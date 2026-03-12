Facebook-f Twitter Linkedin Instagram Youtube Tiktok

Hallan sin vida a la periodista Yolimar Hidalgo

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Aragua informó este martes 10 de marzo de 2026 sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de la periodista Yolimar Hidalgo en una vivienda en el sector Huete, en Cagua, estado Aragua.

Según el diario El Siglo, efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), se trasladaron al lugar el domingo 8 para iniciar las averiguaciones de rigor y esclarecer el hecho.1.

Adicionalmente, el medio reseñó que Hidalgo egresó de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el año 2021 y era madre de tres hijos y que actualmente su labor era difundir información sobre las actividades políticas tanto del gobierno regional como nacional.

Ante este hecho, el CNP de Aragua exhorta a las autoridades venezolanas que aceleren las investigaciones y esclarezcan las causas de la muerte de Yolimar Hidalgo que ocurrió una semana después del asesinato del también periodista Walter Jaimes el domingo 1 de marzo, cuyo cuerpo hallaron en una fosa común en el cementerio de Ejido en la entidad merideña.

Desde Espacio Público exigimos al Estado venezolano y a los entes competentes que realicen las investigaciones pertinentes, para el esclarecimiento de las muertes de Jaimes y de Hidalgo y dar con los responsables según corresponda.

Imagen: CNP Aragua
  1. El Siglo, 9 de marzo de 2026. Hallan muerta a periodista aragüeña con una herida de bala en la cabeza. Recuperado en: https://elsiglo.com.ve/hallan-muerta-a-periodista-araguena-con-una-herida-de-bala-en-la-cabeza/ []

