Hallan muerto al periodista Walter Jaimes

La tarde de este martes 3 de marzo de 2026 se conoció el asesinato del periodista Walter Alexander Jaimes, cuyo cuerpo hallaron en la carretera La Variante en la ciudad de Mérida, en el estado Mérida (oeste).

La información la dio a conocer el también periodista Daniel Molina, quien hizo el reconocimiento del cuerpo de Jaimes a través de fotos. Jaimes salió de su hogar el sábado 28 de febrero a una pauta informativa y no regresó.

Molina, a través de las redes sociales, rechazó desde la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) el asesinato de su colega, quien además era locutor y docente en la entidad merideña.

“Hubo ensañamiento por parte de la persona o las personas que cometieron el crimen. Agradezco la presencia de los periodistas y hago un llamado a las autoridades nacionales para que se acelere la investigación y capturen a los responsables de este homicidio”, expresó ante los medios.

Molina indicó que hubo el hallazgo de un cuerpo el domingo 1 de marzo y lo enterraron en una fosa común en el cementerio de Ejido. Era el de Walter Jaimes. “Estamos haciendo las diligencias para que den la exhumación y darle cristiana sepultura con su misa en el cementerio municipal de Tovar”.

El crimen de Jaimes se suma a los de:

Policías lo hostigaron e intimidaron

El 29 de junio de 2025 Walter Jaimes estuvo en horas de la noche en la plaza Bolívar de Tovar cuando varios efectivos de la Policía de Mérida lo abordaron, le dijeron que tenía una cita en el comando y que debía acompañarlos, hecho al que Jaimes se negó.

En medio de la situación, recibió insultos por parte de los policías. “Me decían bruto y una cantidad de cosas. En ningún momento me quisieron dar explicación. Tomé el teléfono para grabarlos y bajaron un poquito el nivel y se retiraron”, contó a Espacio Público.

“A los cinco minutos me llamó el comandante del cuerpo de policía y me dijeron que había sido un error”, agregó.

Desde Espacio Público exigimos al Estado venezolano y a los entes competentes que realicen las investigaciones pertinentes, identifiquen a los responsables de la muerte de Walter Jaimes y realicen un juicio conforme a la ley. Este crimen no puede quedar impune.