Organizaciones exigen #QueSigaLaMisión para obtener justicia efectiva en Venezuela

Un grupo de organizaciones nacionales e internacionales ofreció este miércoles 17 de agosto una rueda de prensa para exigir la renovación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (Miidh) para Venezuela y que se haga justicia ante las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el país desde 2014.

Para este encuentro con los medios de comunicación, estuvieron presentes el coordinador General del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui; la subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk; la coordinadora Ejecutiva de Cepaz, Beatriz Borges; Clara del Campo de Amnistía Internacional; y Elvira y José Gregorio Pernalete, padres del joven Juan Pernalete, asesinado el 26 de abril de 2017.

La actividad comenzó con la intervención de Uzcátegui, quien consideró que la Misión debe seguir trabajando por otro período porque ésta tiene cuatro objetivos principales:

1. Investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas a partir del año 2014. Aquí se incluyen las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos.

2. Ayudar a los venezolanos a combatir la impunidad y que se garantice la rendición de cuentas por parte de las personas responsables.

3. Presentar actualizaciones orales frente al Consejo de Derechos Humanos sobre su trabajo.

4. Preparar informes escritos sobre las conclusiones.

Sobre el último punto, Uzcátegui resaltó que la Miidh ya ha elaborado dos informes: el primero de ellos, en septiembre de 2020, el cual resaltó el panorama general de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Por su parte, el segundo informe presentado en septiembre de 2021, reflejó el papel del sistema de justicia venezolano. Mientras que el tercer informe que será presentado en las próximas semanas, profundizará acerca de las cadenas de mando e incluirá las violaciones de derechos humanos en torno al Arco Minero del Orinoco.

¿Por qué es importante que sigan activos todos los mecanismos de defensa de derechos humanos?

Ante esto, Taraciuk destacó que si bien existen varios mecanismos internacionales que han avanzado para la búsqueda de justicia en Venezuela, entre esos, la instalación de un equipo de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos para que informe sobre las violaciones, estas personas han tenido acceso limitado a los centros de detención. Además, han sido víctimas de ataques y represalias por las autoridades gubernamentales venezolanas.

A su juicio, destacó que este equipo, pese a las trabas, debe continuar con los esfuerzos para ofrecer asistencia técnica en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil del país.

“El mandato de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos es documentar y reportar de manera pública sobre las violaciones de derechos humanos en el país y también sobre la falta de rendición de cuentas”, expresó la vocera de Human Rights Watch.

A diferencia de la Oficina, la Misión es el único mecanismo hasta ahora que reúne pruebas válidas y necesarias en juicio penal para procesar a los presuntos responsables. Por ello es que los distintos mecanismos deben mantenerse ya que se complementan entre sí.

Además, agregó que es importante que los responsables comparezcan ante la justicia. Así como también que las víctimas “tengan acceso a la justicia y a la reparación”, dijo.

Entretanto, Taraciuk comentó que el otro mecanismo clave es la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), la cual abrió en noviembre de 2021 una investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. “Esta se rige por el Estatuto de Roma y se complementa con el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos. Investiga los crímenes graves”, expresó.

Taraciuk resaltó que la Miidh concluyó que no solo se cometieron crímenes de lesa humanidad en el país, sino que además hallaron pruebas de que la mayoría de los abusos fueron perpetrados hacia la población civil y que estas evidencias pueden servir de insumos para la Fiscalía de la CPI en su trabajo de investigación.

No obstante, la vocera destacó que la Fiscalía de la CPI funciona como un Tribunal de última instancia “que solo interviene cuando no hay capacidad a nivel local en la voluntad de investigar y enjuiciar” a los responsables y que por ello la Miidh en su último informe determinó que en Venezuela hay una falta de independencia en el Poder Judicial; así como también aseguró que no existe “la capacidad ni posibilidad de hacer justicia a las víctimas”.

Por tal razón, considera que los informes emitidos por la Miidh podrían funcionar como material a los organismos internacionales para subrayar “las reformas estructurales que son necesarias para impedir violaciones de derechos humanos”, dijo.

Posteriormente, intervinieron los padres del joven Juan Pernalete, quien fue asesinado por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana el 26 de abril de 2017 en el contexto de protestas que se llevaron a cabo en varios estados del país.

Juan Pernalete no fue la única persona asesinada por los cuerpos de seguridad del Estado. Ante esto, sus padres aseguraron que ni la muerte de su hijo ni las otras “no fueron hechos aislados” y que éstos resultaron parte de “una política de Estado y el uso excesivo de la fuerza para acallar a la disidencia”, expresaron.

Ambos resaltaron que para ellos como padres, los informes de la Miidh “son fundamentales para los procesos judiciales” que se puedan llevar a cabo a instancias internacionales.

“Estos informes se podrían utilizar para la búsqueda de la verdad e impartir justicia porque en Venezuela el sistema de justicia está socavado y supeditado al Poder Ejecutivo”, aseguraron.

Adicionalmente, hicieron un llamado a todas las misiones diplomáticas para que a la Miidh le renueven su mandato ya que “es necesario que se mantengan abiertos todos los canales de justicia sobre Venezuela. Necesitamos justicia, memoria, reparación y garantía de que estos hechos no se repitan y que los responsables sean castigados”, concluyeron.

En este enlace puedes ver la rueda de prensa completa.