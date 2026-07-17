Gobernador de Monagas insta a periodistas a “detener” información sobre sismos durante 15 días

El gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna, instó este miércoles 15 de julio a los medios de comunicación y periodistas a suspender por 15 días la difusión de cualquier información vinculada a los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el miércoles 24 de junio.

Esta solicitud de censura temporal, la respalda bajo el argumento de cuidar la salud mental de la población; pero ocurre en medio de una devastadora crisis humanitaria provocada por el doble sismo, que dejó más de 4.900 fallecidos, miles de desaparecidos y más de 20.000 personas sin vivienda, con especial impacto en la región de La Guaira.

Durante un encuentro propiciado en su despacho, Luna invitó a los trabajadores de la prensa a sumarse a la red de apoyo “Monagas Solidaria”, una iniciativa destinada a atender a 612 personas (174 familias) que migraron a la entidad tras la tragedia.

Sin embargo, el mandatario regional condicionó la agenda de los medios locales al respaldar una propuesta del psicólogo clínico Trino Gascón, quien también participó en la reunión y sugirió detener el flujo informativo durante dos semanas “por salud mental de quienes vivieron el doble sismo”.

Según la nota de prensa oficial, Gascón argumentó que los medios deben actuar como puentes para la tranquilidad colectiva y que la “pausa informativa” es necesaria para que las familias afectadas avancen en su estabilización psicológica, un proceso que podría extenderse hasta por dos años.

Por su parte, el gobernador Luna enfatizó que “bajo ninguna circunstancia se debe publicitar o politizar la situación”, exigiendo respeto a la dignidad de las víctimas. .

Informar bajo asedio: el contexto de la censura en Venezuela

La petición de la autoridad de Monagas no ocurre en un vacío, sino en un ecosistema mediático severamente restringido. Ejercer el periodismo en Venezuela implica sortear detenciones exprés por coberturas críticas, cierres arbitrarios de cuentas en redes sociales, confiscación de equipos y bloqueos digitales sistemáticos. De hecho, la organización Venezuela Sin Filtro registra que al menos 65 sitios web de noticias, tanto nacionales como internacionales, permanecen bloqueados en el país.

A este patrón de censura se suman los recientes impedimentos logísticos y policiales para acceder a las zonas de desastre. De acuerdo con datos de la organización Espacio Público, solo en junio se documentaron 19 casos y 26 violaciones al derecho a la libertad de expresión en el país, siendo la intimidación y la censura las modalidades más frecuentes ejercidas por cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios públicos contra periodistas y reporteros gráficos. .

El derecho a la información es un derecho humano en emergencias

Restringir la labor periodística bajo el pretexto del cuidado emocional contradice los estándares internacionales de derechos humanos. En contextos de catástrofe y emergencia humanitaria, el acceso a información oportuna, independiente y verificada no es un lujo, sino una necesidad vital para la supervivencia, la coordinación de ayuda y la rendición de cuentas de las autoridades.

Si bien es prioritario adoptar medidas de apoyo psicosocial para la población vulnerable, esto no debe traducirse en la opacidad o el silenciamiento de la prensa. Por el contrario, garantizar el acceso libre, seguro y sin restricciones de los periodistas a las zonas afectadas —incluyendo a los corresponsales extranjeros— fortalece la respuesta institucional y genera confianza pública.

En el caso de desastres naturales, la cobertura mediática es la que moviliza la ayuda humanitaria, las donaciones y la atención médica. Silenciar el hecho invisibiliza a los afectados y frena la respuesta solidaria.

El derecho de la ciudadanía a buscar, recibir y difundir información es inalienable. Facilitar el trabajo de la prensa en momentos de crisis es una obligación estatal para asegurar que toda la población cuente con las herramientas necesarias para enfrentar la tragedia. Cualquier intento de imponer apagones informativos, incluso bajo razones humanitarias, vulnera las garantías democráticas y desprotege a las víctimas.