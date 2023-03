Portal Aporrea.org bloqueado por DNS

El Cofundador del sitio web y Dirigente de Marea Socialista, Gonzalo Gómez, anunció desde su perfil den Twitter el bloqueo del medio Aporrea, desde el 28 de febrero, en lo que señaló como censura de los organismos del Estado contra “la comunicación popular y alternativa no domesticada”.

Al intentar ingresar al portal informativo y de opinión, el explorador arroja un mensaje de error de DNS (Domain Name Server por sus siglas en inglés), que implica que no es posible asociar el nombre de Aporrea.org con la dirección del servidor en el que se almacenan los contenidos del sitio, por lo que no se muestra el sitio web a quienes intenten ingresar.

En ocasiones anteriores los proveedores de Internet en Venezuela han aplicado este tipo de bloqueo por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), que discrecionalmente evita que personas puedan acceder al contenido que desean porque esos sitios alojan críticas al gobierno. Tal es el caso de medios independientes como Crónica Uno, Efecto Cocuyo y EVTV Miami.

Gómez publicó en Twitter una llamada a sus lectores a “a expresar a través de redes sociales su rechazo a la censura e impedimento de la libre información en Venezuela” el 14 de mayo, día en que Aporrea.org cumplirá 21 años funcionando. .

En otros mensajes, Gómez comentó: “No pueden consentir que haya un medio en el que debaten, se comunican y se informan, donde se visibilizan las luchas obreras y populares, al margen de la derecha gobernante y de la opositora (la nueva y la vieja burguesía)… Otra vez el gobierno nacional y sus órganos que cumplen órdenes ilegales y violatorias de derechos, le aplica bloqueo a la página Aporrea. No toleran la más mínima libertad de información ni el debate de opiniones, ni siquiera entre corrientes de pensamiento de autores chavistas.” .

Los bloqueos digitales son ilegales mientras no sean ordenados por un Tribunal, después de una sentencia y un juicio que garantice el debido proceso. Sin embargo, en Venezuela es frecuente la negativa de acceso a sitios web que son críticos con la gestión del gobierno o dan espacios a las opiniones de líderes de oposición.

Esta práctica viola el derecho a la libertad de expresión y limita la pluralidad del espacio informativo, reduciendo las opciones disponibles según los intereses del gobierno, lo que ayuda a imponer un mensaje homogéneo, lo que afecta a la ciudadanía y es contrario a los estados democráticos.