón de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas contra quienes ejercen el derecho a expresarse, informar y defender derechos humanos. Además, el hostigamiento y las amenazas estuvieron presentes contra periodistas y activistas en redes sociales.
Durante septiembre de 2025 registramos ocho violaciones al derecho a la libertad de expresión: casos por amenaza, por censura, por hostigamiento verbal y por intimidación, cada tipo con dos registros. Los hechos afectaron a periodistas, a la ciudadanía en general y a activistas, e incluso a sus familiares. Las instituciones del Estado y los cuerpos de seguridad fueron los principales victimarios en todos los casos.
Entre enero y agosto de 2025 suman 95 casos que se tradujeron en 175 violaciones a la libertad de expresión. La censura y la intimidación fueron los hechos más recurrentes, cada uno con 28,57%, seguidos por las restricciones administrativas (13,71 %) y el hostigamiento judicial (13,14 %). En cuanto al alcance, la mayoría de los casos ocurrieron en Internet (56,84 %), con enero como el mes con más registros (39). Además, se reportaron 24 detenciones, en su mayoría contra particulares (54,17 %) y periodistas (33,33 %).
Detenciones arbitrarias en el occidente de Venezuela
El 1 de septiembre, un grupo de milicianos retuvieron al actor británico Michael Palin, cuando intentaba grabar una estatua del fallecido presidente Hugo Chávez en Sabaneta, estado Barinas como parte de la producción de su serie documental Michael Palin in Venezuela para la cadena británica Channel 5. Durante la jornada de grabación, Palin y su equipo fueron interceptados con armas y retenidos por más de siete horas por el grupo armado, quienes les confiscaron pasaportes, cámaras y otros equipos1. El actor relató al periódico The Telegraph que incluso revisaron su ropa sucia, en lo que describió como una situación un poco ridícula.
El martes 16 detuvieron arbitrariamente a Pedro Hernández, defensor de derechos humanos y director de la ONG Campo, en el estado Yaracuy (occidente). Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) lo subieron en una patrulla sin una orden judicial ni explicación del procedimiento, según publicó la ONG venezolana Caleidoscopio Humano en su cuenta de Instagram2.
Al día siguiente, cuatro familiares de Hernández (su esposa Natalia Álvarez, su hermano Daniel Hernández, su primo José Hernández y su padre Pedro Hernández Serrano), fueron interceptados y detenidos de manera arbitraria por sujetos encapuchados cuando buscaban información sobre el paradero de Hernández, en las distintas comandancias de la PNB del estado Yaracuy2.
El domingo 21 de septiembre fueron detenidos en el cruce fronterizo de Tienditas (oeste), dirección Cúcuta, el defensor de derechos laborales Hommel Torres y el agricultor y activista político Pedro Andrade, de acuerdo con quienes asumieron la vocería de su caso3. La detención ocurrió luego de que colgaran una pancarta el 10 de septiembre de 2025 en un lugar emblemático de la ciudad de Valera, estado Trujillo, con un mensaje que exigía transparencia en los resultados electorales de las elecciones presidenciales de 2024.
Amenazas y hostigamiento a periodistas
El 7 de septiembre, el periodista y activista por los derechos humanos Melanio Escobar denunció que fue víctima de amenazas e intimidación contra él y su familia a través de redes sociales por su trabajo periodístico y como defensor. “Hoy han ido más lejos amenazando directamente con secuestrar a mi familia para obligarme a volver a Venezuela y poder desaparecerme, torturarme o matarme”, denunció Escobar en su cuenta de X4. En años anteriores el defensor de derechos humanos incluso fue víctima de disparos hacia su vivienda, por lo que ahora permanece en el exilio.
Jesús Hermoso, periodista venezolano, se vio obligado a salir del país tras recibir al menos tres alertas sobre una presunta captura en su contra por su labor periodística para el portal El Pitazo, así lo hizo saber a través de su cuenta en X. El 15 de septiembre Hermoso publicó: “nunca quise irme de Venezuela, pero era eso o mantenerme en silencio a riesgo de ser encarcelado. Hoy continúa la batalla por mi país, pero en la relativa seguridad del exterior. No vamos a descansar hasta conquistar la libertad”, escribió. 5.
En otro hecho, Andreina Baduel, periodista y activista por los derechos humanos, publicó en X que fue víctima de persecución y hostigamiento. Narró que un sujeto a bordo de una moto la siguió deliberadamente al salir de la Segunda Ruta Global por la Justicia y la Libertad, un evento que se realizó en la Embajada de Francia en Caracas (este). “Esto no es casualidad. Es parte de un patrón de amedrentamiento contra quienes nos atrevemos a alzar la voz por la libertad de nuestros presos políticos. Le temen a la verdad, por eso arremeten contra quienes la decimos. Pretenden silenciarnos, pero que quede claro: no lo van a lograr”, agregó Baduel en la red social el 18 de septiembre6.
El 25 de septiembre, Francesca Díaz, periodista del Correo del Caroní y Radio Fe y Alegría, denunció que fue hostigada y amenazada en redes sociales, tras una serie de acusaciones y desinformación promovida por páginas anónimas, donde la señalaron por supuestamente colaborar con cuerpos policiales para la detención de presos políticos. En el comunicado publicado por Díaz en Instagram, dice que desconoce de dónde y por qué se creó esta campaña de desprestigio en su contra. “Durante los últimos años he sido censurada precisamente por mi forma de abordaje periodístico, perdiendo incluso espacios en radio por defender la verdad”, se lee en el escrito7. Díaz ha reportado recientemente sobre temas de educación, servicios públicos y salud en el estado Bolívar, al oeste del país.
Las detenciones arbitrarias, el hostigamiento y las amenazas responden a un patrón que busca intensificar la censura y la autocensura en trabajadores de la prensa, activistas, defensores de derechos humanos y la ciudadanía en general. Esta situación debilita la participación pública y el espacio cívico; limita el acceso a la información; genera miedo a expresarse, a continuar con la labor informativa y a la exigencia de derechos.
Se confirma dónde está el periodista Rory Branker
Después de casi siete meses en condición de desaparición forzada y de detención arbitraria se conoció el paradero del periodista del portal La Patilla, Rory Branker. “Rory se encuentra detenido en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta (Zona 7), en Caracas, lugar al cual —según la información recabada— fue trasladado hace dos días”8.
El 27 de agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 62/20259, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor del periodista Rory Daniel Branker, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron al periodista al salir de su residencia en Caracas el 20 de febrero de 2025.
Sin medios y sin conexión
El 5 de septiembre, el medio digital El Martillo Venezuela informó el cese parcial de sus operaciones en su página web www.elmartilloven.com.ve y en sus redes sociales debido a la falta de financiamiento necesario para poder mantener a sus periodistas y a sus colaboradores. “Esta situación es reflejo de la crítica realidad que enfrentan los medios de comunicación digital en nuestro país, que no escapan al contexto actual por el cual atravesamos”, agregó la junta directiva del portal de noticias en una publicación en Instagram10.
El 17 de septiembre el Observatorio de Internet VE sin Filtro reportó fallas del sistema eléctrico que provocaron apagones en varios estados del país, de acuerdo con información publicada en X. Esta problemática generó una caída de la conectividad en Internet: en el oeste del país: 41,5% en Barinas; 70,7% en Trujillo; 73% en Portuguesa; 86,3%Táchira; 87,5% en Mérida; y 96% del valor a nivel nacional11.
