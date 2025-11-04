Madre de Joan Camargo exige saber dónde está su hijo

María Dolores Rodríguez, madre del periodista Joan Camargo, le exige a las autoridades venezolanas que le den información acerca del paradero de su hijo, quien salió de su residencia el jueves 30 de octubre de 2025 en Caracas y, hasta la fecha, se desconoce dónde está.

A través de un video que difundió el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP) este martes 4 de noviembre, la señora Rodríguez expresó que ya transcurrieron cinco días y sin tener información alguna de él, además de su paradero, no hay conocimiento sobre cómo está y cómo se siente.

En ese sentido, pidió a las autoridades venezolanas a que se pongan el corazón en la mano porque Joan Camargo “ejerce su profesión como debe ser y no se mete en problemas con nadie. Lo tienen inocentemente en algún lugar y no me dicen dónde está. ¡Él no cometió ningún delito!”, dijo la ciudadana en el material audiovisual.

Por último, le hizo un llamado al Fiscal General de la República para que averigüe dónde está Camargo, quien es el único sustento de su hogar, especialmente, para su madre.

La desaparición forzada de Joan Camargo

El comunicador desapareció cuando salió de su casa en el sector Cotiza, en la ciudad de Caracas, el día jueves 30 y desde entonces se mantiene en calidad de desaparición forzada porque se desconoce en qué lugar está.

A través de un comunicado público la tarde del 31 de octubre, los familiares informaron que recorrieron seis centros de detención en Caracas, algunos de ellos hasta en dos y tres oportunidades. “En todos los casos, la respuesta ha sido la misma: que Joan no se encuentra allí”.

La familia reitera su denuncia de que el comunicador está en condición de desaparición forzada, una violación de los derechos humanos que exige una respuesta inmediata, coordinada y efectiva de las autoridades competentes ante la violación de sus derechos fundamentales.