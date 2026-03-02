Liberan a los periodistas Pedro Urribarri y Jonathan Carrillo

El jueves 26 de febrero de 2026 liberaron a los periodistas Pedro Urribarri y Jonathan Carrillo, los dos últimos periodistas que permanecían detenidos arbitrariamente.

A Urribarri lo acusaron con los delitos de “conspiración” e “instigación al odio” por unos presuntos mensajes a través de su cuenta en la red social X. En principio, estuvo recluido durante cuatro meses en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en El Helicoide, Caracas, y luego lo trasladaron al Centro Penitenciario Yare II hasta el día de su liberación.

Por su parte, Jonathan Carrillo, estuvo detenido desde el 20 de julio de 2022, cuando funcionarios del SEBIN lo abordaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira (norte).

Carrillo era estudiante de Comunicación Social en la Universidad Bolivariana de Venezuela cuando lo detuvieron y formó parte del personal administrativo de la Asamblea Nacional. Es hijo único y vivía junto a su madre, María Jiménez Millán, según reseñó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. .

A Carrillo lo acusaron con los delitos “migración ilícita de personas extranjeras”, “uso de documento público falso”, “usurpaciones de funciones” y “asociación para delinquir”.

Enero comenzó con excarcelaciones de periodistas

Estas liberaciones ocurren en el marco de liberaciones y excarcelaciones que se dan desde el 8 de enero de 2026. En el caso de los periodistas y trabajadores de la prensa, en su mayoría (19) ocurrieron el miércoles 14 de enero. Posteriormente se dieron otras, entre esas, la de Rory Branker el 4 de febrero.

Desde Espacio Público reiteramos que tanto Pedro Urribarri como Jonathan Carrillo nunca debieron estar presos, así como tampoco los otros periodistas ni las personas que se expresaron a través de cualquier medio.

Es necesario que cese la intimidación, el hostigamiento, las amenazas directas, la revisión de teléfonos. También recordamos que la aplicación del derecho penal en contra de la expresión, es contrario a los estándares de derechos humanos y la normativa contra el odio es ilegal e ilegítima.