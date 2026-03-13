Organizaciones exigen a Conatel levantar los bloqueos en internet

Varias organizaciones defensoras de derechos humanos, estudiantes de la UCV y miembros de la sociedad civil se congregaron la mañana de este viernes 13 de marzo de 2026 en la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), en Caracas, para pedir entregar un documento y pedir un encuentro con el nuevo director del ente, Enrique Quintana.

El documento, que firmaron más de 30 instituciones y medios de comunicación, plasmó la exigencia del levantamiento de los bloqueos en internet en Venezuela, en su mayoría, sitios web de noticias.

Más de 200 dominios bloqueados en Venezuela

En ese sentido, Andrés Azpúrua, director de VeSinFiltro, que solo se logró consignar la solicitud porque no resultó posible que el ente estatal recibiera a un grupo para dialogar sobre el tema. No obstante, indicó que la invitación está abierta para la discusión de los sitios web y otras herramientas que están bloqueadas en el país, entre esas, la red social X.

Foto: Espacio Público

“En Venezuela hay más de 200 dominios bloqueados desde distintos proveedores de internet y persiste el bloqueo de más de 60 medios de comunicación. Tenemos más de 10 años haciendo solicitudes de información pública para que haya una postura oficial y transparente sobre estas medidas que son violatorias de derechos humanos. ¡Nunca hemos tenido respuesta!”, agregó Azpúrua ante los medios de comunicación.

Por tal razón, resaltó la importancia del levantamiento de estas restricciones digitales en el país y que este es el momento que podría aprovechar Quintana para el restablecimiento de los derechos humanos en internet con libertad de expresión, asociación, información, entre otros.

Azpúrua resaltó que los venezolanos merecen disfrutar a plenitud el acceso a internet porque también es una herramienta fundamental para el desarrollo económico del país.

Para que haya democracia debe haber libertad de internet

“No habrá democracia en Venezuela sin libertad de internet porque ahí es donde la gente se comunica e informa. Seguiremos presionando de manera cívica para la liberación del internet y seguiremos recomendando a los ciudadanos cómo evadir esa censura”, expresó.

Por otra parte, el director de la organización Redes Ayuda, Luis Serrano, destacó que en el país se crearon iniciativas digitales y luego terminan con bloqueos. “Hemos tenido portales para reclamar un salario digno y ese portal se bloquea”, dijo.

Foto: Espacio Público

“Hacemos un emplazamiento directo al señor Enrique Quintana: Usted tiene en sus manos una oportunidad histórica de transitar hacia la libertad de expresión y que todos los venezolanos veamos poco a poco ir hacia la democracia que también se traduce en libertad en internet”, añadió Serrano.

El vocero de Redes Ayuda resaltó que el acceso a internet también es un espacio para el entretenimiento, la educación, el trabajo y para el desarrollo de los venezolanos. “Para que haya una Venezuela libre, necesitamos un internet libre”, concluyó.

Más de 360 medios cerrados

Entretanto, la secretaria del Colegio Nacional de Periodistas, Delvalle Canelón, no solo apoyó lo expuesto por Azpúrua y Serrano, sino que destacó el cierre de más de 360 medios de comunicación en Venezuela, entre esas, emisoras de radio que sacan del aire y confiscan sus equipos.

“Lo que Conatel llama ‘confiscación’ nosotros lo llamamos robo porque se robaron los equipos de las operadoras”, aseguró.

Foto: Espacio Público

Además, enfatizó que este organismo del Estado debe regresar a su carácter técnico. “No veníamos a Conatel desde 2012 cuando nos recibió Andrés Eloy Méndez. En esa oportunidad hicimos una serie de reclamos que no se tomaron en cuenta y se profundizaron con los cierres de muchos medios”, agregó.

“Si realmente se quiere dar una amplitud, hay que empezar por la restitución de esas señales que funcionaban en Venezuela”, finalizó Canelón.

Por último, Oscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), valoró que la sociedad venezolana hace un gran esfuerzo para sortear la censura y que los cambios que se empezaron a dar en Conatel “nos llama a presionar de la manera más alta posible a que se den más cambios”.

Murillo destacó que es necesario el levantamiento del tejido comunicacional porque no se podrá tener democracia sin la transformación de este tejido que es también la libertad de comunicar e interactuar con las audiencias para exigir derechos.

“La libertad de expresión es esencial para la sociedad venezolana”, culminó.

Las organizaciones que exigen el levantamiento de los bloqueos son:

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