Periodistas “Investigando en la oscuridad”

Más de 40 periodistas venezolanos se dieron cita la tarde de este 21 de junio, vía Zoom, en el conversatorio “Investigando en la oscuridad”, bajo la ponencia de colegas expertos en la materia: Patricia Marcano, de Armando.info; Octavio Enríquez de Confidencial Nicaragua y la moderación de David González.

Foto: Misle González

El inicio de la actividad también contó con la intervención del director ejecutivo de Espacio Público, Carlos Correa, quien resaltó que el periodismo debe defender los hechos y “contar historias que generen empatía”.

Enríquez inició su participación destacando la crítica situación que viven los periodistas nicaragüenses. En la actualidad hay unos 120 en el exilio, entre esos, él. “Lo que estamos viviendo como periodistas es un contexto de violencia del Estado en donde no hay garantías constitucionales, ni independencia judicial. Nos parecemos a lo que está viviendo Venezuela”, dijo.

Adicionalmente, señaló que desde el exilio han hecho un periodismo denominado “catacumba”, porque desde ahí tratan de ejercer –en la medida de sus posibilidades-, su labor de informar a la ciudadanía nicaragüense.

Por su parte, Marcano destacó que la práctica del diarismo es importante porque es la base al momento de hacer periodismo de investigación. “Crecemos, aprendemos y buscamos información entrevistando a la gente”.

En su caso, asegura que el periodismo de investigación le “abrió otro camino” pese a las trabas del acceso a la información en Venezuela. “No hay anuarios de mortalidad o epidemiológicos oficiales; memoria y cuenta, pero las cifras se pueden conseguir en otros lugares, en bases de datos internacionales. Luego se une toda la información y se construye una historia. Yo veo el periodismo de investigación como el escalafón más alto”, dijo.

Datos verificables

A su juicio, actualmente “el desafío es enorme” pero que, lejos de desistir y dedicarse a otra cosa, hay que seguir insistiendo. “Se debe ir con mucha cabeza fría, ver a quién contactar y procurar que todos los datos sean verificables. Pensar sobre lo que se va a escribir y respaldar con documentos”, enfatizó.

No obstante, Enríquez dijo que la situación con las fuentes en Nicaragua es terrible porque corren el riesgo de ser encarceladas. Además, que tuvo la oportunidad de ejercer en la fuente de sucesos y entender “lo difícil que era acceder a la fuente policial”.

Aunque todo ha empeorado, afirma que en el periodismo de investigación se debe armar un rompecabezas porque siempre hay alguien que sabe todo y decide contárselo a un periodista.

“Los periodistas mostramos a la gente que nadie ve y esa gente para mí ha sido clave y te permite ver cómo suceden las cosas”, agregó.

Foto: Misle González

Buscar expertos

Ambos periodistas señalaron la importancia de buscar especialistas sobre el tema a investigar para que ayuden a explicar lo que no esté claro y así poder mostrar el trabajo de forma curado. “Se pueden hacer muchas entrevistas, pero no todo se puede contar en una misma historia. No está mal dejar cosas a un lado porque más adelante, se te une con otra investigación y puedes sacar otra historia”, dijo Marcano.

Por su parte, Enríquez consideró importantes dos factores: la actitud y el manejo técnico. Con la actitud, “tienes que tener un don de gente para acercarte a la gente; y un sentido claro de justicia. Luego, el conocimiento técnico para cuando nos toque preguntar a expertos». Además, resaltó que el periodista debe ser honesto consigo mismo porque si un tema no da para investigación: “cuando se intentan forzar las cosas, se corre el riesgo de distorsionar la realidad y nuestro trabajo se basa tanto en la credibilidad como en el criterio técnico”.

Importancia en el cuidado de las fuentes

Con respecto a las fuentes de información, los dos periodistas destacaron la importancia del cuidado a las personas que ofrecen datos, es decir, no ponerlas en riesgo. “En Armando.info si tenemos solo fuentes anónimas y no hay cómo confirmar, no se publica. No es dar un tubazo, es ser responsables con lo que se va a publicar. Lo ideal es que esa información que te da la fuente anónima la puedas verificar por otra vía. También hay un compromiso con la fuente para no exponerla y eso es más importante que publicar un trabajo con tu nombre y ganar un premio”, expresó Marcano.

Entretanto, Vásquez resaltó que los periodistas deben tener una profunda conexión con las personas porque se cuentan sus historias. “El periodismo está conectado con la vida de los seres humanos y hay límites que no se pueden transgredir. No debemos olvidar que esta profesión es humanista per se. En momentos tan difíciles y tan oscuros es cuando más se necesita de un buen periodismo porque nos permite formarnos como ciudadanos y muchas veces la formación del ciudadano depende de la calidad de información que le den”, apuntó.

Por último, Marcano recomendó a los periodistas presentes en la actividad el uso de la herramienta Excel. A su juicio, es la mejor manera para que un periodista pueda organizar la información. “Excel es algo que les va a funcionar muchísimo. No le tengan miedo. También hay que hacer búsquedas inteligentes en la web porque cuando se comienza en el periodismo, se debe ser intuitivo buscando por tipo de archivo, frases, nombres, contactos de personas, ente otros. Es parte de aprender cosas nuevas y aplicarlas. El periodista que se encarga de la investigación, termina siendo muy organizado. Luego se arma el rompecabezas”, concluyó.