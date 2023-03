Al menos seis trabajadores de la prensa fueron agredidos, amenazados y hostigados por personas simpatizantes del oficialismo, entre ellos una diputada y una autoridad municipal, mientras le daban cobertura a una protesta ciudadana en la plaza Bolívar de San Félix, estado Bolívar (sur), el 7 de marzo.

El hecho ocurrió en medio de una protesta convocada por la ciudadanía en reclamo a las tarifas de la empresa privada de aseo urbano, Fospuca, y exigiendo que se derogue un decreto de la Alcaldía del municipio Caroní que autoriza esas tarifas.

Las y los periodistas afectados que identificamos son Pableysa Ostos, de La Patilla, Félix Requena, Laura Clisánchez, de Correo del Caroní, Carlos Suniaga, de VPITV, El Pitazo y Unión Radio, una periodista de La Nueva Prensa, así como el reportero gráfico de VPITV, José Medina.

El periodista Carlos Suniaga explicó que la protesta había sido convocada inicialmente en la Casa de la Mujer, en San Félix, pero al llegar la manifestación había un acto del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), por lo que decidieron cambiar la convocatoria hasta la plaza Bolívar.

Al momento en el que parte de la prensa llegó al sitio de la protesta, ya se había registrado un primer hecho de violencia por parte de los simpatizantes del oficialismo, quienes reclamaban a los manifestantes que no podían estar allí “porque consideraban que la plaza era un territorio de ellos, de la revolución”, cuenta Suniaga.

Cuando las y los periodistas empezaron a hacer su trabajo y recoger testimonios, personas identificadsas con el oficialismo les comenzaron a gritar para que los audios de las entrevistas no pudieran grabarse correctamente. Suniaga explicó: “esos gritos se transformaron en empujones, no solo a los manifestantes sino a periodistas, no dejaban hacer las entrevistas”.

En otra parte de la plaza Bolívar, cuenta el periodista, las personas comenzaron a correr. Cuando Suniaga y el camarógrafo José Medina intentaron grabar el momento en el que la muchedumbre tiró al suelo y le pasó por encima al sacerdote Carlos Ruiz, varios hombres agarraron a Medina por su bolso y lo halaron de tal forma que lo rompieron.

“Cuando nos alejamos, se me acercó una mujer que estaba con ellos, me tomó por el brazo y me pidió que me quede tranquilo, que no siguiera discutiendo con esas personas. Yo solo le dije que estaba trabajando, me dijo: ‘mejor vete porque tienes familia, es mejor que te vayas’”, narró Suniaga.

La prensa intentó tomar las declaraciones de las personas que criticaron y atacaron la manifestación, sin éxito. Entre las personas que estaban cerca de los agresores se encontraban la diputada municipal, Oritsy Rojas, y el director de Transporte de la Alcaldía de Caroní, José Rosario, ambos miembros del PSUV.

Suniaga añadió que la agresión a la prensa y a los manifestantes ocurrió a pocos metros y bajo la anuencia de contingentes militares y policiales, entre ellos efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana (con una tanqueta) y la policía municipal.

Las agresiones a periodistas vulneran y afectan su labor de informar oportunamente a la ciudadanía y, por ende, constituyen un ataque a la libertad de expresión. Asimismo, actuaciones como la que ocurrió en San Félix constituyen una violación directa del derecho de las personas a manifestarse y expresarse libremente por cualquier motivo.