Febrero: Amnistía en debate, censura en marcha

Entre excarcelaciones y un proyecto de Ley de Amnistía, las violaciones a la libertad de expresión continúan registrándose en el país. La intimidación y la censura representaron más del 80% de las violaciones documentadas durante el mes de febrero, lo que se traduce en un total de 23 casos.

Los/as periodistas, reporteros/as y los medios de comunicación fueron las principales víctimas en el segundo mes de 2026, y contabilizamos 27 personas detenidas. Entre los principales victimarios figuran los cuerpos de seguridad, las instituciones del Estado y los/as funcionarios/as públicos.

En los dos primeros meses del año se han documentado un total de 23 casos, 68 violaciones a la libertad de expresión y 27 detenciones.

Excarcelaciones lentas

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó, el 8 de enero de 2026, que el Estado venezolano decidió poner en libertad “a un número importante” de personas venezolanas y extranjeras detenidas.

Aunque ocurrieron múltiples excarcelaciones (difundidas y documentadas por organizaciones sociales), estas también denunciaron que aún permanecen personas privadas de libertad.

El 6 de febrero, Rodríguez declaró que “a más tardar el viernes” (en referencia al 13 de febrero) ocurrirían excarcelaciones de las personas detenidas arbitrariamente, durante su visita al campamento de las familias de los presos políticos ubicado en las afueras de la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, Caracas (norte).

A pesar de las declaraciones oficiales, el Gobierno se ha negado a publicar las listas oficiales de los excarcelados, lo que ha incrementado la opacidad del proceso y ha generado un daño profundo en las familias de los detenidos, que esperan sin información sobre sus seres queridos.

El 8 de febrero, el político de oposición Juan Pablo Guanipa fue excarcelado tras más de ocho meses de detención, pero con dos medidas cautelares: presentación cada 30 días ante tribunales y prohibición de salida del país. Sin embargo, ese mismo día en la noche, su hijo denunció que alrededor de 10 hombres armados lo interceptaron durante una actividad en Los Chorros, Caracas (norte). Posteriormente, se conoció que las personas encapuchadas que se habían llevado a Guanipa eran funcionarios policiales.

Al día siguiente, el 9 de febrero el Ministerio Público anunció la revocatoria de la medida de excarcelación por un supuesto “incumplimiento de condiciones impuestas”, sin precisar los hechos concretos.

El 10 de febrero, Guanipa fue trasladado a la ciudad de Maracaibo, estado Zulia (oeste), donde fue puesto bajo arresto domiciliario con grillete electrónico y restricciones que incluyen prohibición de declarar a la prensa y publicar en redes sociales, según informó su familia.

El 23 de febrero, el ciudadano y taxista José Romero fue excarcelado tras permanecer un mes y 15 días detenido arbitrariamente. Romero fue detenido el 8 de enero cuando realizaba un servicio de traslado en la urbanización Colinas de Carrizal, en el estado Miranda (norte), luego de que funcionarios revisaran su teléfono y encontraran un mensaje crítico hacia el gobierno. Lo acusaron con los delitos de “incitación al odio” y “traición a la patria”.

Censura mediante cierres e impedimentos de cobertura

El 9 de febrero, personal administrativo y de seguridad del Hospital Dr. Manuel Noriego Trigo, en el estado Zulia (oeste), impidió que un grupo de periodistas cubrieran una asamblea convocada por los trabajadores del centro asistencial.

En el lugar se encontraban Jaira Molano (Canal 11 del Zulia), Eduardo Colina (Noti Primicia), Isaac Ramírez (Info News); y Manuel Calcaño, Lismar y Ángel Pacheco (pasantes de la Universidad del Zulia).

La convocatoria a la prensa tenía como objetivo la elección de la nueva junta directiva del hospital. Molano informó que tanto ella como sus colegas recibieron la invitación por parte del Colegio de Enfermería, ya que el proceso electoral estaba pautado para las 10:00 a.m.



El 20 de febrero, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de la emisora Urbana La Salserísima 94.3 FM, ubicada en el estado Miranda (norte), así lo informó su director general, Julio César Vivas. El ente regulador de las comunicaciones en el país argumentó que la decisión se debe a un “proceso sancionatorio” que implicó el cese de las funciones y la confiscación de los equipos de transmisión, en aplicación “del artículo 182 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de Venezuela”, según agregó Vivas.

En general, estos cierres se ejecutan de forma arbitraria, vulnerando el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa de sus propietarios. Entre 2015 y 2025 hemos documentado 334 emisoras cerradas en todo el país.

#DenunciaEP | Personal administrativo y de seguridad del Hospital Dr. Manuel Noriega Trigo, estado Zulia, impidió que un grupo de periodistas cubrieran este #9feb de 2026 una asamblea que convocaron los trabajadores del centro asistencial, informó la periodista Jaira Molano. pic.twitter.com/cYtOFUQb38 — Espacio Público (@espaciopublico) February 10, 2026

¿Amnistía o tregua precaria?

El proyecto de Ley de Amnistía compromete la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la memoria histórica. La iniciativa fue aprobada el 30 de enero de 2026, aprobada en primera discusión el 5 de febrero de 2026 y en segunda discusión el 19 de febrero, en la Asamblea Nacional (AN).

Consideramos que cualquier ley de amnistía no debe ser vista como un acto de “clemencia” condescendiente, sino como un acto de justicia y reparación necesario para el país, por esto realizamos un análisis del proyecto de ley y estas son nuestras observaciones fundamentales:

Libertad plena y sin condiciones para activistas, periodistas y demás personas detenidas por motivos políticos o por el ejercicio de la libertad de expresión.

Cese de la censura y de las restricciones indebidas al debate público.

Garantías para el registro de la verdad y la preservación de la memoria, como medidas de no repetición.

Reparación integral, que incluya la devolución de equipos y la reapertura de medios cerrados arbitrariamente.

Derogación de leyes restrictivas que han permitido la criminalización de ciudadanos, activistas y periodistas por el ejercicio legítimo de sus derechos.

Acciones para restituir la libre expresión y comunicación

El 25 de febrero la Alianza por la Libertad de Expresión presentó un “Decálogo de acción inmediata para restituir la libre expresión y comunicación”, en el que destacó la importancia de la reconstrucción democrática en Venezuela, lo que requiere necesariamente la recuperación de un esquema mínimo de garantías en lo que respecta a la libertad de expresión, información y prensa.

El documento expuso una serie de acciones de ejecución inmediata que el Estado venezolano debe adoptar para restituir los derechos civiles y políticos. Entre estas se encuentran el cese de la persecución contra quienes ejercen la libre expresión, la derogación de leyes restrictivas, la devolución de sedes y equipos a medios de radio y televisión, y el levantamiento de bloqueos y vigilancias sobre contenidos y comunicaciones.