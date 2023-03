La alcaldesa del municipio Piar del estado Bolívar (sur), Yulisbeth García, amenazó con ejercer acciones legales en contra de seis periodistas que cubrieron denuncias de familiares de pacientes que fallecieron durante la pandemia en el hospital Dr. Gervasio Vera Custodio, y que fueron atendidos por su exdirector.

En un programa radial local, García acusó a seis periodistas de “aplicar terrorismo mediático” y de “especular” al tomar y hacer públicas las denuncias y exigencias de los familiares.

La protesta de familiares ocurrió en exigencia a que se abriera una investigación formal a Yoslen Astudillo, exdirector del recinto, luego de que se conociera la detención de Jonathan Camacho, quien presuntamente ejercía de forma ilegal como médico gineco-obstetra y psicólogo desde hace un mes en el hospital.

El medio Crónica Uno reseñó que Astudillo fue director del hospital de Upata hasta el 22 de febrero, alegando que debía ir a España a revalidar su título. La detención de Jonathan Camacho, por su parte, llevó a las autoridades a revisar las credenciales de personal médico, de enfermería y especialistas.

Entre las y los periodistas que hicieron cobertura a la protesta de familiares se encontraban Andrea Calma, de Televen; Indira Zamora, de Nueva Prensa de Guayana; David Pache, de Upata Digital; Carlos Monsalve, de Venezuela Informativa, entre otros. Carlos Suniaga, de El Pitazo, y Pableysa Ostos, de La Patilla, cubrieron el caso a distancia.

La periodista Andrea Calma explicó que, en el caso de su nota, se apegó al rigor periodístico al tomar las denuncias de los presuntos afectados y dar a conocer las versiones oficiales que se conocían hasta ahora, como la orden de aprehensión del Ministerio Público en contra de Camacho y las declaraciones que ha dado la alcaldesa de Piar sobre Yoslen Astudillo.

“Yo solicité, en primer momento, la versión oficial del presidente del Instituto de Salud Pública de Bolívar desde que inició el proceso contra Jonathan Camacho, y no dio respuesta. Solicité la declaración oficial de la alcaldesa a través de su jefe de relaciones públicas en dos oportunidades y no recibí respuesta. Contacté a Astudillo y hasta ahora no recibí respuesta. Todas esas pruebas las tiene el medio de comunicación para el cual yo trabajo”, dijo Calma.

En su reciente intervención radial, la alcaldesa García acusó a los seis periodistas, sin mencionar sus nombres, de querer “matar la gestión por un micrófono o por redes sociales” y criticó que no se hablara de presuntos logros de su despacho y de la autoridad regional.

Al respecto, Calma señaló que en su medio la fuente gubernamental la cubre otra corresponsal en el estado. “Yo no hago periodismo institucional, hago hechos noticiosos, sucesos, economía, como lo que ocurre en Piar, no es una fijación contra la gestión, por eso le doy cobertura”, dijo.

La periodista, además, invitó a Astudillo, presunto falso médico, a que responda a su invitación, declare y desmienta las acusaciones en su contra. “No tengo miedo a seguir cumpliendo mi trabajo, si le tengo temor a no cumplir con mi conciencia”, dijo.

El hostigamiento contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social se traduce en menos información para la ciudadanía, ya que estos profesionales pueden evitar dar cobertura a temas polémicos para evitar represalias en su contra.