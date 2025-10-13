¿Qué pasa cuando la música es estigmatizada?

Estigmatizar la voz, versos, la composición de una música o el sonido de los instrumentos es una forma de opacar las libertades artísticas. ¿Pero qué pasa cuando no es solo la creación, sino sus creencias, sus posiciones políticas, sus críticas a las acciones gubernamentales, las que son estigmatizadas y vetadas? Aunque imponer convicciones personales a la audiencia es un tema complejo, los artistas tienen derecho a expresar creencias, pues gozan de la libertad de expresión, que es un derecho fundamental.

El derecho a la libertad de expresión artística es un aspecto fundamental de los derechos culturales. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, “en forma artística”, el derecho “a gozar de las artes” y de la creatividad de los otros, y comprende también obligaciones por los Estados de respetar la indispensable libertad para… la actividad creativa”. .

“En Venezuela (…) los artistas, compositores, escritores y músicos locales también se unen para enfrentar la censura, alzando su canto para narrar nuestra historia, matizar las carencias y defender los principios fundamentales. Desde la música folclórica, típica de cada región, hasta variantes del hip hop y trap, la canción protesta revive como una manera de legítima disidencia. .

Experiencias hay variadas. Lo hizo en sus tiempos Alí Primera: a través de sus letras demostró su apoyo a la izquierda política y al “antiimperialismo” y condenó la explotación social y la represión. Pero también otros ritmos como las gaitas, el hip hop, el reggaeton, entre otros; ocuparon espacios en las radios con sus composiciones de denuncias, narrando historias de carencias y precariedades.

La Grey Zuliana (1968-70), de Ricardo Aguirre con Cardenales del éxito; Políticos Paralíticos (1988), de Desorden Público; Por Estas Calles (1992), de Yordano; Miraflores (1985), de Sentimiento Muerto; Aló Presidente (2001), de Gran Coquivacoa; Un día en el Barrio (2012), de Canserbero; Tucacas (2016), de Rawayana; La Mordaza (2003), de Gran Coquivacoa, son algunas de los temas sonoros que llamaron a la reflexión y a la acción.

Para entonces la criminalización y discriscriminación a las voces disidentes de la sociedad, aunque existía, no era un patrón intensificado, como ocurrió luego de las elecciones del 28 de julio de 2024.

“Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos.

“Aunque esto es una continuación de patrones previos que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos”. .

Ahora, con la polarización política más extrema, las palabras críticas (sea cual sea su forma de difusión) pueden entenderse o traducirse en un discurso amenazante para quien ejerce el poder.

Censura a punta de ley

Primero fue con la “Ley Resorte”, cuyo proyecto contiene serias limitaciones al contenido y alcance del derecho a la libertad de expresión porque amplía las restricciones ilegítimas que se aplican a los canales de radio y televisión y porque extiende su aplicación a los servicios de internet y electrónicos. Igualmente incluye en la aplicación de los dispositivos de la ley a todo texto, imagen, sonido o contexto. .

A raíz de esa ley “medios, periodistas, productores, escritores y hasta los músicos comenzaron a medir o evaluar su contenido. Aún así recibían llamadas del ente regulador advirtiéndoles sobre comentarios en la radio o escenas en televisión”. .

Los cierres de emisoras y radios no se hicieron esperar. Entre 2003 y 2022, se documentó el cierre de al menos 285 emisoras de radio a escala nacional, lo cual representa 71 % del total de medios de comunicación cerrados en los últimos 20 años. La mayoría de estas medidas se dieron en medio de procedimientos administrativos adelantados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en compañía de funcionarios de cuerpos de seguridad. .

Esta lógica restrictiva hizo que las plataformas al aire se inclinaran por música menos comprometida políticamente. Luego la Ley contra el odio, una norma que castiga con penas de 10 a 20 años de prisión a quien difunda “mensajes de odio”, puso la guinda en el pastel.

Una voz que migra

En consecuencia, los artistas locales empezaron a migrar y sus voces también, penetraron espacio en plataformas virtuales y se viralizaron con sus opiniones en las redes sociales. Eso los puso en la mira de la polarización política.

Pero también el veto alcanzó a los internacionales. Vale recordar que Alejandro Sanz fue declarado persona “no grata” por el Concejo Municipal de Caracas, ente que exhortó a las autoridades a “prohibir” la presentación del cantante español, por sus opiniones relacionadas con la situación política interna. El concierto de Sanz se iba a realizar el 1 de noviembre de 2007. Luego fue autorizado para el 14 de febrero de 2008.

El colombiano Juanes también estuvo en la mira: “Te voy a decir algo, el presidente de aquí sigue siendo Nicolás Maduro, el mismo que según tú no te deja entrar a Venezuela. Eres un inmoral supremo y vienes por la plata, más inmoral eres todavía, después de decir que no venías a Venezuela, que cantaste en un concierto donde se iba a invadir a Venezuela”, dijo el secretario general del PSUV. .

En febrero de 2019, Juanes participó en el concierto Venezuela Aid Live celebrado en la frontera con Colombia. El evento en el que participaron otros artistas como Alejandro Sanz, Maluma, Carlos Vives, Chyno, Nacho y Ricardo Montaner, buscaban recoger fondos para llevar ayuda humanitaria a territorio venezolano. .

Luego de ese evento, el mismo vocero oficialista dijo: “Nadie le prohíbe que vengan a Venezuela, pero si vienen se van a acordar que nosotros nos acordamos”. Ese día leyó una lista de más de 24 artistas. Entre los mencionados figuran de nuevo el compositor Juanes, el cantautor venezolano Carlos Baute, el español Miguel Bosé, el dominicano Juan Luis Guerra y la banda mexicana Maná. .

También mencionó a varios venezolanos como Ricardo Montaner, Mau y Ricky Montaner, Nacho Reymar Perdomo, Reinaldo Armas, e incluyó a influencers, presentadores y comediantes como Marko, Luis Chataing y George Harris.

De nuevo al ataque

A finales de septiembre de 2025, los cantantes venezolanos Danny Ocean y el rapero Louis BPM protagonizaron una polémica en redes sociales, El conflicto surgió después de que Louis BPM apareciera en los Premios Juventud junto a Farruko usando una camiseta con un mensaje en contra de la guerra

Los cantantes dijeron varias cosas en sus cuentas. Luego Danny Ocean, borró una canción que tienen en conjunto de YouTube y publicó un mensaje en X, sugiriendo que Louis BPM, quien reside en Venezuela, apoya al oficialismo.

La postura del compositor caló en esferas del alto gobierno. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, emitió acusaciones contra Danny Ocean: “La próxima vez que ese tal Danny Ocean cante al amor y a volver a Venezuela, recuérdenle que está promoviendo bombas y asesinatos”, declaró Rodríguez durante la sesión parlamentaria, y lo calificó de “bruja” y “Becerro”

Por sus letras, por sus opiniones personales relacionadas con la situación del país el arte musical también ha sido estigmatizado, señalado y vetado.

En este contexto, la situación de los artistas vetados y silenciados en Venezuela trasciende la esfera cultural para convertirse en una clara persecución contra los derechos humanos fundamentales a la expresión: recibir y difundir ideas e información de todo tipo.

La libertad de expresión, pilar de toda sociedad democrática, no es un privilegio, sino una prerrogativa inalienable que permite a los individuos manifestar sus ideas, críticas y visiones sin temor a represalias.

Silenciar una voz artística es coartar la capacidad de una sociedad para reflexionar, cuestionar y evolucionar. La música también aporta al debate, ayuda a cuestionar o apoyar causas y cala con emociones como una manera especial de expresión.

Desde Espacio Público exigimos el respeto irrestricto a la libertad de expresión y la restitución de los espacios donde el arte pueda florecer sin restricción, como un verdadero reflejo de la diversidad y de respeto a la dignidad humana en toda su diversidad y pluralidad.

Foto principal: IA