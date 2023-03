El programa de opinión y entrevistas Par de Calvos, que conducían el periodista Vladimir Villegas y el presentador de Venezolana de Televisión, Pedro Carvajalino, fue censurado pues salió del aire por presuntas presiones de sectores de línea extrema del chavismo.

En entrevista con Miguel Ángel Rodríguez en EVTV Miami, Villegas dijo que Carvajalino presuntamente fue “víctima de presiones para no seguir haciendo el programa”. Afirmó que “Quizás a alguien no le gustó que (Carvajalino) fraternice con opositores como Luis Florido o Carlos Prosperi. Quizás eso no es del agrado de la línea dura del chavismo”.

Par de Calvos era transmitido periódicamente en las redes sociales de Vladimir Villegas y en la agencia Venezuela News, que presuntamente dirige Carvajalino. En ese espacio, los presentadores entrevistaban a figuras de distintas tendencias políticas, entre ellas a políticos opositores.

“Yo puedo esperarlo (la salida del aire), pero que él (Carvajalino) sienta lo que yo ya he vivido, a lo mejor le deja muchas reflexiones”, dijo Villegas. En varias ocasiones anteriores, Vladimir Villegas ha sido víctima de presiones, censura e intimidación por la línea editorial de sus espacios.

En mayo de 2020, Villegas informó que su programa de opinión en Globovisión salió del aire, tras siete años de existencia, por presuntas presiones del gobierno de Nicolás Maduro.

El contraste de ideas y opiniones es necesario para abonar el debate entre las partes de una sociedad y fomentan el respeto, la tolerancia y los valores democráticos. El cierre de espacios de expresión atenta contra el derecho de la población a acceder a información y es contrario a la Constitución.