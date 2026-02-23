Facebook-f Twitter Linkedin Instagram Youtube Tiktok

Conatel cierra la emisora Urbana La Salserísima 94.3 FM

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de la emisora Urbana La Salserísima 94.3 FM el viernes 20 de febrero de 2026 en la ciudad de Guatire, estado Miranda, informó a través de un comunicado su director general, Julio César Vivas.

Vivas que la salida del aire ocurrió a las 7:10 PM y que Conatel argumentó que la decisión se debe a un “proceso sancionatorio” que además de implicar el cese de las funciones, también confiscaron los equipos de transmisión, “según el artículo 182 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de Venezuela”.

El director de Urbana La Salserísima 94.3 FM resaltó en el texto que durante 16 años la transmisión de su programación era “un baluarte de compañía, información y buena música, para los miles de oyentes amantes de la salsa”. 

Por otra parte, indicó que todo el equipo seguirá en la búsqueda de caminos para regresar al aire y cerca de su audiencia con “la cultura, la información, el sano entretenimiento y con el género que apasiona multitudes: la salsa”.

La mayoría de los cierres se ejecutan de forma arbitraria, violando el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa de sus propietarios.

En Espacio Público registramos el cierre de 334 emisoras en todo el país entre los años 2015 y 2025. Por tal razón, rechazamos las continuas medidas que ejecuta la Conatel para silenciar medios que afectan a la ciudadanía al no tener espacios para informarse y/o entretenerse. 

