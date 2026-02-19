Facebook-f Twitter Linkedin Instagram Youtube Tiktok
Glosario de derechos humanos

Conoce, comprende y defiende tus derechos

Está guía rápida está diseñada para poner el conocimiento legal al alcance de todas las personas. Las leyes parecen complicadas, escritas en un lenguaje que no entendemos. Esto puede generar dudas, inseguridad o sensación de que nuestros derechos no son realmente accesibles. Aquí encontrarás definiciones claras y directas de conceptos legales clave y sobre los sistemas internacionales de protección.

La intención es que puedas entender qué significan estos términos. Más que un glosario, es una herramienta de empoderamiento: queremos que leas, comprendas y te apropies de tu conocimiento legal, sintiéndote seguro al interactuar con instituciones, autoridades o situaciones que involucren tus derechos.

Recuerda compartir con tus contactos, amigos/as, familiares o en tus redes sociales. Es importante que todos/as conozcamos, comprendamos y defendamos nuestros derechos.

Puedes descargar el documento en este enlace.

Glosario de derechos humanos

