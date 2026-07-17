Ministro de Interior, Justicia y Paz hostiga a la prensa tras cobertura de sismos

El uso de discursos estigmatizantes y la imposición de apagones informativos se han convertido en la respuesta oficial del Estado venezolano ante la catástrofe. Este miércoles 15 de julio, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, hostigó verbalmente a los corresponsales y trabajadores de la prensa internacional que se desplazaron al país para cubrir la emergencia humanitaria causada por el doble terremoto del 24 de junio de 2026, un desastre que ya registra cerca de 5.000 personas fallecidas.

Durante la transmisión de su programa semanal Con el mazo dando, a través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello tildó la labor de los medios extranjeros en La Guaira y Caracas como “una guerra mediática, miserable, desnaturalizada y enfermiza”. El funcionario descalificó a los periodistas llamándolos “mentirosos” y “palangristas”, afirmando que a Venezuela llegó “lo peor de la fauna del palangrismo mundial con una sola agenda: hurgar y echar sal a las heridas”.

Este ataque sistemático no es un hecho aislado. El 2 de julio, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, también recurrió a la narrativa de los “laboratorios mediáticos” para justificar la militarización del estado La Guaira y desestimar las denuncias ciudadanas sobre la lentitud en el rescate.

🗣️ Llamar “laboratorio mediático” a las denuncias de familias que lo perdieron todo es una falta de respeto.



La ineficiencia estatal se combate atendiendo a la gente, no silenciando los reportes ciudadanos y periodísticos en redes. La realidad se vive en la calle, no en ruedas… — Espacio Público (@espaciopublico) July 3, 2026

Rodríguez tildó de “miserables” las alertas generadas en torno a la emergencia; sin embargo, investigaciones de la organización Cazadores de Fake News demostraron que las alertas —como la posibilidad de un tsunami— no provinieron de “laboratorios políticos”, sino de entes científicos internacionales como el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico de EE. UU. .



Asedio nacional a la prensa libre

También hemos visto una retórica hostil en las regiones. El 15 de julio, el gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna, instó formalmente a los medios y periodistas locales a suspender por 15 días cualquier información vinculada a los sismos.

Aunque el mandatario regional convocó a la prensa para que los medios se sumaran a la red de apoyo “Monagas Solidaria” —destinada a atender a 612 personas desplazadas por la tragedia—, condicionó la gestión pública a una “pausa informativa”.

Este patrón restrictivo se refleja en los registros de las organizaciones ndependientes. Solo durante el mes de junio, en el contexto de la emergencia sísmica, Espacio Público documentó 19 casos y 26 violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela, donde la intimidación y la censura fueron las modalidades más frecuentes ejercidas por cuerpos de seguridad, instituciones del Estado y funcionarios públicos contra periodistas y reporteros gráficos.

Exigencias bajo estándares internacionales de Derechos Humanos

Ante este escenario de hostigamiento y censura institucional, organizaciones defensoras de derechos humanos expresan su firme rechazo y exigen al Estado venezolano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales: