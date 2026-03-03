Facebook-f Twitter Linkedin Instagram Youtube Tiktok

Roban sede de Radio Fe y Alegría 94.3 FM en el estado Guárico

Personas sin identificación ingresaron el domingo 1 de marzo de 2026 a la sede de Fe y Alegría en la ciudad de San Juan de los Morros, en el estado Guárico (centro). En este local funcionan los programas Radio Fe y Alegría 94.3 FM y ofrecen capacitación para las personas que están fuera del sistema escolar.

Juan Carlos Leal, el director de la institución, contó a Espacio Público que el hecho ocurrió en horas de la mañana, cuando el vigilante terminó su jornada laboral. “Se llevaron la tubería de cobre y nos dejaron sin el servicio del aire acondicionado (por el daño en sus cables)”1.

Leal añadió que puso la denuncia ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y en horas de la tarde esta institución policial se hizo presente en el lugar para tomar notas, fotografías y hacer las investigaciones de rigor.

Adicionalmente, indicó que la reposición de estos materiales es de gran costo para la institución y redoblarán la guardia con el personal de planta para poder cuidar el resto de los materiales que reposan en esta sede.

Desde Espacio Público rechazamos los actos vandálicos a los medios de comunicación que ponen en riesgo la integridad física del personal y la labor mediática de estos espacios.

Foto: Radio Fe y Alegría Guárico
  1. Comunicación telefónica, 2 de marzo de 2026 []

